Die globalen Rohstoffmärkte erleben derzeit eine massive Verschiebung, die das Gesicht der Edelmetallmärkte für immer verändern könnte. Denn während die breite Masse der Anleger noch gebannt auf die Zinsschritte der Notenbanken starrt, braut sich im Silbersektor ein neuer Hausseschub zusammen. Der jüngste Rückgang der Rohölpreise von über 100 auf ca. 80 USD je Barrel hat wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Öl ist im modernen Bergbau der systemische Kostenfaktor, der die Bilanzen der Minenbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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