3 Wege zum Lithiumprojekt: Warum Nevada Sole, Tonstein und Tiefenbecken vereint

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Lithium ist nicht gleich Lithium. Derselbe Rohstoff kann in hochkonzentrierten Solen, sedimentären Tonsteinen oder tief liegenden Becken vorkommen. Für die Projektentwicklung macht das einen erheblichen Unterschied. Geologie bestimmt nicht nur, wo gebohrt wird, sondern auch, wie Lithium später gewonnen, verarbeitet und wirtschaftlich bewertet werden könnte.

Nevada ist dafür ein besonders anschauliches Beispiel. Innerhalb eines Bundesstaates treffen eine seit Jahrzehnten produzierende Soleanlage, ein großer Tonstein-Tagebau im Bau und frühe Explorationsprojekte in tiefen Becken aufeinander. Drei Projektmodelle verfolgen dasselbe Ziel - benötigen dafür aber unterschiedliche Technologien und Entwicklungswege.

Albemarle lässt bei Silver Peak die Sonne mitarbeiten

Albemarle (ISIN: US0126531013) betreibt in Silver Peak die einzige aktive Lithiumressource der USA. Seit mehr als 50 Jahren wird dort lithiumhaltige Sole aus dem Untergrund gefördert und in große Verdunstungsbecken geleitet. Die Sonne entzieht der Flüssigkeit schrittweise Wasser, wodurch sich die gelösten Mineralien konzentrieren.

Dieses Verfahren benötigt große Flächen und viel Zeit, kann aber einen Teil der natürlichen Bedingungen des trockenen Klimas nutzen. Silver Peak produziert technisches Lithiumcarbonat sowie besondere Qualitäten von Lithiumhydroxid. Das Projekt zeigt, warum nicht allein der Lithiumgehalt entscheidet: Auch Verdunstungsraten, Solechemie, Wasserführung und die Möglichkeit, Verunreinigungen zu entfernen, prägen die Wirtschaftlichkeit eines Solebetriebs.

Lithium Americas löst den Rohstoff aus Tonstein

Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) verfolgt bei Thacker Pass einen völlig anderen Weg. Das Lithium befindet sich dort in sedimentärem Gestein. Geplant ist ein flacher Tagebau, bei dem das Material abgebaut, zerkleinert und anschließend in einer chemischen Prozesskette behandelt wird.

Schwefelsäure soll das Lithium aus dem Tonstein lösen. Danach folgen mehrere Reinigungs- und Kristallisationsschritte, bis Lithiumcarbonat in Batteriequalität entsteht. Die erste Bauphase ist auf 40.000 Tonnen jährlich ausgelegt; über fünf Phasen besteht ein Ausbaupotenzial auf bis zu 160.000 Tonnen. Der mechanische Abschluss der ersten Phase ist für Ende 2027 vorgesehen, bevor die kommerzielle Produktion im Verlauf des Jahres 2028 hochgefahren werden soll.

Thacker Pass verdeutlicht, dass Tonsteinprojekte eigene industrielle Anlagen benötigen. Säureproduktion, Energieversorgung, Reagenzien, Materialtransport und Prozesskontrolle sind wesentliche Bestandteile des Projektdesigns.

Tiefe Becken beginnen mit einer anderen geologischen Frage

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) deckt innerhalb Nevadas gleich mehrere frühe Projektmodelle ab. Im Elko County besitzt das Unternehmen das rund 1.231 Acres große Cave Creek Lithium Project sowie das etwa 1.828 Acres umfassende Elko Lithium Project. Beide befinden sich noch in einer Explorationsphase, in der zunächst Zielgebiete definiert und geologische Modelle überprüft werden.

Einen anderen Ansatz verfolgt Sienna im Clayton Valley. Das dortige Deep Basin Lithium Brine Joint Venture umfasst 115 Claims mit insgesamt rund 2.300 Acres. Gesucht wird nicht nach oberflächennahen Tonsteinen, sondern nach dem Potenzial tiefer liegender, lithiumhaltiger Solen innerhalb des Beckens.

Bevor über ein mögliches Gewinnungsverfahren gesprochen werden kann, müssen Tiefe, Ausdehnung, Durchlässigkeit und chemische Zusammensetzung potenzieller Grundwasserleiter untersucht werden. Das Projekt steht damit deutlich früher als Silver Peak oder Thacker Pass. Es zeigt jedoch, wie stark bereits die Art der Lagerstätte das Explorationsprogramm bestimmt.

Ein Rohstoff, aber keine einheitliche Blaupause

Soleprojekte benötigen ein genaues Verständnis von Wasserführung und Chemie. Tonsteinprojekte müssen ein festes Gestein abbauen und das Lithium chemisch herauslösen. Tiefe Becken verlangen zunächst geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen, bevor überhaupt feststeht, ob eine geeignete Sole vorhanden ist.

Nevada vereint diese unterschiedlichen Ansätze auf engem Raum. Albemarle produziert seit Jahrzehnten aus Sole, Lithium Americas baut eine industrielle Tonsteinverarbeitung auf und Sienna untersucht frühe Projekte sowohl in Nordnevada als auch im tiefen Becken des Clayton Valley.

Die Beispiele zeigen, warum Lithiumprojekte nicht allein anhand ihrer Fläche oder eines einzelnen Gehalts verglichen werden können. Entscheidend ist, in welcher geologischen Form der Rohstoff vorliegt - denn daraus ergeben sich Technologie, Kapitalbedarf, Zeitplan und letztlich der gesamte Weg eines Projekts.

Quellen

https://www.albemarle.com/global/en/silver-peak

https://lithiumamericas.com/thacker-pass/mining-and-processing/default.aspx

https://lithiumamericas.com/news/news-details/2026/Lithium-Americas-Provides-a-Project-Update-and-2026-Capex-Guidance-for-Thacker-Pass/default.aspx

https://www.siennaresources.com/2026/01/sienna-resources-enters-into-joint-venture-agreement-to-test-the-deep-basin-lithium-brine-discovery-potential-in-clayton-valley-nevada/

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Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

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