10,5 Mio. Tonnen LCE: Warum Lithium-Tonstein in Nevada vom Nischenthema zum Industrieprojekt wird

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Lithium wurde in Nevada über Jahrzehnte vor allem aus Sole gewonnen. Inzwischen entsteht daneben eine zweite Industriegeschichte: Große sedimentäre Lagerstätten zeigen, dass der Rohstoff auch aus lithiumhaltigem Tonstein im industriellen Maßstab gewonnen werden könnte.

Dieser Weg ist technisch anspruchsvoll. Anders als bei klassischen Solen muss festes Material abgebaut, aufbereitet und chemisch behandelt werden. Dennoch schreiten gleich mehrere Projekte voran. Lithium Americas baut bereits, Surge Battery Metals überführt eine große Ressource in technische Studien und Sienna Resources untersucht angrenzende Projektflächen in einer frühen Phase.

Lithium Americas baut den industriellen Maßstab

Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) entwickelt mit Thacker Pass das derzeit fortgeschrittenste Beispiel für sedimentäres Lithium in Nevada. Das Projekt verfügt über eine gemessene und angezeigte Ressource von 44,5 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent. Über fünf Entwicklungsphasen ist eine nominale Gesamtkapazität von bis zu 160.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr vorgesehen.

Die erste Phase wird bereits gebaut und soll jährlich 40.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität produzieren. Der mechanische Abschluss ist für Ende 2027 vorgesehen, bevor die kommerzielle Produktion im Verlauf des Jahres 2028 hochgefahren werden soll. Für die Gewinnung wird das Gestein in einem flachen Tagebau abgebaut und anschließend durch ein chemisches Verfahren behandelt.

Thacker Pass zeigt damit, dass Lithium-Tonstein längst mehr als ein geologisches Konzept ist. Das Projekt überführt diese Lagerstättenform in eine industrielle Prozesskette mit Mine, Aufbereitung, Säureproduktion und Lithiumcarbonat-Anlage.

Surge hebt 10,5 Mio. Tonnen LCE in höhere Ressourcenkategorien

Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096) treibt mit Nevada North ein weiteres großes Tonsteinprojekt voran. Die im Mai 2026 aktualisierte Ressourcenschätzung weist 657,5 Mio. Tonnen Material mit durchschnittlich 3.007 ppm Lithium in den Kategorien "Measured" und "Indicated" aus. Darin enthalten sind rund 10,5 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent.

Besonders relevant für die weitere Entwicklung ist, dass etwa 87% des ursprünglichen Minenbereichs aus der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie in höherwertige Ressourcenkategorien überführt wurden. Das schafft eine belastbarere Datengrundlage für die laufende Vormachbarkeitsstudie. Deren Abschluss wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.

Die bisherige Wirtschaftlichkeitsstudie skizziert einen Betrieb über 42 Jahre. Noch handelt es sich dabei nicht um eine Bauentscheidung. Die Zahlen zeigen jedoch, welche Größenordnung Tonsteinprojekte erreichen können, wenn Bohrungen, Ressourcenschätzungen und metallurgische Arbeiten schrittweise zusammengeführt werden.

Ein Tonsteinprojekt benötigt mehr als hohe Lithiumgehalte

Der Weg von einer Ressource zum Industrieprojekt hängt nicht allein von der Menge des enthaltenen Lithiums ab. Entscheidend ist, wie gut sich der Rohstoff aus dem Gestein lösen lässt. Metallurgische Tests müssen zeigen, welche Ausbeute erreicht werden kann, wie hoch der Verbrauch von Säuren und anderen Reagenzien ist und welche Verunreinigungen entfernt werden müssen.

Hinzu kommen Wasserhaushalt, Energieversorgung, Abraumplanung und die sichere Gestaltung möglicher Tagebauwände. Deshalb sammeln fortgeschrittene Bohrprogramme nicht nur Proben für die Gehaltsbestimmung. Sie liefern auch hydrogeologische und geotechnische Daten, die später in Genehmigungen und Minenplanung einfließen.

Sienna untersucht den westlichen Rand des Lithiumraums

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) befindet sich mit seinen Projekten in Elko County deutlich früher in dieser Entwicklung. Das Cave Creek Lithium Project umfasst nach aktuellen Unternehmensangaben rund 1.231 Acres und grenzt direkt an die westliche Seite des Nevada North Lithium Project. Hinzu kommt das etwa 1.828 Acres große Elko Lithium Project.

Cave Creek ist ein eigenständiges Explorationsprojekt. Die Nähe zu Nevada North erlaubt daher keine Rückschlüsse auf Gehalte, Ressourcengröße oder Wirtschaftlichkeit. Sie liefert jedoch einen klaren geologischen Arbeitsauftrag: Sienna kann untersuchen, ob sich lithiumführende Schichten oder vergleichbare sedimentäre Einheiten über die bekannte Projektgrenze hinaus fortsetzen.

Während Lithium Americas bereits baut und Surge eine Vormachbarkeitsstudie vorbereitet, geht es bei Sienna zunächst um Zieldefinition, geologische Prüfung und mögliche zukünftige Bohrarbeiten.

Vom ungewöhnlichen Gestein zur neuen Lithiumindustrie

Tonstein galt lange als weniger etablierte Lithiumquelle als Sole oder Hartgestein. Die Entwicklung in Nevada verändert diese Einordnung. Thacker Pass schafft industrielle Kapazität, Nevada North liefert immer belastbarere Ressourcen- und Studiendaten, während Explorer weitere Flächen innerhalb der Region untersuchen.

Die 10,5 Mio. Tonnen LCE bei Nevada North stehen deshalb nicht nur für die Größe eines einzelnen Projekts. Sie zeigen, wie weit sich sedimentäres Lithium von einer frühen geologischen Idee in Richtung planbarer Rohstoffentwicklung bewegt hat. Für Projekte wie Cave Creek beginnt derselbe Prozess allerdings ganz am Anfang: mit der Frage, was die Geologie jenseits der bisher untersuchten Grenzen tatsächlich enthält.

Quellen

https://lithiumamericas.com/thacker-pass/overview/default.aspx

https://surgebatterymetals.com/news/surge-announces-resource-upgrade-at-nevada-north-657.5-mt-grading-3-007-ppm-li-containing-10.5-mt-lce-measured-indicated-including-6.7-mt-lce-3-820-ppm-li

https://surgebatterymetals.com/news/surge-battery-metals-announces-filing-of-updated-mineral-resource-estimate-technical-report

https://www.siennaresources.com/projects/cave-creek-lithium-project/

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Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

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