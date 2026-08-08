Warum Batteriespeicher den Lithium-Markt neu sortieren - und neue Projekte trotzdem Jahre Vorlauf brauchen

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Lithium wurde lange fast ausschließlich durch die Brille der Elektromobilität betrachtet. Inzwischen entsteht daneben ein zweiter großer Batteriemarkt. Stationäre Speicher gleichen Schwankungen in Stromnetzen aus, nehmen überschüssige Solar- und Windenergie auf und sichern zunehmend auch Rechenzentren gegen Unterbrechungen ab.

Die weltweite Batterienachfrage überschritt 2025 nach Angaben der Internationalen Energieagentur 1,5 Terawattstunden. Batteriespeicher entwickelten sich dabei zu einem bedeutenden zusätzlichen Wachstumstreiber. Die Lithiumnachfrage stieg innerhalb der vergangenen zwei Jahre durchschnittlich um rund 25% pro Jahr. Doch zwischen wachsendem Bedarf und neuer Produktion liegt ein entscheidender Faktor: Zeit.

Der Batteriemarkt wächst über das Elektroauto hinaus

Elektrofahrzeuge standen 2025 weiterhin für mehr als 70% des weltweiten Batterieeinsatzes. Stationäre Energiespeicher erreichten jedoch bereits einen Anteil von mehr als 15%. Damit hängt die Nachfrage nicht mehr allein von den Verkaufszahlen neuer Elektroautos ab.

Stromspeicher erfüllen eine andere Aufgabe. Sie verschieben Energie innerhalb des Tages, stabilisieren Netze und stellen Leistung bereit, wenn Solar- oder Windanlagen gerade wenig liefern. Hinzu kommt die digitale Infrastruktur: Rechenzentren benötigen eine besonders zuverlässige Stromversorgung und könnten künftig zusätzliche Batteriespeicher installieren. Lithium bedient damit mehrere Märkte, die sich unterschiedlich entwickeln können.

Silver Peak zeigt, wie schmal die heutige US-Produktion ist

Albemarle (ISIN: US0126531013) betreibt mit Silver Peak in Nevada den einzigen derzeit produzierenden Lithiumstandort der USA. Seit mehr als 50 Jahren pumpt das Unternehmen lithiumhaltige Sole aus dem Untergrund und konzentriert sie mithilfe großer solarbetriebener Verdunstungsbecken.

Der Standort produziert technisches Lithiumcarbonat und spezielle Lithiumhydroxid-Qualitäten. Silver Peak zeigt jedoch auch die begrenzte Ausgangsbasis der Vereinigten Staaten. Ein einzelner langjähriger Betrieb steht einem Batteriemarkt gegenüber, der neben Elektrofahrzeugen zunehmend Stromnetze und digitale Infrastruktur versorgt. Eine breitere heimische Lieferkette lässt sich deshalb nicht allein durch die Optimierung bestehender Anlagen aufbauen.

Thacker Pass macht den langen Vorlauf sichtbar

Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) entwickelt mit Thacker Pass die nächste Größenordnung der US-Lithiumproduktion. Die erste Projektphase ist auf eine nominale Jahreskapazität von 40.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität ausgelegt.

Der Bau begann bereits 2023. Dennoch ist der mechanische Abschluss erst für Ende 2027 vorgesehen; die kommerzielle Produktion soll im Verlauf des Jahres 2028 hochgefahren werden. Dazwischen liegen Detailplanung, Beschaffung, Erdarbeiten und der Aufbau einer eigenen Verarbeitungskette. Thacker Pass verdeutlicht damit, weshalb eine schnell wachsende Batterienachfrage nicht durch kurzfristig eröffnete Minen beantwortet werden kann.

Frühe Exploration muss dem Markt Jahre voraus sein

Bevor eine Anlage wie Thacker Pass gebaut werden kann, müssen geeignete Lagerstätten gefunden und über Bohrungen, Ressourcenschätzungen und technische Studien untersucht werden. Viele dieser Projekte werden die Bauphase niemals erreichen. Die wenigen erfolgreichen Entwicklungen benötigen jedoch einen langen Vorlauf.

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) steht mit seinen Projekten Cave Creek und Elko noch am frühen Anfang dieser Pipeline. Cave Creek umfasst rund 1.230 Acres, Elko etwa 1.829 Acres. Beide Projekte liegen in Elko County und befinden sich in einer Phase, in der zunächst Geologie, Zielgebiete und mögliche spätere Arbeitsprogramme bewertet werden.

Aus Lage oder Projektgröße lassen sich keine Aussagen über eine wirtschaftliche Lagerstätte ableiten. Die frühe Untersuchung solcher Flächen ist dennoch notwendig, weil potenzielle Minen für den Bedarf der 2030er-Jahre nicht erst in den 2030er-Jahren gesucht werden können.

Mehr Batteriemärkte erhöhen den Planungshorizont

Elektrofahrzeuge bleiben der größte Abnehmer von Lithium. Stromspeicher, Rechenzentren und weitere Anwendungen verbreitern jedoch die Nachfragebasis. Dadurch wächst nicht automatisch jedes Lithiumprojekt in eine wirtschaftliche Rolle hinein. Es erhöht sich vielmehr die Bedeutung einer ausreichend großen und langfristig entwickelten Projektpipeline.

Silver Peak steht für die heutige US-Produktion, Thacker Pass für Kapazitäten im Bau und Sienna für die frühe Exploration. Diese Abfolge zeigt, warum der Lithiummarkt viele Jahre vorausdenken muss: Der Bedarf kann schnell wachsen - das Angebot aus neuen Minen nicht.

Quellen

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/market-overview

https://www.albemarle.com/global/en/silver-peak

https://lithiumamericas.com/thacker-pass/overview/default.aspx

https://www.siennaresources.com/wp-content/uploads/2026/01/SIEN-Deck-January-13-2026.pdf

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Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

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