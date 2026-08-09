Gold über 4.000 US-Dollar - Rückt jetzt das Interesse auf Goldentwickler?

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Nach mehreren Monaten hoher Volatilität gewinnt Gold wieder an Dynamik. Das Edelmetall ist erneut über die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze gestiegen, unterstützt von einem schwächeren US-Dollar und einer verbesserten Anlegerstimmung. Die Analysten der Deutsche Bank Research gehen davon aus, dass die jüngste Korrektur weitgehend abgeschlossen ist und rechnen damit, dass Gold bis zum vierten Quartal auf 4.600 US-Dollar je Unze steigen könnte.

Gleichzeitig zieht auch die physische Nachfrage an. Chinas Goldimporte erreichten im Juni 173 Tonnen - der höchste Monatswert seit mehr als zwei Jahren. Niedrigere Goldpreise veranlassten sowohl Privatanleger als auch Geschäftsbanken dazu, ihre Käufe deutlich auszuweiten.

Für Goldinvestoren könnten diese Entwicklungen mehr bedeuten als nur eine weitere Erholung des Goldpreises. Sie könnten den Beginn einer neuen Phase des Goldzyklus markieren - einer Phase, in der sich der Fokus zunehmend von etablierten Produzenten auf Unternehmen verlagert, die die Goldminen von morgen entwickeln.

Physische Nachfrage und Anlegerstimmung ziehen an einem Strang

Goldmärkte werden häufig entweder von Finanzinvestoren oder von der physischen Nachfrage getragen. Derzeit scheinen beide Faktoren gleichzeitig Rückenwind zu liefern.

Nach Angaben der chinesischen Zollbehörden stiegen die Goldimporte im Juni bereits den dritten Monat in Folge. Geschäftsbanken stockten ihre Bestände auf, um der steigenden Nachfrage privater Anleger gerecht zu werden, während Investoren die niedrigeren Preise zum Ausbau ihrer Goldpositionen nutzten.

Gleichzeitig spiegelt der optimistischere Ausblick der Deutschen Bank das wachsende Vertrauen wider, dass das makroökonomische Umfeld weiterhin günstig für Gold bleibt. Zwar rechnen einige Analysten weiterhin mit zwischenzeitlichen Schwankungen, doch die Kombination aus einer verbesserten institutionellen Stimmung und einer robusten physischen Nachfrage schafft ein konstruktives Umfeld für den gesamten Sektor.

Für Bergbauunternehmen ist das von großer Bedeutung. Höhere Goldpreise verbessern die Wirtschaftlichkeit von Projekten, während eine anhaltend starke physische Nachfrage das Vertrauen in die langfristigen Perspektiven des Edelmetalls stärkt.

Der Goldzyklus entwickelt sich über die Produzenten hinaus

Von steigenden Goldpreisen profitieren zunächst vor allem produzierende Unternehmen.

Etablierte Goldproduzenten erzielen durch höhere Margen unmittelbar stärkere Cashflows. Dadurch können sie sowohl ihre Aktionäre am Erfolg beteiligen als auch in zukünftiges Wachstum investieren.

Ein gutes Beispiel hierfür ist Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4). Das australische Unternehmen berichtete zuletzt über einen operativen Cashflow aus seinen Minen von rund 2,5 Milliarden Australischen Dollar und investiert gleichzeitig intensiv in die Erweiterung seiner Reserven, die Verlängerung der Minenlaufzeiten sowie organische Wachstumsprojekte, die die Produktion bis weit in die 2030er-Jahre sichern sollen. Der Fokus liegt somit nicht nur auf dem heutigen Goldpreis, sondern bereits auf der Produktion von morgen.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass jede produzierende Mine einmal als Entwicklungsprojekt begann.

Deshalb richten viele Investoren ihren Blick zunehmend auf Unternehmen weiter unten in der Wertschöpfungskette, sobald das Vertrauen in den Goldmarkt steigt.

Goldentwickler erreichen wichtige Meilensteine

Die jüngsten Fortschritte mehrerer Entwicklungsunternehmen verdeutlichen diese Entwicklung.

West Wits Mining (ISIN: AU000000WXXX) gab kürzlich den ersten Goldguss ("First Gold Pour") aus dem Qala-Shallows-Projekt in Südafrika bekannt und vollzog damit den Übergang vom Projektentwickler zum Goldproduzenten. Dieser Meilenstein zeigt, dass Unternehmen den oftmals langjährigen Entwicklungsprozess erfolgreich durchlaufen und schließlich die kommerzielle Produktion erreichen können.

Für Investoren ist dies zugleich eine Erinnerung daran, dass aus den Goldentwicklern von heute die Produzenten von morgen werden können - vorausgesetzt, sie meistern die technischen, finanziellen und operativen Herausforderungen auf dem Weg dorthin.

Tesoro Gold treibt die nächste Entwicklungsphase voran

Ein weiteres Unternehmen, das diesen Weg konsequent verfolgt, ist Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208).

Das Unternehmen entwickelt sein El-Zorro-Goldprojekt in der chilenischen Atacama-Region weiter. Aus der Explorationsphase ist inzwischen ein umfassendes Entwicklungsprogramm entstanden, das auf der 1,82 Millionen Unzen umfassenden Mineralressource Ternera basiert.

Anstatt sich ausschließlich auf weitere Bohrungen zu konzentrieren, arbeitet Tesoro derzeit an einer Definitive Feasibility Study (DFS), einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung, einer ersten Erzreserve sowie umfangreichen Ingenieurstudien. Diese Arbeiten sollen die Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Projekts schaffen. Darüber hinaus hat das Unternehmen erfahrene Partner wie GR Engineering Services, Knight Piésold, STRACON Chile und den Projektfinanzierungsberater BurnVoir verpflichtet, um die Bereiche Engineering, Minenplanung, Infrastruktur und Finanzierung zu unterstützen.

Auch der Standort bleibt ein wesentlicher Vorteil. Das El-Zorro-Projekt befindet sich in einer der etabliertesten Bergbauregionen Chiles und profitiert von vorhandener Infrastruktur, erfahrenen Bergbaudienstleistern sowie einem im internationalen Vergleich gut entwickelten Genehmigungsumfeld.

Bis zu einer möglichen Produktionsentscheidung sind zwar noch zahlreiche Schritte erforderlich. Dennoch positioniert sich Tesoro zunehmend als fortgeschrittener Projektentwickler und nicht mehr lediglich als klassisches Explorationsunternehmen.

Ausblick

Die Rückkehr des Goldpreises über 4.000 US-Dollar hat das Interesse am Goldsektor neu entfacht. Die nächste Phase des Marktes könnte jedoch von mehr bestimmt werden als nur vom Goldpreis.

Sollte die physische Nachfrage robust bleiben und sich das institutionelle Vertrauen weiter verbessern, könnten Investoren verstärkt jene Unternehmen in den Fokus rücken, die die zukünftige Goldproduktion aufbauen.

Große Produzenten wie Evolution Mining investieren Milliardenbeträge in die Verlängerung ihrer Minenlaufzeiten. Unternehmen wie West Wits zeigen, dass Entwicklungsprojekte erfolgreich in die Produktion überführt werden können. Vor diesem Hintergrund arbeiten fortgeschrittene Entwickler wie Tesoro Gold daran, die entscheidenden Meilensteine in den Bereichen Planung, Genehmigung und Finanzierung zu erreichen, die über die nächste Generation von Goldminen entscheiden könnten.

Ob letztlich jedes Projekt tatsächlich in Produktion geht, bleibt offen. Doch während die Branche zunehmend über die heutigen Cashflows hinaus auf die Unzen von morgen blickt, könnten Goldentwickler mit hochwertigen Projekten in etablierten Bergbauregionen künftig immer stärker in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses rücken.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21187143-deutsche-bank-bleibt-bullisch-gold-talsohle-erreicht-folgt-angriff-aufs-rekordhoch

China's June gold imports hit fresh two-year high of 173 tonnes as lower prices boost demand | Kitco News

https://tesorogold.com.au/

https://westwitsmining.com/

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