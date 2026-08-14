Die weltweite Vormachtstellung des US-Dollars gerät angesichts unkontrollierter Haushaltsdefizite und weitreichender geoökonomischer Verschiebungen massiv ins Wanken. Investoren flüchten aus inflationierenden Papierwährungen und schichten ihr Kapital konsequent in unzerstörbare Sachwerte um. Angetrieben von unaufhaltsamen Käufen globaler Zentralbanken verteidigt der Goldpreis eisern sein hohes Niveau weit über der seit 2026 historischen Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Agile Investoren kombinieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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