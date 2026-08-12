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zukunftsbilanzen.de
12.08.2026 06:46 Uhr
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Lahontan Gold, Deutsche Telekom und Berkshire Hathaway: Drei Aktien mit frischem Rückenwind

Gold hat sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder deutlich erholt. Das spielt auch Lahontan Gold in die Karten. Der kanadische Gold-Explorer steht zudem vor Wochen, die für die weitere Entwicklung des Unternehmens besonders wichtig werden könnten. Neue Bohrergebnisse könnten zusätzliche Hinweise auf das Potenzial der Santa-Fe-Mine in Nevada liefern, obendrein sollen eine aktualisierte Ressourcenschätzung und eine neue Wirtschaftlichkeitsstudie folgen. Die Deutsche Telekom verwöhnt ihre Aktionäre indes mit einem milliardenschweren Rückkaufprogramm und bei Berkshire Hathaway beginnt nach Warren Buffett eine neue Ära. Drei Aktien mit völlig unterschiedlichen Risikoprofilen - aber jeweils frischen Kurstreibern. Wir stellen das Trio im Aktiencheck näher vor.

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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