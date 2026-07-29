Die Ausgaben kanadischer Unternehmen für Silberexploration sind in den letzten zehn Jahren um 2.400 % gestiegen, das durchschnittliche Finanzierungsvolumen stieg um 900 %. Der Markt für hochgradige Silberprojekte mit klarem Entwicklungspfad ist heiß umkämpft.

Der Edelmetallexplorer Silver Hammer Mining (ISIN: CA8277331069, WKN: A3C4PX) vollendete im Juli eine grundlegende strategische Neuausrichtung. Das Credo: Mehr ist besser. Gleich zwei branchenweit beachtete Übernahmen erweitern das Portfolio.

Erstens: Stroud Resources und damit das fortgeschrittene Santo-Domingo-Silber-Gold-Projekt im westlichen Silber-Gold-Gürtel im mexikanischen Jalisco. Zweitens: Das private Unternehmen SilverMark Resources und damit bis zu 75 % der Anteile an einem umfangreichen Portfolio von Mineralvorkommen in Marokko. Darunter: Die ehemalige polymetallische Mine Akka und zugehörige Mineralgrundstücke.

Silver Hammer expandiert durch Übernahmen

Stroud Resources kann für Santo Domingo bereits eine beachtliche Mineralressourcenschätzung vorweisen: Demnach gibt es 25.738.178 Unzen Silberäquivalent in der Kategorie "gemessene und angezeigte Ressourcen" und 13.387.222 Unzen Silberäquivalent in der Kategorie "abgeleitete Ressourcen."

Im Zuge der Neustrukturierung wird der Bergbauinvestor Eric Sprott voraussichtlich größter Anteilseigner von Silver Hammer Mining, das künftig unter dem neuen Namen Silver Frontier Mining Corp. firmiert.

Die Zukäufe ergänzen ein Portfolio, das bislang auf die USA fokussiert war. Die neuen Projekte passen ins Raster: Es geht dem Management um CEO Peter Ball um Projekte mit erheblichen Ressourcen, die bevorzugt auf oder in der Nähe historisch abgebauter Lagerstätten liegen. "Angesichts der steigenden Nachfrage nach Silber im kommerziellen und industriellen Bereich und des gleichzeitig sinkenden Minenangebots besteht ein deutlicher Bedarf an neuen, auf Silber spezialisierten Unternehmen", beschreibt Silver Hammer die Grundlage für die eigene Strategie.

Der Silberpreis hat seit seiner spektakulären Rallye im Winter deutlich nachgegeben, notiert aber immer noch in Sichtweite der Marke von 60 USD. Viele Analysten sehen den Silbermarkt in einer weitreichenden fundamentalen Schieflage.

Silbermarkt in fundamentaler Schieflage

"Silber tritt in eine Phase ein, in der industrielle und geldpolitische Faktoren zusammenwirken. Ein Jahrzehnt stagnierender Minenproduktion trifft auf steigende Nachfrage im Bereich Elektrifizierung/KI und sinkende Lagerbestände über Tage", heißt es im Silver Report 2026 von SCP Resource Finance. Das auf Rohstoffe spezialisierte Investmenthaus entstand 2023 im Rahmen eines Buyouts aus Sprott Capital Partners.

Silber profitiert ähnlich wie Gold von wachsenden Sorgen im Hinblick auf die Geldwertstabilität. Doch es kommt eine ungleich größere realwirtschaftliche Komponente hinzu. Silber ist für Solarzellen, Batterien und die Leistungselektronik von Elektrofahrzeugen unerlässlich. KI-Technologie schafft eine neue, langlebige Wachstumsphase durch hochdichte Leiterplatten, Edge-Geräte und Speicher.

Unternehmen wie Silver Hammer Mining haben es sich zum Ziel gesetzt, die Lücke im strukturell unelastischen Angebot auf dem globalen Silbermarkt zu füllen. Wie groß der Metallsektor das künftige Defizit auf dem Silbermarkt einschätzt, zeigt ein Blick auf Daten zur Explorationsfinanzierung.

Silberfinanzierungen an Kanadas Börsen wachsen um 2.400 %

Im Jahr 2015 kam es unter an kanadischen Börsen gelisteten Bergbauunternehmen zu 96 Finanzierungen, die dem Silbersektor zuzurechnen waren. Mit diesen 96 Finanzierungen erlösten die Unternehmen 83,3 Mio. USD Kapital, was einem durchschnittlichen Finanzierungsvolumen von lediglich 873.000 USD entsprach. Im selben Jahr fanden 849 Goldfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von 2,45 Mrd. USD statt.

2025 wirkte sich das veränderte Preisumfeld stark auf den Finanzierungsmarkt aus. Kanadische Unternehmen führten 1.178 Goldfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von 7,75 Mrd. USD durch. Das Gesamtvolumen der Goldfinanzierungen hatte sich innerhalb von zehn Jahren also etwas mehr als verdreifacht.

Interessant ist nun der Blick auf Silber: Hier fanden 2025 unter in Kanada gelisteten Unternehmen 244 Finanzierungen mit einem Gesamtvolumen von 2,10 Mrd. USD statt. Das Gesamtvolumen der kanadischen Silberfinanzierungen lag damit um mehr als 2.400 % höher als zehn Jahre zuvor. Das durchschnittliche Finanzierungsvolumen lag knapp 900 % höher.

Das Wachstum im Bereich der Silberfinanzierungen fiel also gravierend höher aus als bei Gold. Und nicht nur das: Je Projekt stellen Investoren für Silber im Durchschnitt mehr Geld bereit als für Gold. Die durchschnittliche Silberfinanzierung belief sich im Jahr 2025 auf 8,63 Mio. USD, verglichen mit 6,58 Mio. USD für Gold. Mit anderen Worten: Das durchschnittliche Silbergeschäft war etwa 31 % größer als das durchschnittliche Goldgeschäft.

Dies markiert einen grundlegenden Shift gegenüber dem Jahr 2015, als die durchschnittliche Silberfinanzierung weniger als ein Drittel der durchschnittlichen Goldfinanzierung erreichte. Auch der Anteil von Silber an den kombinierten Gold- und Silberfinanzierungen ist deutlich gestiegen. Im Jahr 2015 entfielen auf Silber nur etwa 3 % des von Gold- und Silberunternehmen insgesamt eingeworbenen Kapitals. Im Jahr 2025 betrug der Anteil von Silber mehr als 21 %.

Silver Hammer hofft auf höhere Marktpräsenz

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Markt für Silberunternehmen in Kanada allenfalls ein Drittel der Größe des Marktes für Goldunternehmen ausmacht. Das eingeworbene Kapital konzentriert sich deshalb auf eine bedeutende kleinere Gruppe von Unternehmen.

Von diesem Umfeld will auch Silver Hammer Mining profitieren - und zwar noch über den substanziellen Einstieg von Eric Sprott hinaus. "Durch den Ausbau unserer Präsenz in diesem Sektor erwarten wir einen besseren Zugang zu Kapital, eine höhere Marktpräsenz und die Schaffung langfristigen Werts für unsere Aktionäre", sagt CEO Ball.

Nach Abschluss der Transaktion und mit einem starken Portfolio hochwertiger Silbervorkommen sowie einer klaren, auf erfolgreiche Exploration, Ressourcenwachstum und strategische Akquisitionen ausgerichteten Strategie sieht sich der Explorer im Vergleich zu seinen Wettbewerbern gut positioniert für eine potenzielle Neubewertung. Die aktuelle Marktkapitalisierung von weniger als 7 Mio. EUR lässt dafür ebenso Raum wie das Marktumfeld für Silber.

Weitere Informationen zu Silver Hammer Mining finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/silver-hammer-mining-corp/

Unternehmen: Silver Hammer Mining Corp.

CSE: HAMR

ISIN: CA8277331069

WKN: A3C4PX

Webseite: https://silverhammermining.com/

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