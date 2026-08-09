Was haben Brian Paes-Braga, ein milliardenschweres Unternehmen für kritische Rohstoffe und Sienna Resources gemeinsam?

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Einige der erfolgreichsten Rohstoffinvestments beginnen lange bevor ein Rohstoff zu einem breit beachteten Investmentthema wird. Kaum ein Bergbauunternehmer verkörpert dieses Prinzip besser als Brian Paes-Braga.

Paes-Braga gründete Lithium X Energy im Jahr 2015, als Elektrofahrzeuge begannen, die Erwartungen an die weltweite Lithiumnachfrage grundlegend zu verändern. Innerhalb von rund zweieinhalb Jahren nahm das Unternehmen mehr als 50 Mio. C$ an Kapital auf, bevor es im Rahmen einer reinen Bartransaktion im Wert von 265 Mio. C$ übernommen wurde. Später gehörte Paes-Braga dem Board von DeepGreen Metals an, bevor das Unternehmen zu The Metals Company wurde und 2021 an die Nasdaq ging.

The Metals Company (ISIN: CA87261Y1060) hat sich seither zu einem der am stärksten beachteten Unternehmen im Bereich kritischer Rohstoffe entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf polymetallische Knollen, die Nickel, Kupfer, Kobalt und Mangan enthalten.

Der gemeinsame Nenner ist klar: kritische Rohstoffe, begrenztes Angebot und eine frühzeitige Positionierung, bevor Projekte ihre volle Reife erreichen.

Und damit richtet sich der Blick der Investoren wieder auf Nevada.

Ein Lithiumprojekt mit einem Wert von 9,17 Mrd. US$ erhält eine zusätzliche Critical-Minerals-Perspektive

Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096) gab am 8. Juli bekannt, dass erneute Analysen vom Nevada North Lithium Project das Vorkommen von Cäsium und Rubidium über die gesamte Lagerstätte hinweg bestätigt haben.

Innerhalb der primären Tonhorizonte Cu2 und Cu3 ergab die Modellierung bei einem Lithium-Cut-off-Gehalt von 2.000 ppm durchschnittliche Gehalte von 125 ppm Cäsium und 291 ppm Rubidium. Surge untersucht nun, ob diese Spezialmetalle möglicherweise als Co-Produkte oder Nebenprodukte gemeinsam mit Lithiumcarbonat gewonnen werden könnten.

Dies ergänzt eine bereits beträchtliche Lithiumressource. Nevada North verfügt über eine geschätzte, auf eine Tagebaugrube begrenzte gemessene und angezeigte Ressource von 10,51 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent mit einem durchschnittlichen Lithiumgehalt von 3.007 ppm bei einem Cut-off von 1.250 ppm.

Die Preliminary Economic Assessment aus dem Jahr 2025 ermittelte einen Kapitalwert nach Steuern (NPV8) von 9,17 Mrd. US$ sowie eine interne Verzinsung nach Steuern (IRR) von 22,8%. Grundlage war ein angenommener Lithiumcarbonatpreis von 24.000 US$ pro Tonne.

Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) hält 29,46% an Nevada North Lithium LLC, während Surge die verbleibenden 70,54% besitzt.

Warum die Lage von Sienna entscheidend sein könnte

Hier kommt Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) ins Spiel.

Sienna kontrolliert das 1.840 Acres große Elko Lithium Project sowie das 1.230 Acres große Cave Creek Lithium Project im selben Distrikt. Die Unternehmenspräsentation vom Mai 2026 zeigt, dass beide Liegenschaften direkt an die Claims von Surge bei Nevada North angrenzen. Cave Creek ist dabei größtenteils von Surges Landposition umgeben.

Siennas Strategie folgt damit einem Muster, das bei erfolgreichen Explorationsgeschichten immer wieder zu beobachten ist: aussichtsreiche Flächen rund um eine zunehmend bedeutende Entdeckung sichern und anschließend untersuchen, ob sich die Geologie auf die eigenen Claims fortsetzt.

Entscheidend ist zudem, dass das Unternehmen inzwischen über die finanziellen Mittel verfügt, um sein Portfolio systematisch zu testen. Sienna nahm Ende 2025 rund 1,91 Mio. C$ auf, um mehrere Arbeitsprogramme voranzutreiben, darunter geplante Bohrprogramme auf Lithium und Gold.

Im Juli beauftragte das Unternehmen einen Bohrdienstleister für sein erstes Goldbohrprogramm im Esmeralda County und erklärte zugleich, dass seine Liquiditätsposition weiterhin ausreiche, um im zweiten Halbjahr 2026 mehrere Arbeitsprogramme durchzuführen.