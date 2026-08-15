Die Welt hortet Gold: Warum der Wettlauf um die Goldminen von morgen gerade erst beginnt

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In den Tresoren der Zentralbanken weltweit geschieht derzeit etwas Ungewöhnliches.

Gold wird längst nicht mehr nur als Absicherung für die nächste Krise betrachtet. Vielmehr scheinen Währungsreserven-Manager das Edelmetall zunehmend als strategischen Vermögenswert für eine unsicherere Finanzwelt zu sehen.

Die Umfrage des World Gold Council aus dem Jahr 2026 zeigt: 89% der Zentralbanken erwarten, dass die weltweiten offiziellen Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten steigen werden. Noch bemerkenswerter: Ein Rekordwert von 45% rechnet damit, dass die eigene Institution ihre Goldbestände erhöhen wird.

Dies folgt auf eine außergewöhnliche Phase der Akkumulation. In den vergangenen vier Jahren kauften Zentralbanken durchschnittlich rund 1.000 Tonnen Gold pro Jahr - etwa doppelt so viel wie im Durchschnitt des vorherigen Jahrzehnts.

Für Anleger im Rohstoffsektor wirft dies eine Frage auf, die deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält als der Goldpreis selbst:

Wenn die größten Finanzinstitutionen der Welt mehr Gold wollen - woher sollen die Unzen von morgen kommen?

Gold wird zum strategischen Vermögenswert

Die Gründe, die Zentralbanken für ihre Goldbestände nennen, sind aufschlussreich.

Rund 90% der Befragten verwiesen auf die Widerstandsfähigkeit von Gold in Krisenzeiten. Auch der langfristige Werterhalt und die Diversifikation von Portfolios zählen zu den wichtigsten Motiven. Gleichzeitig erwarten 74%, dass der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Währungsreserven in den kommenden fünf Jahren zurückgehen wird.

Das bedeutet nicht, dass Gold den Dollar ersetzt. Es deutet jedoch darauf hin, dass Zentralbanken Gold zunehmend als aktive strategische Allokation betrachten - und nicht lediglich als historisches Relikt ihrer Reserven.

Für Goldproduzenten könnte daraus ein langfristig günstiges Umfeld entstehen.

Barrick zeigt, welche wirtschaftliche Hebelwirkung Gold entfalten kann

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) liefert ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was ein günstiges Goldmarktumfeld für einen etablierten Produzenten bedeuten kann.

Barrick produzierte im ersten Quartal 2026 insgesamt 719.000 Unzen Gold und übertraf damit die eigene Prognosespanne. Der zurechenbare freie Cashflow stieg gegenüber dem Vorjahr um 195% auf 1,21 Mrd. US-Dollar, während der operative Cashflow 2,55 Mrd. US-Dollar erreichte.

Eine höhere Goldproduktion, niedrigere Kosten als geplant und ein unterstützendes Goldpreisumfeld trugen zu dieser Entwicklung bei.

Die Ergebnisse von Barrick verdeutlichen die operative Hebelwirkung, die entsteht, sobald eine Goldmine produziert. Gleichzeitig machen sie jedoch auch eine der langfristigen Herausforderungen der Branche sichtbar.

Jede Unze, die Barrick produziert, muss letztlich ersetzt werden.

Und die Entwicklung neuer Minen kann viele Jahre dauern.

Die Suche nach den Unzen von morgen

Genau deshalb ist die Entwicklung bei den Zentralbanken auch für Goldentwickler relevant.

Sollte Gold im kommenden Jahrzehnt strategisch wichtig bleiben, benötigt die Branche nicht nur profitable bestehende Minen, sondern auch eine Pipeline neuer Projekte, aus denen die Produzenten von morgen entstehen können.

Ein Unternehmen, das genau diesen Übergang anstrebt, ist Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208).

Das Goldprojekt El Zorro von Tesoro liegt in der chilenischen Atacama-Region und umfasst die Lagerstätte Ternera, für die das Unternehmen bereits eine Gold-Mineralressource von 1,82 Millionen Unzen definiert hat.

Doch zunehmend geht es nicht mehr allein darum, wie viel Gold bereits entdeckt wurde.

Die entscheidende Frage lautet inzwischen: Kann El Zorro zu einer Mine entwickelt werden?

Tesoro vollzieht den Schritt von der Entdeckung zur Entwicklung

Tesoro arbeitet derzeit an einer Definitive Feasibility Study, die unter anderem Bergbau, Verarbeitung, Infrastruktur, Tailings, Genehmigungsverfahren und die Umsetzung des Projekts umfasst.

Dieser Übergang nimmt zunehmend konkrete Formen an.

GR Engineering Services arbeitet an der technischen Planung der vorgesehenen Aufbereitungsanlage, Knight Piésold unterstützt Tesoro bei den Arbeiten zu Tailings und Wassermanagement, und mit STRACON Chile wurde ein Rahmen für eine strategische Allianz geschaffen. Zudem wurde der Projektfinanzierungsberater BurnVoir beauftragt, mögliche Finanzierungsstrategien zu entwickeln.

Parallel zu den technischen Studien schreiten auch die Infrastrukturarbeiten voran. Tesoro hat einen Genehmigungsantrag für einen Netzanschluss mit einer Leistung von 21 MW eingereicht. Darüber hinaus eröffnet eine unverbindliche Vereinbarung einen potenziellen Zugang zu einer bestehenden Hochspannungsleitung, die rund 25 Kilometer von Ternera entfernt verläuft.

Wichtig ist zudem: Die Exploration geht weiter.

Jüngste Bohrungen zur Ressourcendefinition lieferten unter anderem 66,3 Meter mit 1,71 g/t Gold einschließlich höhergradiger Abschnitte. Gleichzeitig verlagern sich die Bohraktivitäten zunehmend auf mögliche Ressourcenerweiterungen sowie zusätzliche Explorationsziele im gesamten El-Zorro-Distrikt.

Mehrere Meilensteine könnten das Bild verändern

Die nächste Entwicklungsphase könnte für Tesoro besonders wichtig werden.

Das Entwicklungsprogramm des Unternehmens umfasst eine aktualisierte Mineralressource, eine erste Erzreserve sowie den Abschluss der Definitive Feasibility Study. Jeder dieser Meilensteine dürfte Anlegern zusätzliche Informationen über die potenzielle Lebensdauer der Mine, die Wirtschaftlichkeit, den Kapitalbedarf und letztlich die Realisierbarkeit der Entwicklung von El Zorro liefern.

Tesoro bleibt ein Unternehmen in der Entwicklungsphase. Es gibt keine Garantie dafür, dass El Zorro tatsächlich zu einer Mine entwickelt wird. Genehmigungen, Finanzierung, Bau sowie Schwankungen des Goldpreises bleiben wesentliche Risiken.

Das Timing ist jedoch bemerkenswert.

Zentralbanken haben ihre durchschnittlichen jährlichen Goldkäufe gegenüber dem vorherigen Jahrzehnt verdoppelt. Ein Rekordanteil von ihnen erwartet, noch mehr Gold zu kaufen. Gleichzeitig zeigen große Produzenten wie Barrick, welche wirtschaftliche Dynamik die Goldproduktion in einem günstigen Preisumfeld entfalten kann.

Doch das Gold von morgen kann nicht ausschließlich aus den Minen von heute stammen.

Wenn Gold für die Zentralbanken der Welt tatsächlich zu einem immer strategischeren Vermögenswert wird, könnte sich die Aufmerksamkeit zunehmend von der Frage, wer das Metall hortet, darauf verlagern, wer in der Lage ist, das zukünftige Angebot zu entwickeln.

Für Tesoro Gold könnte 2026 daher zu einem wichtigen Jahr werden - und zeigen, ob El Zorro den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer neuen Generation von Goldminen machen kann.