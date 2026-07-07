+161% in 12 Monaten: Dieses kritische Metall übertrifft Gold deutlich, Chariot Resources positioniert sich antizyklisch

Anzeige / Werbung

Die Marktentwicklungen im Rohstoffsektor zeigen eine grundlegende Verschiebung der Kapitalströme. Während Gold mit einer soliden Jahresperformance von +22,37% seine Rolle als Krisenschutz behauptet, etabliert sich Lithium mit einem Zuwachs von +161,67% auf Jahressicht als klarer Outperformer. Trotz einer jüngsten Konsolidierung im Juni, die den Preis für Lithiumcarbonat temporär abkühlte, signalisieren fundamentale Marktdaten die Fortsetzung des strukturellen Trends. Angesichts neuer Batteriekapazitäten ab dem dritten Quartal dürfte die Industrienachfrage hoch bleiben_.

Die neue Marktlogik: Industrielles Wachstum schlägt reinen Krisenschutz

Die jüngsten Gewinnmitnahmen an den Rohstoffmärkten haben alle Sektoren getroffen: Gold korrigierte im Monatsvergleich um rund 8% und notiert bei 4.070 USD pro Unze. Silber büßte nach einer starken Rallye gut 17% ein und steht bei rund 60 USD pro Unze. Auch Lithium gab im Zuge von Spekulationen über die Wiedereröffnung der chinesischen Jianxiawo-Mine (CATL) im Vormonat um knapp 4,7% nach und fiel zeitweise auf ein Drei-Monats-Tief von rund 22.350 USD pro Tonne (151.750 CNY).

Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der langfristigen Dynamik: Während der Goldpreis primär von geldpolitischen Erwartungen getrieben wird, ist Lithium als Kernkomponente der Dekarbonisierung direkt an die industrielle Transformation gekoppelt. Der Preis hat sich bereits wieder stabilisiert und notiert aktuell bei rund 23.930 USD pro Tonne (162.500 CNY). Analysten bewerten das Angebot-Nachfrage-Verhältnis trotz kurzfristiger Minen-Restarts weiterhin als relativ eng. Für das kommende Jahr prognostizieren makroökonomische Modelle von Trading Economics bereits wieder steigende Notierungen im Bereich von über 25.100 USD pro Tonne (ca. 170.450 CNY).

Chariot Resources: Taktische Umsetzung der Dual-Track-Strategie

In diesem sich stabilisierenden Marktumfeld versuchen spezialisierte Junior-Explorer, sich strategische Marktanteile zu sichern. Die australische Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX / ISIN: AU0000294498) nutzt diese Phase für eine zweigleisige Erschließungsstrategie:

US-Versorgungssicherheit (Resurgent-Projekt): Das Kern-Asset in der McDermitt-Caldera (Nevada/Wyoming) profitiert direkt von den politischen Impulsen des US Inflation Reduction Act (IRA), der lokale Lieferketten massiv subventioniert. Um den direkten Zugang zum amerikanischen Kapitalmarkt zu stärken, prüft das Management ein separates US-Listing. Etablierte Nachbarprojekte in der Region, wie der Thacker Pass der Lithium Americas Corp. (WKN: A3ERHF / ISIN: CA53681J1030), zeigen das enorme Bewertungspotenzial dieser Region auf.

Fast-Track-Kommerzialisierung (Nigeria): Um kurzfristige Cashflows zu generieren, setzt Chariot parallel auf hochgradige Hard-Rock-Vorkommen in Nigeria. Die im Januar geschlossene Absichtserklärung (MoU) mit dem chinesischen Lithium-Handelshaus Fujian Jinjianqiao New Energy Technology Co., Ltd. sichert dem Unternehmen eine strategische Brücke. Die Vereinbarung beinhaltet geplante Abnahmeverträge für Spodumenkonzentrat sowie Optionen auf Vorab-Finanzierungen (Offtake Prepayment Financing), um das Explorations- und Logistikrisiko zu minimieren.

Fazit für Investoren

Die Marktdaten zeigen, dass die jüngste Preiskorrektur bei Lithium als charttechnische Verschnaufpause im übergeordneten Superzyklus gewertet werden kann. Das fundamentale Wachstumspotenzial der globalen Elektrifizierung bleibt intakt. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 8 Millionen USD (ca. 12,5 Mio. AUD) agiert Chariot Micro-Cap-Bereich. Durch die Kombination aus geschützten US-Claims und einer vertraglich untermauerten Abnahmestruktur im afrikanischen Raum ist das Unternehmen jedoch operativ so aufgestellt, dass es von der erwarteten nächsten Preissteigerungswelle am Lithiummarkt profitieren könnte.

Quellen:

https://tradingeconomics.com/commodity/lithium

https://www.chariotcorporation.com/





Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".



Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.chariotcorporation.com/



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post +161% in 12 Monaten: Dieses kritische Metall übertrifft Gold deutlich, Chariot Resources positioniert sich antizyklisch appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498,CA53681J1030