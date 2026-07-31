Tesoro Gold treibt El-Zorro-Projekt voran und richtet Bohrprogramm auf Wachstumspotenzial aus

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Der australische Goldexplorer hat wichtige Ressourcenerkundungen abgeschlossen, die Entwicklungsplanung ausgebaut und sieht sich auf Kurs für die Fertigstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie bis Ende 2026.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat sein Vorzeigeprojekt El Zorro Gold Project in Chile im Juni-Quartal einen entscheidenden Schritt näher an eine mögliche Minenentwicklung gebracht. Das an der ASX notierte Unternehmen erzielte nach eigenen Angaben deutliche Fortschritte bei den Arbeiten an der Definitive Feasibility Study (DFS) sowie bei Bohrungen, Genehmigungsverfahren und technischen Planungen. Gleichzeitig wurde das Bohrprogramm am Lagerstättenkern Ternera weitgehend abgeschlossen, sodass sich der Fokus nun auf die Erweiterung der Goldressource und neue Explorationsziele verlagert.

Im Berichtsquartal schloss Tesoro sämtliche metallurgischen Testbohrungen ab, die für die DFS erforderlich sind, und brachte die geotechnischen Untersuchungen für den geplanten Tagebau deutlich voran. Parallel lief das Ressourcendefinitionsprogramm am Ternera-Goldvorkommen, das erneut breite Goldabschnitte lieferte. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten 66,3 Meter mit durchschnittlich 1,71 Gramm Gold je Tonne sowie 62,28 Meter mit 1,35 Gramm Gold je Tonne. Die Resultate stützen die Kontinuität der Mineralisierung und liefern zusätzliche Daten für die weitere Projektplanung.

Zum Ende des Quartals befand sich das Infill-Bohrprogramm kurz vor dem Abschluss. Wenige Tage später bestätigte Tesoro die vollständige Fertigstellung der Arbeiten. Die höhere Bohrdichte soll eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE), die erste Erzreservenschätzung sowie die detaillierte Minenplanung im Rahmen der Machbarkeitsstudie ermöglichen.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wurden die Bohrgeräte auf neue Ziele verlegt. Im Mittelpunkt stehen nun Erweiterungen der Lagerstätte Ternera sowie regionale Explorationsgebiete wie Ternera East, Drone Hill, La Brea und Pena Blanca. Damit verfolgt Tesoro nicht nur die Umwandlung bestehender Ressourcen in Reserven, sondern auch das Ziel, die langfristige Größe des Projekts durch neue Entdeckungen auszubauen.

Parallel dazu verstärkte das Unternehmen seine Projektorganisation. Nach Quartalsende schloss Tesoro eine unverbindliche strategische Vereinbarung mit dem Bergbaudienstleister STRACON Chile, der künftig bevorzugter Partner für Vorbereitungs-, Bau- und spätere Betriebsleistungen sein soll. Darüber hinaus wurden GR Engineering Services mit der Prozessanlagenplanung, Knight Piésold mit der Planung der Tailings- und Infrastruktur sowie BurnVoir Corporate Finance als Finanzberater für die Strukturierung der Projektfinanzierung verpflichtet.

Die technische Planung umfasst eine Goldaufbereitungsanlage mit einer geplanten Auslegungskapazität von 3 Millionen Tonnen Erz pro Jahr, die auf einem konventionellen Carbon-in-Pulp-Verfahren basiert. Hinzu kommen Planungen für eine Trockenstapel-Tailingsanlage, Energieversorgung, Wasserversorgung und weitere Infrastruktur. Außerdem beantragte Tesoro bei der chilenischen Netzbehörde einen 21-Megawatt-Stromanschluss, der das Projekt künftig mit Elektrizität versorgen soll. Das Unternehmen betonte jedoch, dass die Kapazität der geplanten Anlage lediglich als technische Grundlage für die DFS dient und keine Produktionsprognose darstellt.

Auch bei den Umweltstudien wurden Fortschritte erzielt. Anfang Juli waren die erforderlichen Basisuntersuchungen zu rund 75% abgeschlossen und sollen im August beendet werden. Anschließend plant Tesoro die Ausarbeitung der Umweltverträglichkeitsunterlagen, deren Einreichung Anfang 2027 vorgesehen ist. Damit würde das Projekt in die nächste Phase des chilenischen Genehmigungsverfahrens eintreten.

Das El Zorro Gold Project befindet sich in der chilenischen Coastal Cordillera, einer etablierten Bergbauregion mit vorhandener Infrastruktur, Stromversorgung und qualifizierten Arbeitskräften. Die Lagerstätte Ternera verfügt derzeit über eine Mineralressource von 1,82 Millionen Unzen Gold und gilt als das erste identifizierte intrusive Goldsystem dieser Art in Chile.

Aus Sicht der Investoren markiert das Juni-Quartal den Übergang von der reinen Ressourcenerkundung hin zur konkreten Projektentwicklung. Während weitere Explorationserfolge weiterhin Potenzial für eine Vergrößerung der Ressource bieten, rücken inzwischen technische Planung, Finanzierung und Genehmigungen zunehmend in den Mittelpunkt. Die Verpflichtung erfahrener Ingenieur- und Finanzberater sowie der Ausbau der Präsenz vor Ort in Chile unterstreichen den Anspruch des Unternehmens, El Zorro schrittweise in Richtung einer möglichen Minenentwicklung zu führen.

Gleichzeitig bestehen weiterhin wesentliche Herausforderungen. Sowohl die aktualisierte Ressourcenschätzung als auch die erste Erzreservenschätzung und die endgültige Machbarkeitsstudie hängen von laufenden technischen Untersuchungen ab. Hinzu kommen Genehmigungsprozesse und die Finanzierung des Projekts, bevor eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen werden kann. Auch die laufenden Explorationsprogramme zur Erweiterung der Lagerstätte bleiben mit den für den Bergbau typischen geologischen Risiken verbunden.

Finanziell sieht sich Tesoro gut aufgestellt. Zum 30. Juni verfügte das Unternehmen über 15,29 Millionen australische Dollar an liquiden Mitteln und war schuldenfrei. Im Berichtsquartal investierte Tesoro rund 7,13 Millionen australische Dollar in Explorations- und Entwicklungsarbeiten, insbesondere in Bohrprogramme und die Machbarkeitsstudie.

Die kommenden Monate dürften für das Unternehmen richtungsweisend werden. Für August ist eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorgesehen, im September soll erstmals eine Erzreservenschätzung veröffentlicht werden. Die Fertigstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie ist weiterhin für Ende 2026 geplant. Werden diese Meilensteine wie vorgesehen erreicht, dürfte Tesoro eine deutlich klarere Grundlage für die wirtschaftliche Bewertung des El-Zorro-Projekts schaffen und die nächsten Schritte in Richtung Genehmigung, Finanzierung und einer möglichen Minenentwicklung einleiten.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03116341-6A1336509&v=undefined

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Tesoro Gold

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ISIN:??AU0000077208

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