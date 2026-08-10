Calgary, Kanada / 10. August 2026 / IRW-Press / North Peak Resources Ltd. (TSX Venture: NPR und OTCQB: NPRLF) (das "Unternehmen" oder "North Peak") freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Prospect Mountain Mine Complex in Eureka County, Nevada (die "Liegenschaft"), begonnen haben.

Das erste und größere der Reverse-Circulation-Bohrgeräte ("RC") ist am Standort eingetroffen und inzwischen in Betrieb. Ein zweites, kleineres RC-Bohrgerät und ein Diamantbohrgerät sollen später im September eintreffen. Die Kampagne soll bis in den November hinein fortgesetzt werden und fünf separate Bereiche auf der Liegenschaft untersuchen. Insgesamt ist ein Bohrprogramm von rund 7.000 Metern geplant.

"Wir freuen uns, dass die Bohrarbeiten auf Prospect Mountain wieder aufgenommen wurden und wir an die Erfolge der Bohrprogramme 2024 und 2025 anknüpfen können. Das diesjährige Programm erschließt viele neue Bereiche der Liegenschaft erstmals für Bohrungen und verfolgt gleichzeitig bestimmte wichtige Bereiche weiter, die in früheren Explorationskampagnen identifiziert wurden", erklärte Rupert Williams, CEO.

Im Rahmen der Kampagne wird das Unternehmen die zuvor auf Prospect Mountain identifizierte tiefe Sulfidanomalie mittels Diamantbohrungen untersuchen. Das RC-Bohrgerät wird eingesetzt, um die ersten 1.000 Fuß mehrerer Bohrlöcher vorzubohren und dabei aussichtsreiches Oxidmaterial rund um die bestehende unterirdische Infrastruktur zu untersuchen. Diese Bohrlöcher werden anschließend mittels Diamantbohrungen fertiggestellt, um das Sulfidziel und die geophysikalischen Anomalien zu testen.

Die vorbereitenden Arbeiten laufen weiter. 13 Bohrplätze wurden fertiggestellt, weitere sieben müssen noch errichtet werden. Diese liegen entlang der anspruchsvolleren Straße, die derzeit über den Bergrücken gebaut wird. Das für diesen Bereich erforderliche Bohrgerät wird voraussichtlich erst im September verfügbar sein.

Darüber hinaus kann das Unternehmen bestätigen, dass der Wasserbrunnen gut funktioniert und ein Frac-Tank eingerichtet wurde, um den Wasserbedarf der Bohrkampagne zu decken. Damit steht eine kostengünstige Wasserquelle für die Bohrarbeiten und die Staubminderung zur Verfügung.

Über North Peak

Das Unternehmen ist ein in Kanada ansässiges Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "NPR" und am OTCQB unter dem Symbol "NPRLF" notiert ist. Das Unternehmen wurde von dem Gründungsteam hinter Kirkland Lake Gold und Rupert Resources ins Leben gerufen. Das Team verfügt über eine starke Erfolgsbilanz beim Erwerb von Bergbau-Assets, der Anwendung moderner Explorationstechniken und deren Entwicklung bis hin zu produzierenden Minen.

Die Flaggschiff-Liegenschaft von North Peak ist der Prospect Mountain Mine Complex, der innerhalb des Battle-Mountain-Eureka-Trends in einem als Southern Eureka Gold Belt bekannten Gebiet liegt. Dort wurden drei Arten der Mineralisierung identifiziert: Gold-Silber-Mineralisierung im Carlin-Stil, Carbonate-Replacement-Gold-Silber-Blei-Zink-Mineralisierung (CRD) sowie karbonatgebundene, porphyrbezogene Skarn-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung in Verbindung mit Intrusionen aus der Kreidezeit. Auf der Liegenschaft ist die CRD-Mineralisierung bis in Tiefen von mindestens 610 m (2.000 Fuß) unterhalb des Bergrückens stark oxidiert.

Ein Plan of Operations liegt vor. Dieser deckt einen Teil der Liegenschaft ab und berechtigt einen Betreiber zur Durchführung von Oberflächenexplorationen auf insgesamt 189 Acres, zum Untertagebau von bis zu 365.000 Tonnen pro Jahr sowie zu bestimmten Infrastrukturarbeiten. Eine ausführlichere Beschreibung der Geologie und Mineralisierung der Liegenschaft, einschließlich des Wabash-Gebiets, findet sich im NI-43-101 Technical Report über die Prospect Mountain Property, Eureka County, Nevada, USA, datiert und mit Stichtag 10. April 2023, erstellt von David Pym (MSc), CGeol., von LTI Advisory Ltd. und Dr. Toby Strauss, CGeol., EurGeol., von Merlyn Consulting Ltd. Der Bericht wurde auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil des Unternehmens sowie auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Prüfung durch eine qualifizierte Person

Herr David Pym, CGeol., beratender Geologe des Unternehmens, ist die qualifizierte Person (QP) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, die die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben geprüft und genehmigt hat. Die qualifizierte Person hat weder die Mineralrechte geprüft noch den rechtlichen Status und das Eigentum an der Liegenschaft oder zugrunde liegende Vereinbarungen bezüglich der Liegenschaft unabhängig verifiziert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rupert Williams, CEO

Telefon: +1-647-424-2305

E-Mail: info@northpeakresources.com

Website: www.northpeakresources.com

Chelsea Hayes, Director

Telefon: +1-647-424-2305

E-Mail: info@northpeakresources.com

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem den Zeitpunkt und den Abschluss von Bohr- und Arbeitsprogrammen auf der Liegenschaft, Schätzungen der Mineralisierung auf Grundlage von Bohrungen, Probenahmen und geophysikalischen Untersuchungen, geologische Informationen, die aus Bohr- und Probenergebnissen abgeleitet werden, sowie die potenziellen Mengen und Gehalte der Zielzonen, das Potenzial für Mineralien und/oder Mineralressourcen und -reserven sowie Aussagen über die hierin beschriebenen Pläne, Absichten, Überzeugungen und gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Liegenschaft und das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich sämtlicher Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten hinsichtlich der Zukunft. Solche Informationen lassen sich im Allgemeinen an zukunftsgerichteten Formulierungen wie "kann", "erwarten", "schätzen", "rechnen mit", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" beziehungsweise deren Verneinungen oder ähnlichen Varianten erkennen. Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht zugesichert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen sowie bekannte und unbekannte allgemeine und spezifische Risiken und Unsicherheiten, die dazu beitragen können, dass die Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage und insbesondere die Lage an den Kapitalmärkten, die Genauigkeit von Analyseergebnissen, geologische Interpretationen von Bohrergebnissen, Zeitpunkt und Umfang der Investitionsausgaben, die Leistungsfähigkeit verfügbarer Labore und anderer damit verbundener Dienstleistungen, zukünftige Betriebskosten sowie die historische Grundlage für aktuelle Schätzungen der potenziellen Mengen und Gehalte der Zielzonen. Hinzu kommen die Risikofaktoren, die in der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr und die drei Monate bis zum 31. März 2026 erörtert oder erwähnt werden und unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorsichtshinweis eingeschränkt.

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