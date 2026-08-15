Gold +7% in einer Woche: Warum Nevada seine Minen trotzdem für Jahrzehnte plant

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7,2% in nur fünf Handelstagen: Gold hat eine ausgesprochen starke Woche hinter sich. Der Comex-Goldfuture für August beendete die Woche zum 7. August bei 4.340,70 US-Dollar je Unze. Es war der kräftigste Wochenanstieg seit Januar.

Wie wenig eine einzelne Momentaufnahme über den Goldmarkt aussagt, zeigt jedoch bereits der Jahresverlauf. Der World Gold Council beschreibt das erste Halbjahr 2026 als regelrechte Achterbahnfahrt: Ende Januar kletterte Gold unterjährig zeitweise über 5.500 US-Dollar je Unze, Ende Juni fiel der Preis kurzzeitig wieder unter 4.000 US-Dollar.

Für Minenunternehmen entsteht daraus eine ungewöhnliche Herausforderung. Der Goldpreis kann sich innerhalb von Wochen massiv verändern. Eine Mine wird dagegen für zehn, zwanzig oder sogar dreißig Jahre geplant.

Barrick denkt in Millionen Unzen statt in Handelswochen

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) zeigt, welche Dimensionen diese langfristige Planung erreicht. Über Nevada Gold Mines hält der Konzern 61,5% am nach eigenen Angaben größten integrierten Goldproduktionskomplex der Welt. Für 2026 erwartet Barrick daraus eine zurechenbare Goldproduktion von 1,42 bis 1,58 Mio. Unzen.

Das Netzwerk umfasst mehrere Untertage- und Tagebauminen sowie Mühlen, Röstöfen, Autoklaven und weitere Verarbeitungsanlagen. Erz aus unterschiedlichen Lagerstätten kann dadurch innerhalb eines großen Verbunds verarbeitet werden. Eine solche Infrastruktur entsteht nicht für einen einzelnen Goldpreiszyklus.

Parallel schaut Barrick bereits auf die nächste Generation möglicher Produktion. Das vollständig kontrollierte Fourmile-Projekt liegt unmittelbar neben dem Nevada-Gold-Mines-Komplex. Für 2026 will Barrick die Bohraktivitäten deutlich erhöhen und einen unterirdischen Zugang vorantreiben. Während bestehende Minen Millionen Unzen fördern, wird also bereits an der möglichen Produktion kommender Jahrzehnte gearbeitet.

Kinross rechnet bis 2038 - und mit mehreren Goldpreisen

Noch deutlicher lässt sich diese Langfristlogik bei Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) beobachten. Der Konzern entschied im Januar 2026, Phase X der Round-Mountain-Mine in Nevada zu bauen. Dafür sind zunächst rund 400 Mio. US-Dollar Investitionen vorgesehen.

Phase X soll ab 2028 insgesamt etwa 1,4 Mio. Goldäquivalent-Unzen zusätzlich liefern. Zwischen 2029 und 2037 erwartet Kinross durchschnittlich rund 140.000 Unzen pro Jahr. Gleichzeitig verlängert das Projekt den vorgesehenen Betrieb von Round Mountain um acht Jahre bis 2038.

Spannend wird es bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung. Kinross legt nicht einfach den gerade aktuellen Goldpreis zugrunde, sondern zeigt unterschiedliche Szenarien. Bei 3.200 US-Dollar je Unze errechnet das Unternehmen für Phase X einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 1,04 Mrd. US-Dollar und eine interne Rendite von 40%. Bei 4.300 US-Dollar steigen diese Werte auf rund 1,88 Mrd. US-Dollar beziehungsweise 67%.

Genau darin steckt die eigentliche Aussage: Höhere Goldpreise verändern die Rendite eines Projekts enorm. Die Mine selbst muss jedoch auch dann geplant werden, wenn niemand weiß, wo Gold im Jahr 2032 oder 2038 handeln wird.

Hohe Preise lösen das Zeitproblem nicht

Für Produzenten sind hohe Goldpreise zweifellos hilfreich. Sie erhöhen bei ansonsten gleichen Bedingungen den Wert jeder produzierten Unze und können zusätzliche Projekte wirtschaftlich interessant machen. Doch sie beseitigen die wichtigste Beschränkung der Branche nicht: Zeit.

Bevor eine neue Mine entsteht, müssen Lagerstätten entdeckt, abgegrenzt und modelliert werden. Darauf folgen metallurgische Tests, Wirtschaftlichkeitsstudien, Genehmigungen, Finanzierung und Bau. Wer zusätzliche Goldproduktion erst dann entwickeln möchte, wenn der Preis steigt, kommt deshalb häufig Jahre zu spät.

Bei Sienna entscheidet zunächst der Bohrer

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) befindet sich mit seinem Esmeralda County Gold Project ganz am Anfang dieser Langfristlogik. Das rund 1.156 Acres große Projekt in Nevada weist nach Unternehmensangaben unter anderem Arsen-Indikatoren auf. Sienna gab am 22. Juli bekannt, Titan Drilling mit dem ersten Bohrprogramm beauftragt zu haben. Der Beginn wurde für die folgenden Wochen erwartet.

Damit unterscheidet sich die Ausgangslage fundamental von Barrick oder Kinross. Sienna plant noch keine Mine und besitzt auf Esmeralda bislang keine definierte Goldressource. Das erste Programm soll überhaupt erst untersuchen, welche Gesteine und Strukturen unter der Oberfläche vorhanden sind und ob die bisherigen geologischen Hinweise weiterverfolgt werden sollten.

Der Goldpreis handelt heute - Minen entstehen für morgen

Der Sprung von mehr als 7% innerhalb einer Woche zeigt, wie schnell sich der Goldmarkt bewegen kann. Barrick und Kinross zeigen gleichzeitig, wie langsam die Angebotsseite reagieren muss: Produktionspläne reichen bis weit in die 2030er-Jahre und Investitionsentscheidungen werden anhand verschiedener langfristiger Szenarien getroffen.

Sienna steht mehrere Entwicklungsstufen davor. Dort lautet die erste Frage nicht, welcher Goldpreis im nächsten Monat gilt. Entscheidend ist zunächst, was die Bohrungen tatsächlich im Untergrund zeigen. Genau deshalb laufen Preiszyklus und Minenzyklus in der Goldbranche nach vollkommen unterschiedlichen Uhren.