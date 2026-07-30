Goldpreis vor einer Trendwende? Warum Gold jetzt überraschen könnte - und zwei Goldentwickler in den Fokus rücken

Anzeige / Werbung

Der Goldmarkt hat die Geduld der Anleger in den vergangenen Monaten auf eine harte Probe gestellt. Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen, umfangreicher Goldkäufe der Zentralbanken und anhaltender Sorgen über die globale Staatsverschuldung ist es dem Edelmetall bislang nicht gelungen, an die Dynamik anzuknüpfen, die den Goldpreis Anfang des Jahres auf Rekordstände geführt hatte. Doch genau diese scheinbare Schwäche könnte ein konstruktiveres Bild verbergen.

An den Märkten wird zunehmend darüber diskutiert, ob die aktuelle Konsolidierung lediglich eine Verschnaufpause vor der nächsten Aufwärtsbewegung ist. Sollte sich der Inflationsdruck weiter abschwächen, könnten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen nachlassen. Gleichzeitig würden sinkende Anleiherenditen und ein schwächerer US-Dollar ein deutlich freundlicheres Umfeld für Gold schaffen. Hinzu kommt, dass die Zentralbanken weiterhin Netto-Käufer des Edelmetalls bleiben und saisonale Muster häufig für eine stärkere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte sprechen.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr, ob Gold seinen Höchststand bereits erreicht hat, sondern ob die laufende Korrektur einen Großteil der negativen Erwartungen bereits eingepreist hat.

Goldproduzenten senden bereits erste Signale

Interessanterweise zeigen sich erste Anzeichen einer Stimmungsaufhellung häufig zunächst bei Goldminenaktien, lange bevor sie sich im Goldpreis selbst widerspiegeln. Große Produzenten wie Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle oder Kinross haben sich zuletzt trotz der Konsolidierung des Goldpreises bemerkenswert stabil entwickelt.

Das ist deshalb relevant, weil Aktieninvestoren eine Verbesserung der Rohstoffmärkte häufig vorwegnehmen, bevor diese vollständig im Spotpreis sichtbar wird. Gelingt Gold eine nachhaltige Aufwärtsbewegung, könnten Unternehmen, die sich kurz vor Produktionsbeginn oder wichtigen Entwicklungsschritten befinden, verstärkt in den Fokus rücken.

Im Gegensatz zu Explorationsunternehmen in einem sehr frühen Stadium bieten Goldentwickler Anlegern Zugang zu klar definierten Projekten mit sichtbaren Werttreibern wie Machbarkeitsstudien, Genehmigungen, Projektfinanzierungen oder Bauentscheidungen. Solche Meilensteine können die Unternehmensbewertung zunehmend unabhängig von kurzfristigen Schwankungen des Goldpreises beeinflussen.

Die Entwicklung neuer Goldprojekte gewinnt an Bedeutung

Ein weiterer struktureller Faktor verdient Aufmerksamkeit. Jahrelange Unterinvestitionen in neue Goldentdeckungen haben dazu geführt, dass die Pipeline großer Entwicklungsprojekte deutlich kleiner geworden ist. Während bestehende Produzenten bei den aktuellen Goldpreisen weiterhin hohe Cashflows erzielen, zählt der Ersatz erschöpfter Reserven zu den größten Herausforderungen der Branche.

Viele große Bergbaukonzerne setzen deshalb zunehmend auf Übernahmen, anstatt ausschließlich auf neue Greenfield-Entdeckungen zu vertrauen. Dadurch wächst das Interesse an Unternehmen, die größere Goldprojekte konsequent in Richtung Produktion entwickeln.

Zwei Gesellschaften stehen beispielhaft für diesen Trend.

Tesoro Gold: Eines der größeren Goldentwicklungsprojekte Chiles

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt von einem klassischen Explorationsunternehmen zu einem fortgeschrittenen Projektentwickler entwickelt. Im Mittelpunkt steht heute das El Zorro Gold Project in Chile mit der 1,82 Millionen Unzen umfassenden Lagerstätte Ternera, die gleichzeitig über mehrere Entwicklungsprogramme vorangetrieben wird.

Anstatt sich ausschließlich auf weitere Bohrungen zu konzentrieren, hat das Unternehmen die Arbeiten an der Definitive Feasibility Study (DFS) deutlich beschleunigt. Parallel laufen umfangreiche Programme in den Bereichen Engineering, Genehmigungen, Infrastruktur, Finanzierung und Projektumsetzung. Zu den jüngsten Partnern zählen GR Engineering für die Planung der Aufbereitungsanlage, Knight Piésold für die Auslegung der Dry-Stack-Tailings-Anlage sowie STRACON Chile als bevorzugter Baupartner. Gleichzeitig befinden sich die Umweltbasisstudien bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, während gemeinsam mit BurnVoir Corporate Finance die Projektfinanzierung vorbereitet wird.

Für Investoren markiert dies einen wichtigen Übergang. Unternehmen in der Entwicklungsphase sprechen häufig einen breiteren Investorenkreis an, sobald technische Risiken zunehmend durch konkrete Umsetzungsschritte ersetzt werden.

Hinzu kommt der Standortvorteil. Das El Zorro Gold Project liegt in Chile, einer der weltweit etabliertesten Bergbauregionen. Nach Angaben des Unternehmens sieht das Management zusätzliches Explorationspotenzial auf Distriktebene über das derzeitige Entwicklungsprojekt hinaus. Ob daraus künftig weitere Ressourcen entstehen, müssen allerdings erst zukünftige Bohrprogramme zeigen.

Sollte sich die Stimmung am Goldmarkt in den kommenden Quartalen verbessern, könnten Unternehmen mit klar definierten Entwicklungspfaden zunehmend an Attraktivität gewinnen.

West Wits: Vom Entwickler zum angehenden Produzenten

West Wits Mining (ISIN: AU000000WWI4) befindet sich bereits einen Schritt weiter auf der Entwicklungskurve.

Das Unternehmen hat mit dem ersten Goldguss aus dem Qala-Shallows-Projekt innerhalb seines Witwatersrand Basin Projects in Südafrika den Übergang in Richtung Produktion eingeleitet.

Die gesamte Ressourcenbasis ist inzwischen auf 7,24 Millionen Unzen Gold angewachsen. Gleichzeitig konzentriert sich die erste Entwicklungsstufe auf den Aufbau eines langlebigen Untertagebergwerks in einer der produktivsten Goldregionen der Welt. Nach Unternehmensangaben ist die aktuelle Entwicklungsphase vollständig finanziert und profitiert von bestehender Infrastruktur durch eine Vereinbarung zur Lohnaufbereitung des Erzes.

Mit zunehmender Produktion dürften für Investoren vor allem die operative Entwicklung, die Kostenstruktur sowie mögliche Expansionsschritte in den Mittelpunkt rücken.

Gold könnte erneut überraschen

Gold hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass Phasen großer Skepsis häufig den Ausgangspunkt der nächsten Aufwärtsbewegung bilden. Zwar belasten hohe Realzinsen und zurückhaltende ETF-Investoren derzeit weiterhin die Stimmung, doch viele dieser Belastungsfaktoren scheinen inzwischen weitgehend eingepreist zu sein.

Sollten die Anleiherenditen weiter nachgeben, der US-Dollar an Stärke verlieren oder sich die Erwartungen an die Geldpolitik verändern, könnte Gold vergleichsweise schnell wieder an Dynamik gewinnen.

Für Anleger ergibt sich daraus eine weitere Überlegung. Während etablierte Produzenten unmittelbar von einem steigenden Goldpreis profitieren, bieten fortgeschrittene Projektentwickler häufig einen zusätzlichen Hebel auf eine Verbesserung der Marktstimmung.

Tesoro Gold treibt das El Zorro Gold Project mit einem umfassenden technischen, genehmigungsrechtlichen und finanziellen Entwicklungsprogramm konsequent in Richtung einer möglichen Investitionsentscheidung voran. West Wits wiederum demonstriert den erfolgreichen Übergang vom Projektentwickler zum Goldproduzenten.

Beide Unternehmen zeigen auf unterschiedliche Weise, wie Anleger an einem Sektor partizipieren können, der sich möglicherweise auf die nächste positive Marktphase vorbereitet.

Sollte sich die aktuelle Konsolidierung des Goldpreises letztlich als Fundament und nicht als Ende des langfristigen Bullenmarktes erweisen, dürften Unternehmen mit klaren Fortschritten auf dem Weg zur Produktion zunehmend in den Fokus der Investoren rücken.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21124717-goldpreisprognose-finale-naht-goldpreis-entscheidender-wende-gold-anleger-ueberraschen

https://tesorogold.com.au/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".??

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Goldpreis vor einer Trendwende? Warum Gold jetzt überraschen könnte - und zwei Goldentwickler in den Fokus rücken appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000WWI4,AU0000077208