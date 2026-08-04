Rick Rule: Goldaktien so günstig wie seit Jahrzehnten nicht mehr - Stehen Entwickler vor der nächsten Neubewertung?

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Der Goldpreis hat neue Rekordstände erreicht, Zentralbanken bauen ihre Goldreserven weiter aus, und die weltweit größten Goldproduzenten erwirtschaften einige der höchsten Cashflows ihrer Unternehmensgeschichte. Dennoch bleibt ein Teil des Sektors nach Ansicht des erfahrenen Rohstoffinvestors Rick Rule überraschend günstig bewertet.

Rule erklärte kürzlich, Goldminenaktien seien im Verhältnis zu ihrem Kapitalwert (Net Present Value) "so günstig wie seit 40 Jahren nicht mehr". Ob Anleger diese Einschätzung teilen oder nicht - seine Aussage macht auf eine interessante Diskrepanz aufmerksam: Wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Goldproduzenten so deutlich verbessert haben, warum werden viele Entwicklungsunternehmen weiterhin nur mit vergleichsweise niedrigen Bewertungen gehandelt?

Die Antwort könnte im Unterschied zwischen den Cashflows von heute und der Goldproduktion von morgen liegen.

Rekord-Goldpreise verändern die Wirtschaftlichkeit der Produzenten

Dass etablierte Goldproduzenten vom aktuellen Goldmarkt profitieren, steht außer Frage.

Unternehmen mit produzierenden Minen konnten ihre Gewinnmargen deutlich steigern, da der Goldpreis in vielen Regionen wesentlich schneller gestiegen ist als die Betriebskosten. Das Ergebnis sind Rekord-Cashflows aus dem operativen Geschäft, stärkere Bilanzen und höhere Kapitalrückflüsse an die Aktionäre.

Ein gutes Beispiel ist Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4). In seiner aktuellen Präsentation auf der Macquarie Australia Conference berichtete das Unternehmen über einen operativen Minen-Cashflow von rund 2,5 Milliarden AUD im laufenden Geschäftsjahr. Gleichzeitig investiert Evolution weiterhin erhebliche Mittel in den Ausbau und die Verlängerung seiner Projektpipeline. Anstatt lediglich von hohen Goldpreisen zu profitieren, fließt ein großer Teil des Kapitals in Projekte, die die Produktion bis in die 2030er-Jahre und darüber hinaus sichern sollen. Das aktuelle Portfolio verfügt über eine durchschnittliche Reservenlaufzeit von rund 15 Jahren und wird durch Investitionen in Projekte wie Cowal, Ernest Henry und Northparkes kontinuierlich weiterentwickelt.

Diese Strategie verdeutlicht einen wichtigen Punkt: Selbst ein dauerhaft hoher Goldpreis kann die Produktion nicht unbegrenzt sichern. Jede heute geförderte Unze muss langfristig ersetzt werden.

Warum hinken Entwickler hinterher?

Genau an dieser Stelle wird die von Rick Rule angesprochene Bewertungslücke interessant.

Produzierende Unternehmen erwirtschaften unmittelbar Cashflows, wodurch sich ihre Unternehmenswerte vergleichsweise einfach beurteilen lassen.

Entwicklungsunternehmen befinden sich dagegen an einer anderen Stelle im Lebenszyklus eines Bergbauprojekts.

Sie investieren oftmals über viele Jahre in Machbarkeitsstudien, Genehmigungsverfahren, Umweltprüfungen und Finanzierungen, bevor die erste Unze Gold produziert wird. Ihr Unternehmenswert basiert daher überwiegend auf ihrem zukünftigen Potenzial und nicht auf aktuellen Erträgen.

Diese Unsicherheit führt häufig zu niedrigeren Börsenbewertungen - selbst in Phasen, in denen sich der zugrunde liegende Rohstoff sehr positiv entwickelt.

Die Vergangenheit zeigt zudem, dass solche Bewertungsunterschiede über längere Zeit bestehen bleiben können, bevor sich das Anlegerinteresse stärker auf Unternehmen in der Entwicklungsphase richtet.

Die Branche braucht die Goldminen von morgen

Während Anleger häufig auf Quartalsergebnisse blicken, denken Bergbauunternehmen in Jahrzehnten.

Große Produzenten arbeiten kontinuierlich daran, bestehende Reserven zu ersetzen, Minenlaufzeiten zu verlängern und neue Produktionsquellen zu erschließen.

Die jüngsten Investitionen von Evolution Mining spiegeln genau diese Strategie wider. Neben attraktiven Ausschüttungen an die Aktionäre finanziert das Unternehmen weiterhin Minenerweiterungen, neue Untertageentwicklungen und Verbesserungen der Aufbereitungstechnologien, um die Produktion weit über den aktuellen Goldzyklus hinaus sicherzustellen.

Der Grund ist einfach.

Goldminen lassen sich nicht kurzfristig in Betrieb nehmen, sobald die Preise steigen. Von der Entdeckung einer Lagerstätte bis zur Produktion vergehen häufig zehn Jahre oder mehr. Exploration, technische Planung, Genehmigungen und Bau benötigen erhebliche Zeit.

Die Goldminen der 2030er-Jahre werden daher bereits heute entwickelt.

Vom Explorer zum Entwickler

Ein Unternehmen, das diesen Übergang vollziehen möchte, ist Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208).

Statt ausschließlich als Explorationsunternehmen aufzutreten, positioniert sich Tesoro zunehmend als Projektentwickler rund um das El-Zorro-Goldprojekt in der chilenischen Atacama-Region.

Die Lagerstätte Ternera verfügt derzeit über eine oberflächennahe Mineralressource von 1,82 Millionen Unzen Gold und bildet die Grundlage der weiteren Entwicklungsstrategie. Neben dem Ausbau der Ressource konzentriert sich das Unternehmen inzwischen vor allem auf die Definitive Feasibility Study (DFS), die technische Planung, die Minenplanung, Umweltgenehmigungen sowie die Projektfinanzierung. Laut der jüngsten Unternehmenspräsentation laufen inzwischen sämtliche wesentlichen Arbeiten für die DFS beziehungsweise sind bereits weit fortgeschritten.

Für diesen Entwicklungsschritt hat Tesoro mehrere erfahrene Industriepartner eingebunden. Das Bergbauunternehmen STRACON, das Ingenieurunternehmen GR Engineering Services, der Tailings-Spezialist Knight Piésold sowie der Projektfinanzierungsberater BurnVoir unterstützen unterschiedliche Bereiche der Projektentwicklung.

Auch der Standort könnte ein Vorteil sein. Das El-Zorro-Projekt befindet sich in einer etablierten Bergbauregion Chiles und profitiert von der Nähe zu Häfen, Fernstraßen, Stromversorgung und Meerwasserentsalzungsanlagen sowie mehreren bestehenden Minen. Diese vorhandene Infrastruktur könnte einen Teil der logistischen Herausforderungen reduzieren, die bei neuen Minenprojekten häufig auftreten.

Die Scoping Study vom September 2025 sieht einen zunächst 14-jährigen Minenbetrieb auf Basis einer einzelnen Tagebaumine vor. Geplant ist die Verarbeitung von rund drei Millionen Tonnen Erz pro Jahr sowie eine durchschnittliche Goldproduktion von etwa 111.000 Unzen jährlich während der ersten neun Betriebsjahre. Wie bei allen Entwicklungsprojekten hängt die weitere Umsetzung jedoch von erfolgreichen technischen Studien, Genehmigungen, der Finanzierung und letztlich einer endgültigen Investitionsentscheidung ab.

Werden Entwickler der nächste Gewinner im Goldsektor?

Rick Rules Aussagen richten den Blick letztlich auf das Verhältnis zwischen Preis und Wert.

Während der Goldpreis bereits das deutlich verbesserte Marktumfeld widerspiegelt, haben viele Unternehmen, die die Goldminen von morgen entwickeln, bislang nicht im gleichen Maße von einer höheren Anlegerbewertung profitiert.

Ob sich diese Bewertungslücke schließt, bleibt offen.

Fest steht jedoch, dass die großen Produzenten bereits heute in ihre Zukunft investieren. Unternehmen wie Evolution Mining setzen erhebliche Mittel ein, um ihre Produktion weit über den aktuellen Goldzyklus hinaus abzusichern.

Für Anleger ergibt sich daraus eine interessante Frage.

Wenn die Branche kontinuierlich neue Goldminen benötigt, könnten die heutigen Entwickler künftig deutlich stärker in den Fokus des Marktes rücken.

Tesoro Gold ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das den Schritt von der Exploration zur Projektentwicklung vollziehen möchte. Ob daraus langfristig ein neuer Goldproduzent entsteht, wird von der erfolgreichen Umsetzung technischer, regulatorischer und finanzieller Meilensteine abhängen. In einer Branche, in der neue Minen viele Jahre bis zur Produktion benötigen, könnten Unternehmen mit fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten künftig eine zunehmend wichtigere Rolle spielen.

Quellen:

https://claytonsmith.ca/pages/rick-rule-gold-stocks-cheapest-40-years.html

https://tesorogold.com.au/

https://evolutionmining.com/

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Tesoro Gold

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