Nach einem starken Start ins Börsenjahr 2026 hat der Batterie Index des AKTIONÄR zuletzt wieder deutlich nachgegeben. Doch die Aussichten für die im Index vertretenen Aktien BYD, Tesla, Samsung, LG Chem, Albemarle und SQM sind durchaus gut. Zumal die jüngsten Halbjahreszahlen aus Deutschland durchaus Anlass zum Optimismus liefern. Kurzusammenfassung: • Die Zahl der Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland stieg im ersten Halbjahr 2026 um 48 % auf über 368.000 Fahrzeuge.• Tesla (+224,6 %) und BYD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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