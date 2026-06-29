Der Lithiumpreis korrigiert aktuell etwas und mit ihm auch die Aktienkursen von großen Produzenten wie etwa Albemarle oder SQM. Das sorgt wiederum für sinkende Kurse beim Best of Lithium Index des AKTIONÄR. Nichtsdestotrotz bleiben die Aussichten für den immer wichtiger werdenden Rohstoff und dessen Hersteller nach wie vor gut. So sorgt der Boom bei stationären Batteriespeichern für neuen Rückenwind. Führende Branchenvertreter zeigten sich auf einer Konferenz in Las Vegas entsprechend optimistisch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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