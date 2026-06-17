Und da war er sofort wieder greifbar - der Silberpreis. In den letzten Wochen abgestraft bis auf 60 USD konnte der Preis im Juni einen deutlichen Turnaround verzeichnen. Gestern ging es auf über 71 USD und die Debatte um kritische Metalle war wieder auf dem Tisch. Wir erinnern uns: Im Januar stieg das Silber vorübergehend auf gut 120 USD. Getrieben von Terminspekulationen und Lieferschwierigkeiten der Lagerstellen, schoss das Metall durch die Decke. Und da wusste noch niemand etwas von einem Iran-Konflikt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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