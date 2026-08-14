Gold-Erholung gewinnt an Dynamik: Barrick verdient Milliarden - könnten Entwickler die nächsten Gewinner sein?

Anzeige / Werbung

Gold gewinnt wieder an Dynamik. Doch eines der wichtigsten Signale für Anleger kommt möglicherweise nicht vom täglichen Goldpreis, sondern aus Peking.

China hat seine offiziellen Goldreserven auch 2026 weiter aufgestockt und damit eine Kaufserie fortgesetzt, die inzwischen seit weit über einem Jahr anhält. Die Bedeutung geht dabei über einzelne Monatskäufe hinaus. China ist bereits der weltweit größte Goldproduzent und kauft dennoch weiterhin zusätzliches Gold auf den internationalen Märkten.

Diese Kombination deutet auf eine strukturelle Entwicklung am Goldmarkt hin: Während Anleger häufig auf kurzfristige Preisbewegungen schauen, behandeln Zentralbanken physisches Gold zunehmend als strategisches Reservevermögen.

Für Goldproduzenten könnte dies erhebliche Auswirkungen haben. Und die jüngsten Zahlen eines der größten Unternehmen der Branche zeigen eindrucksvoll, welche Wirkung höhere Goldpreise entfalten können.

Barrick zeigt, was höhere Goldpreise bewirken können

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) produzierte im ersten Quartal 2026 insgesamt 719.000 Unzen Gold und übertraf damit die eigene Prognosespanne von 640.000 bis 680.000 Unzen.

Noch bemerkenswerter war die Entwicklung beim Cashflow.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 67% auf 5,22 Mrd. US-Dollar, während der zurechenbare Free Cashflow um 195% auf 1,21 Mrd. US-Dollar zulegte. Barrick kündigte zudem eine Quartalsdividende von 0,175 US-Dollar je Aktie an und genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 3 Mrd. US-Dollar.

Für Anleger liefert Barrick damit ein wichtiges Beispiel für die übergeordnete Gold-These. Hohe Goldpreise steigern nicht nur den Wert der im Boden befindlichen Unzen - sie können auch den Cashflow bestehender Minen erheblich erhöhen.

Doch es gibt noch eine andere Seite dieser Entwicklung.

Große Produzenten benötigen langfristig neue Lagerstätten und neue Minen, um abgebaute Reserven zu ersetzen und ihre Produktion aufrechtzuerhalten.

Damit rücken Goldentwickler zunehmend in den Fokus.

Evolution bezeichnet den Wandel bei Gold als "strukturell"

Auch Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) profitiert von diesem Umfeld.

Der australische Produzent meldete für das laufende Geschäftsjahr FY26 bislang einen Netto-Minen-Cashflow von rund 1,6 Mrd. A$ sowie einen operativen Minen-Cashflow von etwa 2,5 Mrd. A$. Bis März hatte Evolution eine Netto-Cashposition von 42 Mio. A$ erreicht - verglichen mit einer Nettoverschuldung von 1,64 Mrd. A$ Ende 2023.

Noch wichtiger ist die Einschätzung des Unternehmens zu den fundamentalen Treibern des Edelmetallmarktes. Evolution bezeichnet diese als "strukturell, nicht zyklisch". In seiner Präsentation vom Mai verwies das Unternehmen ausdrücklich auf die Goldkäufe der Zentralbanken und die Umschichtung von Währungsreserven weg vom US-Dollar hin zu Gold.

Genau an diesem Punkt beginnt sich die Investmentfrage zu verändern.

Wenn etablierte Produzenten bei den aktuellen Goldpreisen erhebliche Cashflows erwirtschaften, was könnte dasselbe Umfeld für fortgeschrittene Goldprojekte bedeuten, die sich noch auf dem Weg zur Entwicklung befinden?

Tesoro Gold: Von der Entdeckung in Richtung Entwicklung

Ein Unternehmen, bei dem diese Frage zunehmend relevant wird, ist Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208).

Das Flaggschiffprojekt El Zorro in Chile umfasst die Lagerstätte Ternera mit einer Mineralressource von 1,82 Mio. Unzen Gold. Anders als ein etablierter Produzent wie Barrick erzielt Tesoro bislang noch keine Cashflows aus der Goldproduktion. Das macht das Investment deutlich spekulativer - bedeutet jedoch zugleich, dass andere Meilensteine für die Bewertung des Unternehmens entscheidend sind.

Der Fokus verlagert sich zunehmend von der reinen Goldentdeckung hin zur Frage, ob El Zorro zu einer wirtschaftlich tragfähigen Mine entwickelt werden kann.

Tesoro arbeitet derzeit an einer Definitive Feasibility Study (DFS), die unter anderem Abbau, Verarbeitung, Infrastruktur, Tailings, Genehmigungsverfahren und die Projektrealisierung umfasst. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Rahmen für eine strategische Allianz mit STRACON Chile geschaffen. GR Engineering Services und Knight Piésold wurden mit wichtigen Ingenieurarbeiten beauftragt.

Auch die Infrastruktur spielt bei diesem Übergang eine wichtige Rolle. Tesoro hat einen Antrag auf Genehmigung eines 21-MW-Netzanschlusses eingereicht. Eine Vereinbarung mit Tecnocap könnte zudem Zugang zu einer bestehenden Hochspannungsleitung ermöglichen, die rund 25 Kilometer von Ternera entfernt verläuft.

Parallel dazu werden die Bohrarbeiten fortgesetzt.

Bei den jüngsten Bohrungen zur Ressourcendefinition wurde unter anderem ein Abschnitt von 66,3 Metern mit 1,71 g/t Gold durchteuft, einschließlich höhergradiger Zonen. Weitere Bohrungen werden zeigen, welches zusätzliche Potenzial innerhalb des Projekts letztlich nachgewiesen werden kann.

Die nächsten Katalysatoren könnten wichtiger sein als der Goldpreis

Für Tesoro konzentriert sich die Investmentstory nun auf mehrere konkrete Meilensteine: eine aktualisierte Mineralressource, eine erste Erzreserve und den Abschluss der Definitive Feasibility Study.

Diese Schritte dürften Anlegern wesentlich mehr Informationen über eine mögliche Minenlaufzeit, die Wirtschaftlichkeit, den Kapitalbedarf und die Entwicklungsrisiken liefern.

Garantien gibt es nicht. El Zorro befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase, und Risiken hinsichtlich Finanzierung, Genehmigungen, Bau und späterem Betrieb bleiben bestehen.

Doch das übergeordnete Marktumfeld lässt sich zunehmend schwer ignorieren.

China kauft weiter Gold. Barrick demonstriert, welche Cashflows sich mit der Produktion des Edelmetalls erzielen lassen. Evolution wiederum argumentiert, dass die Kräfte hinter dem Goldmarkt struktureller und nicht lediglich zyklischer Natur sind.

Für Goldanleger könnte sich damit zunehmend eine neue Frage stellen: Woher werden die zukünftigen Unzen der Branche kommen?

Und während Tesoro El Zorro von der Ressourcendefinition über die Machbarkeitsstudie in Richtung einer möglichen Entwicklungsentscheidung führt, könnte genau diese Frage das Unternehmen zunehmend in den Fokus rücken.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-gold-reserves-rise-by-most-since-october-2023-buying-pace-quickens-2026-08-07/?utm_source=chatgpt.com

https://tesorogold.com.au/

https://pulse2.com/barrick-gold-production-beats-guidance-as-free-cash-flow-surges-195-to-1-21-billion/

https://westwitsmining.com/wp-content/uploads/2026/05/WWI-Corporate-Presentation-May-2026.pdf

https://www.barrick.com/English/home/default.aspx

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".??

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Gold-Erholung gewinnt an Dynamik: Barrick verdient Milliarden - könnten Entwickler die nächsten Gewinner sein? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000EVN4,CA06849F1080,AU0000077208