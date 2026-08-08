© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis beendete die Handelswoche mit einem lauten Paukenschlag. Der Wochenschluss oberhalb von 4.300 US-Dollar könnte sich als Weichenstellung für das Edelmetall erweisen. Steht Gold vor einer neuen Rallye?Goldpreis aktuell: War das das entscheidende Signal? Löste Gold das entscheidende Signal zur Rallye bereits aus? In den letzten Wochen und Monaten quälte sich der Goldpreis. Die Bodenbildung ging nur zäh voran. Immer wieder scheiterten Erholungsversuche am Widerstandsbereich von 4.200 US-Dollar. Insofern war es eminent wichtig, dass es dem Goldpreis nunmehr gelang, diesen Bereich aufzubrechen bzw. zu pulverisieren. Rückenwind kam unter anderem vom US-Arbeitsmarktbericht für Juli. …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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