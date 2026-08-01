Barrick Mining, Newmont & Co. verdienen Milliarden - warum Investoren jetzt wieder auf Gold-Explorer blicken

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Rekordgewinne verändern den Blick auf die Goldbranche. Denn kaum eine Branche profitiert derzeit so stark vom hohen Goldpreis wie die großen Produzenten. Während Anleger vor allem auf die Entwicklung des Edelmetalls schauen, melden Konzerne wie Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) weiterhin hohe Cashflows und Milliardenüberschüsse. Analysten erwarten auch für die anstehende Berichtssaison erneut starke Ergebnisse - trotz gestiegener Förderkosten. Die Kombination aus einem historisch hohen Goldpreis und einer vergleichsweise stabilen Kostenbasis sorgt dafür, dass viele Produzenten heute über deutlich mehr finanzielle Spielräume verfügen als noch vor wenigen Jahren.bDoch genau diese Entwicklung wirft eine neue Frage auf: Wohin fließt dieses Kapital?

Geld allein schafft keine neuen Goldminen

Auf den ersten Blick könnten die großen Goldgesellschaften ihre Gewinne einfach an die Aktionäre ausschütten. Tatsächlich haben mehrere Produzenten Aktienrückkaufprogramme angekündigt oder ihre Dividenden erhöht. Langfristig reicht das jedoch nicht aus. Jede produzierte Unze Gold reduziert die bestehenden Reserven. Neue Lagerstätten lassen sich dagegen weder kaufen noch entwickeln, ohne zuvor viele Jahre in Exploration zu investieren. Zwischen einer Entdeckung und einer produzierenden Mine vergehen häufig zehn bis fünfzehn Jahre. Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Bergbaukonzerne wieder verstärkt auf Explorationsunternehmen.

Die Aufmerksamkeit verschiebt sich von einzelnen Minen auf ganze Distrikte

Dabei verändert sich auch die Art und Weise, wie Projekte bewertet werden. Früher stand häufig eine einzelne Lagerstätte im Mittelpunkt. Heute interessieren sich Produzenten zunehmend für komplette Bergbaudistrikte. Der Grund ist einfach: Geologische Strukturen enden nicht an Grundstücksgrenzen. Wer in einem aktiven Distrikt arbeitet, profitiert häufig von vorhandener Infrastruktur, umfangreichen geologischen Daten und den Investitionen benachbarter Unternehmen. Historisch entstanden viele der größten Goldminen genau auf diese Weise. Aus einer erfolgreichen Entdeckung entwickelte sich Schritt für Schritt ein kompletter Bergbaudistrikt.

Nevada erlebt genau diese Entwicklung

Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend derzeit im Eureka Mining District in Nevada. i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) treibt die Entwicklung des Ruby-Hill-Komplexes weiter voran und investiert parallel in die Modernisierung seiner Lone Tree Processing Facility, die künftig mehrere Projekte versorgen soll. Gleichzeitig entwickelt McEwen Mining Inc. (ISIN: US58039P1XXX) das Windfall-Projekt weiter und veröffentlichte in diesem Jahr eine erste Ressourcenschätzung. Auch Barrick Mining baut seine Aktivitäten in Nevada kontinuierlich aus. Projekte wie Fourmile verdeutlichen, dass der Bundesstaat trotz jahrzehntelanger Förderung weiterhin zu den wichtigsten Goldregionen Nordamerikas zählt. Für Investoren entsteht dadurch ein interessantes Bild: Wo mehrere etablierte Produzenten gleichzeitig investieren, steigt häufig auch das Interesse an angrenzenden Explorationsprojekten.

North Peak setzt auf den historischen Kern des Distrikts

Genau in diesem Umfeld entwickelt North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) den Prospect Mountain Mine Complex. Die aktuelle Investor-Präsentation zeigt, dass sich das Projekt im Zentrum des historischen Eureka Mining Districts zwischen den Aktivitäten von i-80 Gold und McEwen Mining befindet. Während die umliegenden Projekte in den vergangenen Jahren intensiv exploriert wurden, blieb Prospect Mountain über Jahrzehnte weitgehend in Familienbesitz und wurde erst nach der Übernahme durch North Peak systematisch mit modernen Methoden untersucht. Ein weiterer Unterschied zu vielen Explorationsgesellschaften liegt in der vorhandenen Infrastruktur. Das Projekt verfügt bereits über eine Genehmigung für einen Untertagebetrieb mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag sowie über rund 18 Kilometer zugängliche historische Grubenbaue. Diese ermöglichen den Geologen einen außergewöhnlich guten Einblick in die mineralisierten Strukturen und erleichtern die Planung neuer Bohrprogramme.

Das bisher umfangreichste Explorationsprogramm

Für 2026 verfolgt North Peak erstmals einen projektweiten Explorationsansatz. Insgesamt wurden fünf Zielgebiete definiert - darunter neue Bohrziele entlang des Hamburg-Dunderberg-Kontakts, ein rund zwei Kilometer großes Sulfid-Ziel sowie bislang kaum untersuchte Bereiche auf der Westseite und entlang des Bergrückens. Parallel entstehen neue Straßen und Bohrplattformen, sodass mehrere RC- und Diamantbohrprogramme gleichzeitig durchgeführt werden können. Laut Unternehmensplanung sollen die Bohrgeräte im Sommer 2026 auf dem Projekt eintreffen. Damit verschiebt sich der Fokus von einzelnen historischen Vorkommen auf die systematische Erschließung eines kompletten Bergbaugebiets.

Hohe Gewinne heute finanzieren die Goldminen von morgen

Die Rekordgewinne der großen Produzenten zeigen, wie attraktiv das Goldgeschäft derzeit ist. Gleichzeitig machen sie deutlich, warum Exploration wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. Ohne neue Entdeckungen lassen sich bestehende Reserven langfristig nicht ersetzen. Genau deshalb könnten Gold-Explorer in etablierten Bergbauregionen wieder verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. Während Barrick Mining, Newmont, i-80 Gold Corp. und weitere Unternehmen Milliarden in ihre zukünftige Produktion investieren, entwickelt North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) eines der historischen Kernprojekte im Eureka Mining District weiter - einer Region, die sich zunehmend wieder zu einem der spannendsten Gold-Distrikte Nordamerikas entwickelt.

Quellen:

North Peak Resources - Investor Presentation (July 2026) (Projektübersicht, Eureka Mining District, Explorationsstrategie 2026, Infrastruktur)

Barrick Mining - Investor Relations / News

https://www.barrick.com/English/news/

Newmont Corporation - Investor Relations / Quarterly Results

https://www.newmont.com/investors/

Reuters - Erwartungen an die Quartalsergebnisse der Goldproduzenten und Entwicklung der Förderkosten.

i-80 Gold Corp. - Lone Tree Plant Refurbishment Project Update

https://www.i80gold.com/news/

McEwen Mining Inc. - Windfall Resource Update

https://www.mcewenmining.com/news

North Peak Resources - Secures All Required Permits for 2026 Drilling Program Across Five Target Areas at Prospect Mountain

https://northpeakresources.com/press-release/north-peak-resources-secures-all-required-permits-for-2026-drilling-program-across-five-target-areas-at-prospect-mountain-eureka-nevada/

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ISIN: CA6614441096

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