Die Newmont-Aktie ist seit den Rekordständen von Ende Januar deutlich zurückgekommen. In der Spitze büßte der Anteilsschein rund -34% ein, das Tief bildete sich Mitte Juli bei 88,75 US$. Doch seit Ende letzter Woche geht es für den Goldminenwert wieder dynamisch nach oben, auch am Freitag tendiert die Aktie in der Vorbörse +4% höher. Das steckt hinter der neuerlichen Kauflaune und so kann es jetzt weitergehen. Rekord-Cashflow und starke Gewinne Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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