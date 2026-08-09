Warum geopolitische Krisen Gold wieder antreiben - und weshalb Newmont, Agnico Eagle und North Peak Resources davon profitieren könnten

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Der Goldmarkt hat in dieser Woche erneut gezeigt, warum das Edelmetall in unsicheren Zeiten seinen Ruf als sicherer Hafen behält. Nachdem der Goldpreis am Mittwoch den stärksten Tagesanstieg seit Februar verzeichnete, sorgte am Donnerstag ausgerechnet der Ölmarkt für eine Gegenbewegung. Hintergrund sind Berichte, wonach der Iran einen Gesetzesentwurf prüft, der "feindlichen" Schiffen die Passage durch die Straße von Hormus erschweren könnte. Die Aussicht auf steigende Ölpreise schürt Inflationssorgen - und verändert erneut die Erwartungen an die Geldpolitik.

Für Anleger entsteht damit ein bekanntes Spannungsfeld: Einerseits profitieren Goldpreise von geopolitischer Unsicherheit. Andererseits können steigende Inflationserwartungen die Zentralbanken zu höheren Zinsen zwingen, was Gold als unverzinsliche Anlage kurzfristig belastet. Genau dieses Wechselspiel bestimmte zuletzt den Markt.

Gold bleibt ein geopolitischer Vermögenswert

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Gold längst nicht mehr ausschließlich von Zinserwartungen abhängt. Kriege, geopolitische Spannungen, Sanktionen und eine zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft sorgen dafür, dass Zentralbanken und Investoren ihre Goldbestände weiter ausbauen.

Der jüngste Kurssprung um mehr als vier Prozent innerhalb eines Tages verdeutlicht, wie schnell Kapital wieder in den Goldmarkt fließen kann, sobald Risiken zunehmen. Gleichzeitig richten sich die Blicke bereits auf die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, die entscheidend für die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank sein dürften.

Kurzfristige Schwankungen ändern jedoch wenig an einem langfristigen Trend: Viele große Goldproduzenten erwirtschaften bei Preisen oberhalb von 4.000 US-Dollar je Unze außergewöhnlich hohe freie Cashflows.

Die großen Produzenten liefern den Beweis

Wie stark das aktuelle Marktumfeld die Branche verändert, zeigen die jüngsten Quartalszahlen der beiden weltweit größten Goldunternehmen.

Newmont Corp. (ISIN: US6516391066) meldete für das zweite Quartal eine Goldproduktion von rund 1,3 Millionen Unzen und erzielte einen Rekord-Free-Cashflow von 2,2 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über rund 9 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und liegt nach eigenen Angaben weiterhin auf Kurs, die Jahresprognose von 5,3 Millionen Unzen Goldproduktion zu erreichen.

Auch Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085) präsentierte starke Ergebnisse. Das Unternehmen produzierte im zweiten Quartal rund 856.000 Unzen Gold und erzielte bei einem durchschnittlich realisierten Goldpreis von 4.483 US-Dollar je Unze einen Rekord-Free-Cashflow von 1,34 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wurden 625 Millionen US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben.

Diese Ergebnisse zeigen, weshalb Investoren derzeit nicht nur auf den Goldpreis selbst achten. Entscheidend ist vielmehr, wie stark hohe Goldpreise die Finanzkraft etablierter Produzenten verbessern.

Doch woher kommt das Gold von morgen?

Gerade hohe Goldpreise werfen regelmäßig eine weitere Frage auf: Woher stammen künftig neue Lagerstätten?

Viele große Minen werden seit Jahrzehnten betrieben. Gleichzeitig werden bedeutende Neuentdeckungen immer seltener. Selbst finanzstarke Konzerne investieren deshalb kontinuierlich in Exploration oder übernehmen kleinere Gesellschaften mit attraktiven Projekten.

Historisch betrachtet entstehen viele Übernahmen genau in Phasen hoher Goldpreise. Für Produzenten wird es zunehmend wichtiger, ihre Reserven langfristig zu ersetzen.

Damit rücken Explorationsunternehmen in den Fokus - allerdings weniger wegen kurzfristiger Spekulationen als wegen ihrer Standorte.

Nevada bleibt eine der weltweit attraktivsten Goldregionen

Kaum eine Region genießt in der Goldindustrie einen besseren Ruf als Nevada.

Der US-Bundesstaat zählt seit Jahrzehnten zu den produktivsten Goldregionen der Welt. Große Produzenten investieren dort kontinuierlich Milliardenbeträge in Exploration und Minenentwicklung. Besonders historische Bergbaudistrikte erleben häufig eine zweite Phase intensiver Exploration, weil moderne Technologien bislang übersehene Mineralisierung identifizieren können.

Genau in einem solchen historischen Distrikt arbeitet North Peak Resources Ltd. (ISIN: CA6614441096) Nach Unternehmensangaben konzentriert sich North Peak auf den Prospect Mountain Goldkomplex im historischen Eureka Mining Camp in Nevada. Das Gebiet weist eine historische Goldproduktion von mehr als 3,2 Millionen Unzen auf und besitzt nach Angaben des Unternehmens eine gesamte Gold-Endowment von rund acht Millionen Unzen. Gleichzeitig grenzt das Projekt an mehrere aktive Entwicklungen großer Bergbauunternehmen.

Ein historisches Bergbaugebiet mit moderner Exploration

North Peak verfolgt dabei keinen Greenfield-Ansatz auf völlig unbekanntem Terrain.

Vielmehr setzt das Unternehmen auf ein historisches Bergbaugebiet, das über Jahrzehnte vergleichsweise wenig moderne Exploration erfahren hat. Nach Unternehmensangaben verfügt das Projekt über umfangreiche historische Untertagezugänge, die heute einen direkten Zugang zu den geologischen Strukturen ermöglichen. Zusätzlich wurde eine rund zwei Kilometer lange sulfidhaltige Anomalie identifiziert, die nun mit modernen Explorationsmethoden untersucht werden soll.

Das Management verweist zudem auf frühere Erfolge bei der Entwicklung historischer Bergbaugebiete, unter anderem bei Kirkland Lake Gold und Rupert Resources. Vergangene Erfolge garantieren selbstverständlich keine zukünftigen Entdeckungen, zeigen jedoch entsprechende Erfahrung im Explorationsbereich.

Große Produzenten und Explorer profitieren unterschiedlich

Für Anleger ergeben sich damit zwei unterschiedliche Investmentansätze.

Etablierte Produzenten wie Newmont (ISIN: US6516391066) oder Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085) profitieren unmittelbar von hohen Goldpreisen über steigende Cashflows, Dividenden und Aktienrückkäufe.

Explorationsgesellschaften wie North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) reagieren dagegen stärker auf den langfristigen Bedarf der Branche nach neuen Goldlagerstätten. Sollte sich der Goldpreis dauerhaft auf erhöhtem Niveau etablieren, könnten hochwertige Explorationsprojekte in etablierten Bergbauregionen strategisch an Bedeutung gewinnen. Ob daraus später wirtschaftliche Lagerstätten entstehen, müssen allerdings weitere Bohrprogramme und zukünftige Explorationsergebnisse erst zeigen.

Fazit

Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen rund um den Nahen Osten verdeutlichen erneut, wie schnell Unsicherheit den Goldmarkt bewegen kann. Kurzfristig sorgen steigende Ölpreise zwar für Inflationssorgen und veränderte Zinserwartungen. Langfristig bleibt Gold jedoch ein zentraler Bestandteil vieler institutioneller Portfolios.

Während Branchenführer wie Newmont und Agnico Eagle derzeit zeigen, wie profitabel etablierte Goldminen im aktuellen Preisumfeld arbeiten können, richtet sich der Blick vieler Investoren gleichzeitig auf die nächste Generation möglicher Goldentdeckungen. Historische Goldcamps wie Eureka in Nevada, in denen North Peak Resources moderne Exploration auf bereits bekannte Bergbauregionen anwendet, könnten deshalb zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Wie erfolgreich diese Exploration letztlich sein wird, bleibt offen - doch gerade in einem Umfeld dauerhaft hoher Goldpreise dürfte der Wert aussichtsreicher Goldprojekte für die Branche weiter an Bedeutung gewinnen.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/gold-touches-seven-week-high-strait-hormuz-reopening-hopes-2026-08-06/

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-Robust-Second-Quarter-2026-Results-Remains-on-Track-to-Achieve-Full-Year-Guidance/default.aspx

https://s205.q4cdn.com/243646470/files/doc_news/2026/_AEM-News-Release-Q2-2026-FINAL.pdf

https://northpeakresources.com/

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Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

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