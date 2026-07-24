Sienna Resources beauftragt Bohrunternehmen für erste Goldkampagne in Nevada

Anzeige / Werbung

Die Explorationsarbeiten auf dem Projekt im Esmeralda County markieren das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2026 und unterstreichen die Strategie, das Portfolio über Lithiumprojekte hinaus zu erweitern.

Sienna Resources Inc. (ISIN: CA82621E2050) hat Titan Drilling Ltd. mit der Durchführung des ersten Bohrprogramms auf seinem Goldprojekt im Esmeralda County im US-Bundesstaat Nevada beauftragt. Damit unternimmt das Unternehmen einen wichtigen Schritt, um den Wert seines wachsenden Portfolios nordamerikanischer Rohstoffprojekte zu erschließen.

Der an der Börse in Vancouver notierte Explorer teilte mit, dass die Bohrungen auf dem 1.156 Acre großen Projektgebiet in den kommenden Wochen beginnen sollen. Nach Angaben des Managements handelt es sich dabei um die erste Feldkampagne des laufenden Jahres. Das Programm wird Investoren erstmals Einblicke in das Untergrundpotenzial des Goldprojekts in Nevada ermöglichen und erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Sienna mehrere Explorationsinitiativen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 vorantreiben will.

Der Beginn der Bohrarbeiten stellt einen wichtigen Meilenstein für Sienna dar, da sich das Unternehmen in der Vergangenheit vor allem auf Lithiumprojekte in Nevada konzentriert hatte. Mit dem Übergang des Projekts im Esmeralda County in die Bohrphase erweitert Sienna sein Engagement im Edelmetallsektor - und das in einer Zeit, in der der Goldpreis angesichts anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen auf hohem Niveau notiert.

Präsident Jason Gigliotti erklärte, dass die bevorstehende Kampagne insbesondere deshalb von Bedeutung sei, weil es sich um das erste Bohrprogramm des Unternehmens auf diesem Projekt handelt. Zudem verwies er auf die vergleichsweise schlanke Kapitalstruktur von Sienna mit rund 45 Millionen ausstehenden Aktien. Positive Explorationsergebnisse könnten angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung von etwas mehr als 3 Millionen kanadischen Dollar einen erheblichen Einfluss auf den Unternehmenswert haben.

Bislang hat Sienna keine Einzelheiten zum geplanten Bohrprogramm veröffentlicht, etwa zur Anzahl der Bohrlöcher, den vorgesehenen Tiefen oder den konkreten geologischen Zielen. Die Beauftragung eines Bohrunternehmens zeigt jedoch, dass die Planungen die frühe Vorbereitungsphase bereits hinter sich gelassen haben. Erste Bohrprogramme dienen häufig dazu, geologische Modelle zu bestätigen, potenziell mineralisierte Zonen zu testen und zu beurteilen, ob umfangreichere Explorationsarbeiten gerechtfertigt sind.

Das Projekt im Esmeralda County ergänzt Siennas bestehendes Portfolio um eine Goldkomponente. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt bislang vor allem auf Batteriemetallen in Nevada. Sienna besitzt zwei Lithiumprojekte im Elko County - das 1.828 Acre große Elko Lithium Project sowie das 1.231 Acre umfassende Cave Creek Lithium Project. Beide Grundstücke grenzen unmittelbar an das Nevada North Lithium Project von Surge Battery Metals an.

Dieses benachbarte Projekt hat in den vergangenen Jahren erhebliches Interesse an den Kapitalmärkten geweckt, nachdem dort eine der hochgradigsten Lithium-Tonlagerstätten der Vereinigten Staaten identifiziert worden sein soll. Siennas Landposition in unmittelbarer Nähe dieser Entdeckung bildet einen zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie, da Investoren weiterhin die langfristigen Perspektiven nordamerikanischer Lithium-Lieferketten beobachten.

Neben seinen Projekten im Elko County hält Sienna auch eine Beteiligung am Deep Basin Lithium-Brine-Joint-Venture im Clayton Valley in Nevada. Das rund 2.300 Acre große Projekt verschafft dem Unternehmen Zugang zum einzigen aktiv produzierenden Lithium-Sole-Distrikt der Vereinigten Staaten - einer Region, die im Zuge der Bemühungen um sichere Lieferketten für Elektrofahrzeuge und Energiespeichertechnologien zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Außerhalb Nevadas kontrolliert Sienna zudem das Stonesthrow-Projekt in Saskatchewan. Das Projekt umfasst mehr als 31.000 Acre und grenzt an das Rottenstone-Projekt von Ramp Metals Inc. Nach Einschätzung des Unternehmens besitzt das Gebiet Potenzial für Gold-, Silber- und Kupfervorkommen und bietet damit Zugang zu mehreren Rohstoffmärkten.

Der Start der Bohrarbeiten im Esmeralda County erfolgt in einem gemischten Marktumfeld für Junior-Explorationsunternehmen. Zwar bleibt die langfristige Nachfrage nach strategischen Rohstoffen hoch, kleinere Gesellschaften sehen sich jedoch weiterhin mit schwierigen Finanzierungsbedingungen und der Herausforderung konfrontiert, Investoren konkrete Fortschritte zu präsentieren. Frühphasige Bohrprogramme können erhebliches Interesse wecken, bergen jedoch auch beträchtliche geologische und operative Risiken - insbesondere in Regionen mit begrenzten historischen Explorationsdaten.

Für Sienna könnte die Kampagne in Nevada die Möglichkeit bieten, die Unternehmensgeschichte über Lithium hinaus zu diversifizieren und sich im Goldsektor zu positionieren. Aufgrund der vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung könnte ein Explorationserfolg neue Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen. Ob sich daraus ein wirtschaftlich relevantes Projekt entwickelt, wird jedoch von den Bohrergebnissen sowie von Umfang und Kontinuität einer möglichen Mineralisierung abhängen.

Die kommenden Monate dürften daher von den Aktionären aufmerksam verfolgt werden, sobald die Bohrungen beginnen. Erste Analyseergebnisse und mögliche Anschlussprogramme werden zeigen, ob sich das Projekt im Esmeralda County zu einer bedeutenden Ergänzung des Sienna-Portfolios entwickeln und die Unternehmensstrategie für die zweite Jahreshälfte 2026 und darüber hinaus prägen kann.

Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21136676-sienna-resources-inc-beauftragt-bohrunternehmen-goldprojekt-esmeralda-county-nevada

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sienna Resources Inc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sienna Resources Inc" oder "Nebenwerte".

Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR

Disclaimer/Risikohinweis Sienna Resources Inc

Interessenkonflikte: Mit Sienna Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Sienna Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Sienna Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Sienna Resources einsehen: Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Sienna Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Sienna Resources beauftragt Bohrunternehmen für erste Goldkampagne in Nevada appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA82621E2050