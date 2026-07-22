Hat der Goldpreis seinen Boden gefunden? Warum Barrick, i-80 Gold und North Peak jetzt genauer beobachtet werden

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Der Goldpreis sucht nach einer neuen Richtung. Nach den starken Schwankungen der vergangenen Monate scheint sich der Goldmarkt langsam zu stabilisieren. Während geopolitische Spannungen, Zinssorgen und der starke US-Dollar den Goldpreis zeitweise deutlich belasteten, halten viele Analysten den langfristigen Aufwärtstrend weiterhin für intakt. Gleichzeitig rückt ein Aspekt wieder stärker in den Vordergrund: Nicht nur der Goldpreis entscheidet über die Perspektiven der Branche, sondern vor allem die Qualität der Projekte, die künftig neue Reserven liefern könnten.

Die großen Produzenten investieren längst für das nächste Jahrzehnt

Die jüngsten Quartale haben gezeigt, dass Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) trotz kurzfristiger Marktschwankungen über hohe Cashflows verfügen. Beide Unternehmen investieren weiter in ihre nordamerikanischen Kernprojekte, denn die Herausforderung bleibt unverändert: Jede geförderte Unze Gold muss langfristig ersetzt werden. Besonders Barrick richtet den Blick verstärkt auf Nevada. Das Fourmile-Projekt gilt innerhalb des Konzerns als eines der wichtigsten Wachstumsprojekte und soll künftig eine zentrale Rolle im nordamerikanischen Portfolio spielen. Parallel arbeitet das Unternehmen an der geplanten Ausgliederung seiner nordamerikanischen Goldaktivitäten - ein Schritt, der die strategische Bedeutung dieser Region zusätzlich unterstreicht.

Nevada entwickelt sich erneut zum Hotspot für Exploration

Während Produzenten ihre bestehenden Minen weiterentwickeln, erlebt auch der Explorationssektor in Nevada neue Dynamik. In den vergangenen Wochen meldeten mehrere Unternehmen Fortschritte bei Ressourcen, Bohrprogrammen oder neuen Entdeckungen. So veröffentlichte NevGold Corp. eine erste Mineralressourcenschätzung für das Limo-Butte-Projekt, das neben Gold auch strategisch bedeutendes Antimon umfasst. Gleichzeitig meldete Viva Gold Corp. erfolgreiche Bohrergebnisse auf dem Tonopah-Goldprojekt und sprach von einer Ausweitung der bekannten Mineralisierung. Beide Beispiele zeigen, dass Investitionen in Nevada derzeit keineswegs nachlassen - im Gegenteil: Die Region bleibt einer der aktivsten Explorationsstandorte Nordamerikas.

Zwischen Produzenten und Explorern entsteht eine interessante Lücke

Gerade diese Entwicklung macht den Markt derzeit spannend. Große Produzenten verfügen zwar über starke Bilanzen, gleichzeitig werden hochwertige Goldprojekte immer seltener. Neue Lagerstätten benötigen oftmals viele Jahre bis zur Produktion, weshalb Explorationsunternehmen in etablierten Bergbauregionen wieder stärker beobachtet werden. Auch Unternehmen wie i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) oder McEwen Mining (ISIN: US58039P1XXX) setzen weiterhin auf Nevada und unterstreichen damit die Attraktivität der Region. Für Investoren geht es dabei weniger um kurzfristige Goldpreisschwankungen als um die Frage, welche Projekte langfristig das Potenzial besitzen, Teil der nächsten Produktionsgeneration zu werden.

North Peak arbeitet an den nächsten Meilensteinen

Vor diesem Hintergrund entwickelt North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) sein Prospect Mountain Mine Complex im historischen Eureka Mining District weiter. Nachdem das Unternehmen im Mai sämtliche Genehmigungen für das Explorationsprogramm 2026 erhalten hatte, folgte Anfang Juli die Meldung über die gesicherte Wasserversorgung und die Installation einer Pumpanlage - wichtige operative Voraussetzungen für die geplanten Diamantbohrungen auf der Sulfid-Anomalie. Das Projekt liegt im Battle Mountain-Eureka Trend, einem der bekanntesten Goldgürtel Nevadas. Historische Bergbauaktivitäten treffen dort auf moderne Explorationsmethoden - eine Kombination, die derzeit bei zahlreichen Investoren wieder stärker in den Fokus rückt.

Qualität könnte die nächste Marktphase bestimmen

Der Goldpreis dürfte auch in den kommenden Monaten stark von Inflation, Zinspolitik und geopolitischen Entwicklungen beeinflusst werden. Für die Bergbauindustrie spielt jedoch eine zweite Entwicklung eine immer größere Rolle: Hochwertige Projekte in etablierten Jurisdiktionen werden zunehmend zu einem knappen Gut. Während große Produzenten ihre Reserven langfristig sichern müssen und in Nevada zahlreiche Explorationsprogramme anlaufen, könnte sich der Blick vieler Investoren zunehmend auf Unternehmen richten, die genau in diesen Regionen aktiv sind. North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) entwickelt sein Projekt in einem der bedeutendsten Golddistrikte Nordamerikas und bewegt sich damit in einem Umfeld, das derzeit wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält.

Quellen:

North Peak Resources - News

https://northpeakresources.com/news/

North Peak Resources - Secures All Required Permits for 2026 Drilling Program Across Five Target Areas at Prospect Mountain

https://northpeakresources.com/press-release/north-peak-resources-secures-all-required-permits-for-2026-drilling-program-across-five-target-areas-at-prospect-mountain-eureka-nevada/

Barrick Mining - Q1 2026 Results

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

Reuters - Barrick's North America spin-off hinges on Newmont's approval

https://www.reuters.com/business/barricks-north-america-spin-off-hinges-newmonts-approval-documents-show-2026-01-23/

Wall Street Journal - Barrick Aims for IPO of North American Gold Assets This Year

https://www.wsj.com/business/barrick-aims-for-ipo-of-north-american-gold-assets-this-year-ee6675b6

NevGold - Maiden Gold-Antimony Mineral Resource Estimate at Limo Butte

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/15/3327619/0/en/nevgold-announces-mineral-resource-antimony-of-29-600-tonnes-measured-indicated-0-26-and-48-100-tonnes-inferred-0-18-100-oxide-gold-of-181-400-ozs-measured-indicated-and-1-203-500-.html

Viva Gold - Successful 2026 Drill Program at Tonopah Gold Project

https://www.tradingview.com/news/reuters.com%2C2026-07-08%3Anewsml_Tnw1YDFDp%3A0-viva-gold-completes-highly-successful-2026-rc-drill-program-at-tonopah-gold-project-in-nevada-expanding-gold-mineralization-and-delivering-a-new-discovery/_

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ISIN: CA6614441096

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