© Foto: adobe.stock.comSteht Gold am Beginn einer neuen Rallyephase? Die Trendwende wurde bereits mit Wucht eingeleitet. Nun muss es dem Goldpreis "nur noch" gelingen, die guten Vorgaben in einen rasanten Anstieg umzumünzen. Aktuelle Goldpreisentwicklung: Die 4.400 US-Dollar im Blick, aber Einen wichtigen Schritt unternahm der Goldpreis, als er den bis dato limitierenden Preisbereich von 4.200 US-Dollar überwinden konnte. Die Goldpreis-Prognose bis Ende 2026 hat sich damit deutlich aufgehellt. Eine Rallye sollte nun nicht überraschen. Neben Gold zeigt sich auch Silber wieder in exzellenter Verfassung. Der Silberpreis hat nun die Chance, auf 70 US-Dollar oder 80 US-Dollar durchzustarten. Dass das Ganze für die …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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