Wenn die Förderkosten im Bergbau steigen und klassische Verarbeitungsanlagen immer weniger wirtschaftlich werden, geraten Goldproduzenten unter Druck. Die Lösung bietet ein Verfahren, das aktuell ein Comeback erlebt: die Haufenlaugung. Indem Produzenten auf das besonders teure feine Mahlen verzichten und das Gestein auf abgedichteten Flächen direkt mit verdünnten Lösungen berieseln, senken sie die Kosten merklich. Das eröffnet für Erzvorkommen mit geringeren Gehalten, die früher als unrentabel galten, völlig neue Perspektiven. Wir stellen Unternehmen und damit einhergehende Chancen vor.
Enthaltene Werte: CA50732M1014,CA29446Y5020,CA4969024047Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de