Gold stabilisiert sich - Rücken jetzt Goldentwickler in den Fokus?

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Gold zeigt wieder Stärke. Nach einer Phase der Konsolidierung hat der Goldpreis die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze zurückerobert. Unterstützt wird die Entwicklung von einem schwächeren US-Dollar, anhaltend hohen Käufen der Zentralbanken sowie einer verbesserten Anlegerstimmung. Die Deutsche Bank geht davon aus, dass die jüngste Korrektur bereits überwunden sein könnte, und erwartet für dieses Jahr einen Goldpreis von bis zu 4.600 US-Dollar je Unze.

Gleichzeitig bleibt die physische Nachfrage robust. China importierte im Juni 173 Tonnen Gold - der höchste Monatswert seit mehr als zwei Jahren. Die niedrigeren Preise veranlassten sowohl Investoren als auch Geschäftsbanken dazu, ihre Goldkäufe deutlich auszuweiten.

Für Anleger könnten diese Entwicklungen mehr bedeuten als nur eine Erholung des Goldpreises. Sie könnten den Beginn der nächsten Phase des Goldzyklus markieren - einer Phase, in der sich der Fokus zunehmend von etablierten Produzenten auf jene Unternehmen verlagert, die die Goldminen von morgen entwickeln.

Die nächste Goldgeschichte könnte vom neuen Angebot handeln

Steigende Goldpreise kommen bestehenden Produzenten unmittelbar zugute. Doch um diese Erträge langfristig zu sichern, reicht ein hoher Goldpreis allein nicht aus.

Entscheidend sind neue Minen.

Große Goldproduzenten investieren kontinuierlich in den Ersatz der Unzen, die sie jedes Jahr fördern. Von einer Entdeckung bis zur kommerziellen Produktion vergehen häufig mehr als zehn Jahre. Deshalb richtet sich der Blick der Branche längst nicht mehr nur auf den aktuellen Goldpreis, sondern zunehmend auf die Projekte, die das künftige Angebot sichern sollen.

Die großen Produzenten planen bereits für das nächste Jahrzehnt

Ein gutes Beispiel für dieses langfristige Denken liefert Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4).

Während das Unternehmen von den höheren Goldpreisen profitiert, investiert das Management gleichzeitig umfangreich in die Verlängerung der Minenlaufzeiten, den Ausbau der Reserven und Erweiterungsprojekte, die die Produktion bis weit in die 2030er-Jahre sichern sollen. Das Portfolio verfügt derzeit über eine durchschnittliche Reservenlaufzeit von rund 15 Jahren. Das unterstreicht, wie wichtig es für große Produzenten ist, ihre Reserven kontinuierlich zu ersetzen, anstatt lediglich kurzfristig den Cashflow zu maximieren. Die Strategie von Evolution zeigt, dass sich die großen Goldunternehmen bereits heute auf die nächste Generation der Goldproduktion vorbereiten.

Goldentwickler machen Fortschritte

Auch der Weg von der Entdeckung bis zur Produktion wird innerhalb der Branche zunehmend sichtbar.

West Wits Mining (ISIN: AU000000WXXX) erreichte kürzlich mit dem ersten Goldguss aus dem Qala-Shallows-Projekt in Südafrika einen wichtigen Meilenstein und vollzog damit den Übergang vom Projektentwickler zum Produzenten. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine globale Mineralressource auf 7,24 Millionen Unzen erweitert, die Finanzierung bis zur Erreichung der geplanten Produktionskapazität gesichert und den Ausbau des Untertagebetriebs vorangetrieben.

Für Investoren reicht die Bedeutung dieser Entwicklung über ein einzelnes Unternehmen hinaus. Sie zeigt, dass fortgeschrittene Entwicklungsprojekte erfolgreich die Phasen Finanzierung, Bau und schließlich Produktion durchlaufen können - ein Prozess, der viele Jahre vor dem Verkauf der ersten Goldunze beginnt.

Tesoro Gold befindet sich auf einem ähnlichen Entwicklungsweg

Ein weiteres Unternehmen, das diesen Entwicklungsprozess vorantreibt, ist Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208).

Im Gegensatz zu klassischen Explorationsunternehmen, deren Schwerpunkt auf neuen Entdeckungen liegt, verfügt Tesoro bereits über eine Mineralressource von 1,82 Millionen Unzen in der Lagerstätte Ternera innerhalb des El-Zorro-Goldprojekts in der chilenischen Atacama-Region. Der Fokus des Unternehmens verlagert sich zunehmend auf den Nachweis, dass sich aus dem Projekt künftig ein wirtschaftlicher Minenbetrieb entwickeln lässt.

Diese Entwicklung spiegelt sich in den laufenden Arbeiten wider. Tesoro arbeitet an einer endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) und strebt gleichzeitig eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die erste Erzreserve sowie detaillierte Ingenieurstudien an, die den weiteren Entwicklungsweg definieren sollen. Parallel dazu werden Umweltbasisstudien, Minenplanung und Genehmigungsverfahren vorangetrieben. Ergänzende Bohrprogramme sollen die bestehende Ressource optimieren und möglicherweise erweitern.

Für diese nächste Projektphase hat Tesoro zudem erfahrene Industriepartner eingebunden. GR Engineering Services verantwortet die Aufbereitungsstudien, Knight Piésold übernimmt die Planung des Tailings- und Wassermanagements, STRACON Chile unterstützt die Minenplanung und BurnVoir wurde als Finanzberater für die zukünftige Projektfinanzierung engagiert. Diese Partnerschaften verdeutlichen, dass sich der Schwerpunkt des Unternehmens längst über die reine Exploration hinaus auf die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen einer möglichen Minenentwicklung verlagert hat.

Ein weiterer Vorteil ist der Standort. El Zorro liegt in der chilenischen Atacama-Region, einem der weltweit bedeutendsten Bergbaureviere. Das Projekt profitiert von einer gut ausgebauten Infrastruktur mit Häfen, Straßen, Energieversorgung sowie einer erfahrenen Bergbauarbeitskraft. Diese Rahmenbedingungen können einige Herausforderungen reduzieren, mit denen Projekte in abgelegeneren Regionen häufig konfrontiert sind.

Bis El Zorro tatsächlich zu einer produzierenden Mine wird, liegt zwar noch ein erheblicher Weg vor dem Unternehmen. Dennoch durchläuft Tesoro Schritt für Schritt genau jene Entwicklungsphasen, die jedes moderne Goldprojekt vor einer Produktionsentscheidung erfolgreich absolvieren muss.

Mehr als nur der Goldpreis

Goldhaussephasen werden häufig am Goldpreis gemessen.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass sie ebenso von den Unternehmen geprägt werden, die künftig neues Angebot schaffen können.

Evolution Mining demonstriert, wie etablierte Produzenten bereits heute in die Sicherung ihrer Produktion für das nächste Jahrzehnt investieren. West Wits hat gezeigt, dass ein gut finanzierter Projektentwickler erfolgreich den Übergang zum Produzenten schaffen kann. Tesoro Gold befindet sich auf einer früheren Stufe dieses Entwicklungswegs und arbeitet daran, El Zorro durch Machbarkeitsstudien, Ingenieurplanung und Genehmigungsverfahren bis zu einer möglichen Investitionsentscheidung weiterzuentwickeln.

Ob jedes Entwicklungsprojekt letztlich tatsächlich zu einer produzierenden Mine wird, hängt selbstverständlich von erfolgreichen technischen, regulatorischen und finanziellen Voraussetzungen ab. Sollte Gold jedoch weiterhin von einer verbesserten Anlegerstimmung und einer anhaltend starken physischen Nachfrage profitieren, dürfte sich das Interesse des Marktes zunehmend nicht nur auf die heutigen Produzenten, sondern auch auf jene Projektentwickler richten, die die nächste Generation von Goldminen aufbauen.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21187143-deutsche-bank-bleibt-bullisch-gold-talsohle-erreicht-folgt-angriff-aufs-rekordhoch

China's June gold imports hit fresh two-year high of 173 tonnes as lower prices boost demand | Kitco News

https://tesorogold.com.au/

https://evolutionmining.com/

https://westwitsmining.com/

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Tesoro Gold

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