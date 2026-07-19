Gold-Comeback auf 5.200 Dollar? Warum North Peak auf einen neuen Nevada-Zyklus setzt

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Der Goldmarkt hat in den vergangenen Monaten eine Achterbahnfahrt erlebt. Nachdem das Edelmetall zu Jahresbeginn noch neue Höchststände markiert hatte, fiel der Preis zuletzt zeitweise unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Höhere Realzinsen und ein robuster US-Dollar belasteten die Stimmung der Anleger. Doch die UBS hält die jüngste Schwächephase offenbar nicht für das Ende des Goldbooms. Die Schweizer Großbank erwartet, dass Gold innerhalb der kommenden zwölf Monate wieder deutlich zulegen und bis auf 5.200 US-Dollar steigen könnte. Für Explorationsgesellschaften könnte ein solcher Anstieg besonders interessant werden - darunter auch North Peak Resources mit seinem Projekt im traditionsreichen Goldcamp von Eureka in Nevada.

UBS setzt auf eine Rückkehr der Goldrally

Kurzfristig bleibt das Umfeld für Gold herausfordernd. Noch immer beschäftigen die Märkte Fragen rund um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank und die Entwicklung der Inflation. Höhere Zinsen erhöhen die Attraktivität festverzinslicher Anlagen und belasten gleichzeitig das zinslose Edelmetall.

Die Analysten der UBS sehen jedoch mehrere Faktoren, die mittelfristig für steigende Goldpreise sprechen könnten. Dazu gehören eine mögliche Abschwächung der US-Wirtschaft, nachlassender Inflationsdruck und eine langfristig geringere Unterstützung für den US-Dollar. Gleichzeitig bleiben die Käufe der Zentralbanken ein wichtiger Pfeiler des Marktes.

Auch die großen Produzenten betrachten Gold zunehmend als strategischen Vermögenswert in einer Welt, die von geopolitischen Spannungen und steigender Staatsverschuldung geprägt ist. Evolution Mining verweist in seiner jüngsten Unternehmenspräsentation auf genau diese strukturellen Entwicklungen und sieht darin langfristige Unterstützung für Edelmetalle.

Sollte Gold tatsächlich wieder in Richtung 5.200 US-Dollar steigen, dürften nicht nur Produzenten profitieren. Häufig richtet sich der Blick der Investoren in solchen Marktphasen verstärkt auf Explorationsgesellschaften mit vielversprechenden Projekten in etablierten Bergbauregionen.

Nevada bleibt eine der wichtigsten Goldregionen der Welt

Genau hier setzt North Peak Resources (ISIN: ?CA6614441096) an. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Prospect-Mountain-Projekt im historischen Eureka-Distrikt in Nevada - einer Region, die seit mehr als einem Jahrhundert für ihre hochgradigen Gold- und Polymetallvorkommen bekannt ist. Das Gebiet weist eine historische Goldproduktion von rund 3,2 Millionen Unzen auf, während die gesamte Ausstattung des Distrikts auf rund acht Millionen Unzen geschätzt wird.

Besonders interessant ist die Lage des Projekts. Prospect Mountain befindet sich direkt auf dem Battle-Mountain-Eureka-Trend und liegt zwischen den Aktivitäten von i-80 Gold und McEwen Mining. Das Unternehmen verweist darauf, dass im Umfeld Milliardenbeträge in Exploration und Minenentwicklung investiert werden.

Im Gegensatz zu vielen Explorationsunternehmen verfügt North Peak bereits über bedeutende infrastrukturelle Vorteile. Das Projekt besitzt eine Genehmigung für einen Untertagebetrieb mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag. Strom- und Wasserversorgung sind bereits vorhanden, die Stadt Eureka liegt nur wenige Kilometer entfernt, und mehr als elf Meilen historischer Tunnelanlagen ermöglichen einen direkten Zugang zu weiten Teilen des Bergwerks.

Ein historisches Goldcamp mit neuer Strategie

North Peak wurde 2020 gegründet, nachdem die Gründergruppe bereits Erfolge mit Unternehmen wie Kirkland Lake Gold und Rupert Resources (ISIN: CA78165J1XXX) erzielt hatte. Das Management betont seine Erfahrung bei der Entwicklung früher Explorationsprojekte und beim Wiederanfahren historischer Bergwerke. Insgesamt soll das Team im Laufe der Jahre mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar für Rohstoffprojekte eingeworben haben.

Die Gesellschaft übernahm das Prospect-Mountain-Projekt vollständig im Jahr 2025. Zuvor befand sich das Gebiet über Jahrzehnte hinweg in Familienbesitz und wurde nur begrenzt modern erkundet.

Für das laufende Jahr hat North Peak erstmals eine umfassende Explorationsstrategie für das gesamte Projektgebiet entwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei mehrere Zielgebiete, darunter die bekannten Wabash- und Williams-Zonen, neue Ziele entlang historischer Stollen, bislang unerforschte Bereiche auf der Westseite sowie tief liegende Sulfidstrukturen.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit die Wabash-Williams-Zone. Dort bestätigten die bisherigen Bohrprogramme hochgradige Goldvererzungen und erweiterten bekannte Strukturen. Zu den besseren Ergebnissen gehören unter anderem 27,4 Meter mit durchschnittlich 7,0 Gramm Gold pro Tonne, einschließlich 6,1 Metern mit 23,1 Gramm Gold pro Tonne, sowie ein weiteres Bohrloch mit 22,9 Metern und durchschnittlich 12 Gramm Gold pro Tonne. Sämtliche Zonen bleiben sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens offen.

Das Unternehmen sieht darüber hinaus Potenzial für größere, oberflächennahe Mineralisierungen. Eine neue Interpretation der Geologie deutet darauf hin, dass sich zwischen den hochgradigen Bereichen zusätzliche Goldzonen befinden könnten.

Mehrere Katalysatoren für die zweite Jahreshälfte

Neben den klassischen Explorationszielen verfolgt North Peak weitere Projekte, die zusätzliche Optionen eröffnen könnten. So untersucht das Unternehmen derzeit die wirtschaftliche Verwertung historischer Abraumhalden. Die Hauptdeponie der Diamond-Mine soll zwischen 210.000 und 230.000 Tonnen Material enthalten. Metallurgische Untersuchungen laufen bereits, um die Möglichkeit einer Verarbeitung über bestehende Anlagen in der Region zu prüfen.

Parallel dazu stehen neue Bohrprogramme an mehreren Standorten bevor. Das Management verweist zudem auf eine zwei Kilometer lange Sulfidanomalie, die durch geophysikalische Untersuchungen identifiziert wurde und als eines der spannendsten Ziele des Projekts gilt.

Für 2026 nennt North Peak mehrere potenzielle Kurstreiber: den Start neuer Bohrprogramme, Ergebnisse aus den Untersuchungen der Abraumhalden sowie zusätzliche Explorationserfolge benachbarter Gesellschaften wie McEwen Mining und i-80 Gold.

Ein Hebel auf den Goldpreis?

Ob Gold tatsächlich die Marke von 5.200 US-Dollar erreicht, wird maßgeblich von der Entwicklung der US-Zinsen, der Inflation und der Stärke des Dollars abhängen. Kurzfristige Schwankungen dürften den Markt deshalb weiterhin begleiten.

Für Explorationsunternehmen wie North Peak könnte jedoch vor allem die Kombination aus einem freundlicheren Goldumfeld und einer aktiven Nachrichtenlage entscheidend werden. Mit einem historischen Goldcamp im Herzen Nevadas, bestehender Infrastruktur und einer breit angelegten Explorationsstrategie versucht das Unternehmen, von einem möglichen neuen Zyklus am Goldmarkt zu profitieren.

Sollte sich die optimistische Prognose der UBS bewahrheiten, könnten gerade Gesellschaften mit mehreren Bohrprogrammen und klar definierten Katalysatoren verstärkt in den Fokus der Anleger rücken. Für North Peak dürfte die zweite Hälfte des Jahres daher besonders spannend werden.

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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Enthaltene Werte: CA78165J1XXX,CA6614441096