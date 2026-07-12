5.000 Tonnen Goldnachfrage: Warum neue Explorationsprojekte wieder wichtiger werden

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Die weltweite Goldnachfrage hat im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des World Gold Council überschritt sie erstmals die Marke von 5.000 Tonnen. Während häufig über den Goldpreis diskutiert wird, rückt damit eine andere Frage stärker in den Vordergrund: Woher soll das Gold der Zukunft kommen?

Denn Goldminen sind keine unerschöpflichen Rohstoffquellen. Mit zunehmender Betriebsdauer sinken vielerorts die Erzgehalte, während gleichzeitig neue Lagerstätten erschlossen werden müssen. Genau deshalb bleibt Exploration ein wesentlicher Bestandteil der Goldindustrie - unabhängig davon, ob sich der Goldpreis gerade auf einem Rekordniveau befindet oder nicht.

Barrick Gold investiert kontinuierlich in die nächste Generation von Lagerstätten

Barrick Gold (ISIN: CA06849F1080) gehört zu den größten Goldproduzenten der Welt. Gemeinsam mit Newmont betreibt das Unternehmen das Joint Venture Nevada Gold Mines, das mehrere der produktivsten Goldminen Nordamerikas umfasst. Allein diese Minen bilden seit Jahren einen wesentlichen Bestandteil der weltweiten Goldproduktion.

Für Barrick endet die Arbeit jedoch nicht mit der laufenden Förderung. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Explorationsprogramme rund um bestehende Minen sowie in neue Zielgebiete. Der Hintergrund ist einfach: Jede produzierte Unze Gold verringert langfristig die vorhandenen Reserven. Um den Minenbetrieb über Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, müssen regelmäßig neue Lagerstätten entdeckt oder bestehende Ressourcen erweitert werden.

Exploration gehört deshalb nicht nur für Junior-Unternehmen, sondern auch für etablierte Produzenten zu den wichtigsten Aufgaben der Branche.

Hecla Mining setzt auf Bergbaudistrikte mit langer Geschichte

Auch Hecla Mining (ISIN: US4227041062) verfolgt eine langfristige Explorationsstrategie. Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 130-jährige Unternehmensgeschichte zurück und betreibt Gold- und Silberminen in Nordamerika. Parallel investiert Hecla regelmäßig in die Erweiterung bestehender Projekte und in neue Explorationsziele.

Dabei konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf Regionen mit etablierter Bergbauinfrastruktur und umfangreicher geologischer Datenbasis. Solche Bergbaudistrikte bieten häufig bessere Voraussetzungen, um neue Lagerstätten wirtschaftlich zu entwickeln. Bestehende Straßen, erfahrene Fachkräfte und jahrzehntelange geologische Erkenntnisse können den Übergang von der Exploration zur späteren Projektentwicklung erleichtern.

Ohne Explorer würde der Nachschub an Goldminen ausbleiben

Genau an dieser Stelle übernehmen Explorationsunternehmen eine zentrale Rolle innerhalb der Rohstoffbranche. Während große Produzenten bestehende Minen betreiben, konzentrieren sich Explorer auf die Suche nach neuen Lagerstätten.

Der Weg dorthin beginnt meist mit geologischen Untersuchungen, Bodenproben und ersten Bohrprogrammen. Nur ein kleiner Teil dieser Projekte entwickelt sich später zu einer wirtschaftlich nutzbaren Mine. Dennoch bilden gerade diese frühen Arbeiten die Grundlage für viele zukünftige Bergbauprojekte.

Steigt die weltweite Goldnachfrage langfristig weiter, gewinnt diese Phase zusätzlich an Bedeutung. Denn bestehende Minen allein reichen nicht aus, um erschöpfte Lagerstätten dauerhaft zu ersetzen.

Sienna Resources bereitet das erste Bohrprogramm in Nevada vor

Zu den Unternehmen, die derzeit an neuen Goldprojekten arbeiten, gehört Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050). Das Unternehmen entwickelt mit dem Esmeralda County Gold Project ein Explorationsprojekt in Nevada - einem Bundesstaat, der seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Goldregionen der Welt zählt.

Nach Unternehmensangaben soll dort in Kürze das erste Bohrprogramm beginnen. Ziel der Arbeiten ist es, die geologischen Strukturen des Projekts besser zu verstehen und die bisherigen Explorationsdaten weiterzuentwickeln. Wie bei allen frühen Explorationsprojekten gilt dabei, dass erste Bohrprogramme zunächst geologische Erkenntnisse liefern und noch keine Aussagen über eine wirtschaftlich gewinnbare Lagerstätte ermöglichen.

Angebot entsteht lange vor der Produktion

Die Goldbranche beginnt nicht mit einer Mine, sondern mit Exploration. Bevor Produzenten neues Gold fördern können, müssen geologische Modelle entwickelt, Bohrprogramme durchgeführt und Lagerstätten nachgewiesen werden. Zwischen der ersten Exploration und einer möglichen Produktion liegen häufig viele Jahre.

Die Rekordnachfrage von mehr als 5.000 Tonnen Gold verdeutlicht deshalb nicht nur die Bedeutung des Edelmetalls selbst. Sie zeigt auch, warum die Suche nach neuen Lagerstätten langfristig ein unverzichtbarer Bestandteil der weltweiten Goldversorgung bleibt.

Quellen

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2025

https://www.hecla.com/

https://www.siennaresources.com/

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Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

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Enthaltene Werte: US4227041062,CA06849F1080,CA82621E2050