Der letzte starke Anstieg des Goldpreises hat nicht nur charttechnische Barrieren gebrochen, sondern auch die Dogmen des Finanzmarktes gesprengt. Normalerweise müsste der Goldpreis fallen, wenn die US-Realrenditen ein neues Hoch erreichen. Diesmal laufen sie im Gleichschritt nach oben. Das zeigt das fehlende Vertrauen in die Geldpolitik. Hinzu kommt, dass Papiergold in China verboten worden ist und so die Nachfrage nach dem physischen Edelmetall wächst. Das könnte die nächste Rally langfristig anfachen. Wir sehen uns daher den Branchenprimus Newmont, den kommenden Goldproduzenten Lahontan Gold und Agnico Eagle genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de