15 Jahre bis zur Goldmine: Warum Barrick und Agnico Eagle heute schon für die Versorgung von morgen bohren

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Eine Goldmine, die im Jahr 2040 produzieren soll, müsste möglicherweise bereits heute entdeckt sein. Genau darin liegt eine der größten Herausforderungen der Branche: Zwischen dem ersten geologischen Hinweis und der Förderung vergehen nicht selten anderthalb Jahrzehnte.

Eine Untersuchung von S&P Global kam für 70 Goldminen auf eine durchschnittliche Entwicklungszeit von 15,2 Jahren. In dieser Zeit müssen Unternehmen eine Lagerstätte abgrenzen, technische Studien erstellen, Genehmigungen erhalten, Kapital beschaffen und schließlich die Mine bauen. Steigt die Nachfrage schneller, lässt sich das Angebot daher nicht kurzfristig hochfahren.

Die lange Entwicklungszeit macht Exploration zur Zukunftsfrage

Bestehende Minen liefern zwar heute das Gold für Schmuck, Zentralbanken und Kapitalanlagen. Gleichzeitig verlieren sie mit jeder geförderten Unze einen Teil ihrer Reserven. Produzenten müssen diese Mengen ersetzen, wenn sie ihre Förderung langfristig stabil halten wollen.

Die Rechnung ist einfach: Wer erst dann nach neuen Lagerstätten sucht, wenn bestehende Minen erschöpft sind, beginnt zu spät. Exploration ist deshalb keine Reaktion auf einen einzelnen Goldpreiszyklus, sondern eine dauerhafte Aufgabe der Branche.

Barrick muss trotz 85 Millionen Unzen weiterbohren

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) verfügte Ende 2025 über nachgewiesene und wahrscheinliche Goldreserven von 85 Millionen Unzen. Eine solche Größenordnung schafft eine starke Produktionsbasis, ersetzt aber nicht die weitere Suche. Reserven werden abgebaut, geologische Modelle verändern sich und neue Projekte müssen rechtzeitig vorbereitet werden.

Wie wichtig eigene Entdeckungen bleiben, zeigt Barricks Fourmile-Projekt in Nevada. Das Unternehmen bezeichnete Fourmile 2025 als einen der bedeutendsten Goldfunde dieses Jahrhunderts. Frühere Studien stellten eine mögliche Jahresproduktion von mehr als 500.000 Unzen über einen Zeitraum von über 20 Jahren in Aussicht. Bis zu einer möglichen Mine sind jedoch weitere Bohrungen, Studien und Genehmigungsschritte erforderlich. Selbst für einen Großkonzern beginnt Wachstum daher weiterhin mit Geologie.

Agnico Eagle ersetzt Förderung durch neue Reserven

Auch Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085) zeigt, weshalb Exploration nicht mit der Inbetriebnahme einer Mine endet. Der Konzern erhöhte seine nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven 2025 um 2,1% auf 55,4 Millionen Unzen. Dabei ersetzte Agnico Eagle zugleich rund 3 Millionen Unzen, die im Jahresverlauf aus den bestehenden Betrieben gefördert worden waren.

Besonders deutlich wird die langfristige Planung beim Hope-Bay-Projekt in Kanada. Nach der Investitionsentscheidung vom Mai 2026 sollen dort innerhalb von drei Jahren mehr als 100 Millionen US-Dollar in Exploration fließen. Das Geld ist vor allem für Erweiterungs- und Umwandlungsbohrungen vorgesehen. Agnico Eagle investiert damit nicht nur in den Bau, sondern parallel in die mögliche Verlängerung und Vergrößerung des Projekts.

Junior-Explorer übernehmen den frühesten und riskantesten Schritt

Große Produzenten können ihre Reserven durch Exploration rund um bestehende Minen, neue Eigenprojekte oder Übernahmen ergänzen. Die erste Untersuchung bislang wenig erkundeter Gebiete übernehmen jedoch häufig kleinere Explorationsgesellschaften.

Sie sichern Landpositionen, analysieren geologische Daten und finanzieren die ersten Bohrprogramme. Die meisten dieser Projekte werden nie zu Minen. Ohne diese frühe und risikoreiche Arbeit gäbe es jedoch deutlich weniger Lagerstätten, die später von größeren Unternehmen weiterentwickelt werden könnten.

Bei Sienna beginnt die Entwicklung mit dem ersten Bohrprogramm

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) steht mit seinem Esmeralda County Gold Project am Anfang dieser Kette. Das Projekt umfasst nach Unternehmensangaben rund 1.156 Acres in Nevada. Das Unternehmen bereitet dort sein erstes Goldbohrprogramm vor, nachdem auf dem Gebiet unter anderem Arsen-Indikatoren identifiziert wurden.

Solche geochemischen Hinweise belegen noch keine wirtschaftlich nutzbare Lagerstätte. Die Bohrungen sollen zunächst zeigen, ob sich die bisherigen geologischen Annahmen bestätigen lassen. Genau diese frühe Phase entscheidet darüber, welche Projekte weiter untersucht werden - und welche ausscheiden.

Das Gold von morgen wird heute gesucht

Der Goldmarkt kann innerhalb weniger Monate auf Zinsen, geopolitische Krisen oder Zentralbankkäufe reagieren. Neue Minen benötigen dagegen viele Jahre. Diese zeitliche Lücke macht Exploration zu einem strukturellen Bestandteil der Versorgung.

Barrick und Agnico Eagle investieren trotz großer Reserven weiter in neue Lagerstätten und Erweiterungen. Junior-Explorer übernehmen parallel die Suche in frühen Projektphasen. Wer verstehen möchte, woher das Gold der Zukunft kommen soll, muss deshalb lange vor der ersten produzierten Unze auf die Bohrprogramme von heute schauen.

Quellen

https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/discovery-to-production-averages-15-7-years-for-127-mines

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2025/updated-studies-confirm-barricks-fourmile-as-one-of-this-centurys-most-significant-gold-finds/default.aspx

https://www.agnicoeagle.com/English/news-and-media/news-releases/news-details/2026/AGNICO-EAGLE-PROVIDES-AN-UPDATE-ON-2025-EXPLORATION-RESULTS-AND-2026-EXPLORATION-PLANS-YEAR-OVER-YEAR-MINERAL-RESERVES-INCREASE-2-TO-55-4-MOZ-INDICATED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-10-TO-47-1-MOZ-AND-INFERRED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-15-TO-41-8-MOZ/default.aspx

https://www.siennaresources.com/

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