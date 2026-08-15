Barrick und Newmont bauen einen 100-Millionen-Unzen-Goldkomplex - und nebenan beginnt die nächste Suche

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Fast 100 Millionen Unzen Gold: Mit einer neuen Vereinbarung bauen Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont (ISIN: US6516391066) ihre ohnehin gewaltige Stellung in Nevada weiter aus. Gleichzeitig laufen bei Barricks Fourmile-Projekt inzwischen 20 Bohrgeräte. Während die großen Produzenten Milliarden investieren, beginnt auch bei kleineren Explorern die entscheidende Phase. North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) hat am Prospect Mountain Mine Complex jetzt offiziell sein Bohrprogramm 2026 gestartet. Rund 7.000 Meter sollen bis November gebohrt werden - und erstmals sollen dabei mehrere bislang ungetestete Bereiche des historischen Bergbaudistrikts untersucht werden.

Barrick und Newmont machen Nevada noch größer

Wie strategisch wichtig Nevada für die Goldindustrie geworden ist, zeigte Barrick Mining mit seinen Quartalszahlen vom 10. August. Gemeinsam mit Newmont einigte sich der Konzern darauf, weitere Projekte vorzeitig in das Joint Venture Nevada Gold Mines einzubringen. Barrick steuert Fourmile bei, Newmont die Projekte Mike und Fiberline. Barrick spricht anschließend von einem Nevada-Komplex mit nahezu 100 Millionen Unzen Gold. Zusätzlich zahlt Newmont im Rahmen der Vereinbarung 1,95 Milliarden US-Dollar an Barrick. Gleichzeitig hat Newmont dem geplanten Börsengang von Barricks nordamerikanischen Goldaktivitäten zugestimmt. Barrick will diesen noch bis Ende 2026 abschließen. Der Konzern produziert bereits heute Gold in gewaltigen Dimensionen: Im zweiten Quartal stieg die Goldproduktion gegenüber dem ersten Quartal um 11 Prozent auf 796.000 Unzen. Der operative Cashflow erreichte 1,70 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn 1,22 Milliarden US-Dollar. Die Botschaft hinter den Zahlen ist jedoch fast interessanter als die Zahlen selbst: Selbst einer der größten Goldproduzenten der Welt investiert weiter massiv in seine zukünftige Ressourcenbasis.

20 Bohrgeräte zeigen, worum es langfristig wirklich geht

Besonders deutlich wird das am Fourmile-Projekt in Nevada. Barrick bezeichnet Fourmile als potenzielles eigenständiges Tier-One-Goldprojekt und hatte im zweiten Quartal bereits 20 Bohrgeräte im Einsatz. Neben Ressourcenumwandlungsbohrungen für eine für 2028 geplante Pre-Feasibility Study wird auch nach nördlichen Erweiterungen gesucht. Damit zeigt sich ein fundamentales Prinzip des Bergbaus: Hohe Goldpreise sorgen zwar kurzfristig für hohe Gewinne, langfristig entscheidet jedoch die Qualität der Projektpipeline. Eine Mine kann nur verkaufen, was zuvor entdeckt, definiert, genehmigt und entwickelt wurde. Genau deshalb besitzt Exploration selbst in einem etablierten Goldstaat wie Nevada weiterhin einen hohen Stellenwert.

Auch Newmont verdient Milliarden - und investiert weiter

Dass dafür momentan ausreichend Kapital vorhanden ist, zeigen die Zahlen von Newmont. Der Konzern produzierte im zweiten Quartal rund 1,3 Millionen zurechenbare Unzen Gold und erwirtschaftete einen Free Cashflow von 2,2 Milliarden US-Dollar. Allein aus seiner Beteiligung an Nevada Gold Mines entfielen rund 240.000 zurechenbare Unzen auf Newmont. Für Exploration und Advanced Projects sieht die Jahresplanung des Unternehmens Ausgaben von rund 525 Millionen US-Dollar vor. Die großen Produzenten melken ihre bestehenden Minen also nicht einfach. Sie investieren parallel in die nächste Generation von Ressourcen. Genau an dieser Stelle wird die Entwicklung kleinerer Explorer interessant: Sie befinden sich wesentlich früher in derselben Wertschöpfungskette.

Jetzt dreht sich auch bei North Peak der Bohrer

Bei North Peak Resources ist am Prospect Mountain Mine Complex inzwischen genau diese Phase angelaufen. In der Pressemitteilung vom 10. August bestätigt das Unternehmen den offiziellen Start seines Bohrprogramms 2026. Das erste und größere Reverse-Circulation-Bohrgerät ist bereits vor Ort und arbeitet. Ein zweites kleineres RC-Gerät sowie ein Diamantbohrgerät sollen im September folgen. Insgesamt plant North Peak rund 7.000 Bohrmeter in fünf unterschiedlichen Zielgebieten. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis November laufen. CEO Rupert Williams betont dabei einen interessanten Punkt: Das diesjährige Programm soll nicht nur wichtige Bereiche aus den Explorationskampagnen 2024 und 2025 weiterverfolgen, sondern gleichzeitig mehrere Teile des Projekts erstmals durch Bohrungen testen.

Unter Prospect Mountain wartet das spannendste Ziel

Besonders interessant dürfte die geplante Untersuchung der tiefen Sulphide Anomaly werden. Hier verfolgt North Peak einen zweistufigen Ansatz. Mit dem RC-Bohrgerät sollen zunächst mehrere Bohrlöcher bis etwa 1.000 Fuß Tiefe vorgebohrt werden. Dabei zielt das Unternehmen gleichzeitig auf potenzielles Oxidmaterial rund um die bestehende Untertageinfrastruktur. Anschließend sollen die Löcher mittels Diamantbohrungen verlängert werden, um das tiefer liegende Sulphid-Ziel und geophysikalische Anomalien zu testen. Damit bekommt die Exploration eine zusätzliche Dimension: Es geht nicht lediglich darum, bekannte oberflächennahe Mineralisierung zu erweitern, sondern auch darum herauszufinden, ob unter dem historischen Bergbaurevier ein größeres mineralisiertes System verborgen sein könnte. Genau diese These muss das aktuelle Programm nun mit Bohrdaten überprüfen.

13 Bohrplätze sind fertig - sieben weitere folgen

Auch operativ hat sich einiges getan. Laut der aktuellen Unternehmensmeldung sind bereits 13 Bohrplätze fertiggestellt, weitere sieben sollen noch gebaut werden. Letztere befinden sich entlang der anspruchsvolleren Zufahrtsstraße über den Bergrücken, die derzeit errichtet wird. Das dafür benötigte Bohrgerät wird erst im September erwartet. Gleichzeitig funktioniert der zuvor erschlossene Wasserbrunnen laut North Peak planmäßig; ein Frac-Tank wurde eingerichtet, um die Bohrarbeiten und die Staubkontrolle kostengünstig mit Wasser zu versorgen. Damit werden die Meldungen der vergangenen Monate rückblickend verständlicher: Genehmigungen, Wasser und Infrastruktur waren keine isolierten Nachrichten, sondern Vorarbeiten für genau die Kampagne, die jetzt begonnen hat.

i-80 Gold zeigt die nächste Entwicklungsstufe

Wie der Weg nach erfolgreicher Exploration aussehen kann, lässt sich wenige Schritte weiter in der Nevada-Wertschöpfungskette beobachten. i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) verfolgt eine Strategie, mehrere Nevada-Projekte über eine zentrale Verarbeitungsinfrastruktur miteinander zu verbinden. Ende Juli bestätigte das Unternehmen, dass die Modernisierung der Lone-Tree-Anlage weiterhin im Zeit- und Budgetplan liegt. Bereits im Juni hatte i-80 zudem hochgradige Ergebnisse aus Archimedes gemeldet, darunter 16,2 Gramm Gold je Tonne über 56,4 Meter. i-80 bezeichnet sich mittlerweile als viertgrößten Halter von Goldmineralressourcen in Nevada. Das Beispiel zeigt gleichzeitig, wie lang der Weg vom Bohrkern zur Goldproduktion ist: Erst kommen Exploration und Ressourcendefinition, anschließend technische Studien, Finanzierung, Infrastruktur und schließlich die eigentliche Produktion.

Nevada wird damit zum Wettbewerb um die nächsten Unzen

Das aktuelle Bild in Nevada ist bemerkenswert. Barrick Mining und Newmont bündeln Projekte zu einem nahezu 100 Millionen Unzen schweren Goldkomplex. Barrick lässt bei Fourmile 20 Bohrgeräte arbeiten. i-80 Gold investiert in eine regionale Verarbeitungsstrategie. Und gleichzeitig versuchen kleinere Explorer herauszufinden, welche bislang übersehenen Systeme in den historischen Distrikten noch vorhanden sind. Für North Peak ist dieser Vergleich keine Aussage darüber, dass Prospect Mountain mit den Projekten der großen Produzenten gleichzusetzen wäre. Das Projekt besitzt derzeit keine definierte Mineralressource oder Mineralreserve und bleibt damit ein spekulatives Explorationsprojekt. Aber genau deshalb ist der aktuelle Bohrstart so wichtig: Erst die kommenden Ergebnisse können zeigen, ob sich die geologische Interpretation des Unternehmens bestätigen lässt.

Jetzt zählen nicht mehr Präsentationen, sondern Bohrergebnisse

Die kommenden Monate könnten deshalb zu den bislang wichtigsten in der Entwicklung von Prospect Mountain gehören. North Peak plant, bis November rund 7.000 Meter zu bohren, mehrere neue Bereiche zu testen und erstmals die tiefe Sulphide Anomaly mit Diamantbohrungen zu untersuchen. Damit verändert sich auch die Investmentstory. Bislang konnten Anleger über historische Minen, Geophysik, Infrastruktur und geologische Modelle diskutieren. Nun entstehen Daten, anhand derer sich diese Annahmen überprüfen lassen. In einem Bundesstaat, in dem Barrick und Newmont gerade einen nahezu 100 Millionen Unzen umfassenden Goldkomplex formen, könnte kaum ein besserer Zeitpunkt sein, um herauszufinden, was unter einem weiteren historischen Nevada-Bergbaudistrikt verborgen liegt. Für North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) dürfte deshalb nicht der Goldpreis die wichtigste Nachricht der nächsten Monate liefern, sondern der Bohrer.