Die Konsolidierung an den Metallmärkten scheint dem Anlegerinteresse an Edelmetallexploration keinen Abbruch zu tun. In den vergangenen Wochen meldeten zahlreiche in Kanada gelistete Unternehmen erfolgreiche Privatplatzierungen für ihre Projekte in der ganzen Welt.

Der Edelmetallexplorer Firefox Gold (ISIN: CA31816R8369, WKN: A419WJ) schloss Ende Juni eine 6,75 Mio. CAD schwere Privatplatzierung ab. Das Unternehmen exploriert seit 2017 Goldvorkommen in Finnland und besitzt dort ein umfangreiches Portfolio an aussichtsreichen Gebieten. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die weitere Exploration der Projekte Mustajärvi, Jeesiö und Sarvi benötigt.

Firefox Gold schließt Kapitalerhöhung ab, Agnico Eagle zeichnet mit

Die Investoren - darunter Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325), das 1,825 Mio. der 11,2 Mio. neu ausgegebenen Aktien erwarb - sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Projekte optimistisch. Dies belegt ein Blick auf die mit den Aktien ausgegebenen Kaufoptionen: Diese sind bei drei Jahren Laufzeit mit einem Ausübungspreis von 0,90 CAD ausgestattet, was in etwa dem Doppelten der aktuellen Bewertung entspricht.

Im Frühjahr hatte das Unternehmen einige Explorationserfolge vermelden können. So konnten Bohrungen bei Mustajärvi tiefere Mineralisierungen in der Nordostzone erschließen und eine Erweiterung der Ostzone erreichen. Erkundungsbohrungen bei Sarvi hatten im April eine spezielle Gesteinskombination durchteuft, die die Goldmineralisierung der Kittilä-Goldmine von Agnico Eagle beherbergt - Europas größter Goldmine, die etwa 35 Kilometer nordwestlich des Sarvi-Projekts liegt.

Neben den handfesten Explorationserfolgen trug auch das weiterhin günstige Marktumfeld für Explorationsfinanzierungen dazu bei, dass Firefox Gold die Privatplatzierung zügig abschließen konnte. Seit Mitte Juni haben zahlreiche weitere an den kanadischen Börsen gelistete Unternehmen Mittel für die Exploration einwerben können - vor allem im Edelmetallsektor.

Kanadische Explorer melden Finanzierungserfolge

Arras Minerals (ISIN: CA04271V1058, WKN: A3C36J) etwa schloss Anfang Juli eine auf 25 Mio. CAD aufgestockte Platzierung ab. Mit den Mitteln sollen die Projekte des Unternehmens in Kasachstan, darunter das 531 km2 große Kupfer-Gold-Projekt Elemes, 23 km südwestlich der Stadt Ekibastuz in der Region Pawlodar, vorangetrieben werden.

Ongwe Minerals (ISIN: CA6829501007, WKN: A41K8L) konnte im Rahmen einer Privatplatzierung 23 Mio. CAD einnehmen. Neben bestehenden Aktionären beteiligten sich dem Unternehmen zufolge auch "eine Reihe hochkarätiger institutioneller Anleger, Family Offices und Privatpersonen" an der Kapitalerhöhung. Die Mittel werden für die Exploration der Goldprojekte des Unternehmens in Namibia verwendet.

NexGold (ISIN: CA65345V1085, WKN: A40EWF) konnte Ende Juni eine 10 Mio. CAD schwere Platzierung abschließen und gut 6 Mio. Flow-Through-Aktien zu je 1,65 CAD am Markt unterbringen. Die Mittel werden bis Ende kommenden Jahres für Explorationsausgaben verwendet, primär für die Liegenschaften Goldboro und Goliath.

Soma Gold (ISIN: CA83445W1086, WKN: A2P4DU) beschaffte sich Ende Juni 7,5 Mio. CAD für Investitionen zur Produktionserweiterung in den Minen Escondida und Aurora in der kolumbianischen Region Antioquia, eine Erzsortieranlage sowie für beschleunigte Explorationsaktivitäten auf dem Grundstück Escondida.

Rund 7 Mio. CAD konnte Big Ridge Gold (ISIN: CA08949R1073, WKN: A2QDRA) im Rahmen einer Privatplatzierung einnehmen. Die Mittel werden für die Exploration des Goldprojekts Hope Brook in Neufundland benötigt. Der bekannte Mineninvestor Michael Gentile erhöhte im Rahmen der Platzierung seinen Anteil auf 19,9 %.

Aussichtsreiche Bohrmuster bei Mustajärvi

Die Geologen von Firefox Gold sind zuversichtlich, bald neue Explorationserfolge vermelden zu können. "Die tektonischen Gegebenheiten sind hier sehr komplex, aber das Bohrmuster deutet darauf hin, dass schmale, hochgradige Goldadern häufig mit mächtigeren Mineralisierungskörpern verbunden sind", sagt CEO Carl Löfberg zu den auf insgesamt 10.000 Metern ausgelegten Bohrungen beim Projekt Mustajärvi.

Er betont die Bedeutung einer Bohrung in der Nordostzone, die 11 Meter mit 4,9 Gramm Gold pro Tonne durchteufte. Diese erweitere einen tiefer liegenden Mineralisierungslappen durch eine erfolgreiche Nachbohrung eines schmalen, hochgradigen Abschnitts aus dem Jahr 2021. Im Mai hatte Löfberg angekündigt, die Bohrungen in der Nordostzone fortsetzen und die Lücke zur Ostzone schließen zu wollen.

Mittlerweile hat Firefox Gold sein Bohrziel bei Mustajärvi mit 56 Bohrungen auf 13.945 Metern bereits deutlich übertroffen. Parallel hat man mit einem zweiten Bohrunternehmer Folgearbeiten auf dem Sarvi-Projekt gestartet, um die im Januar entdeckte hochgradige Mineralisierung (27,48 g/t Gold auf 1,75 Metern) weiter einzugrenzen.

In nächster Zeit ist mit also weiteren Bohrergebnissen zu rechnen. Fallen diese positiv aus, wird wahrscheinlich auch der im letzten Jahr deutlich korrigierte Aktienkurs wieder Fahrt aufnehmen: Explorationserfolge können Projekte im geologisch aussichtsreichen und regulatorisch bergbaufreundlichen Finnland rasch aufwerten - zumal mit Agnico Eagle ein denkbar hilfreicher strategischer Ankerinvestor mit an Bord ist.

Weitere Informationen zu FireFox Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/firefox-gold-corp/

Unternehmen: FireFox Gold Corp

TSXV: FFOX

ISIN: CA31816R8369

WKN: A419WJ

Webseite: https://www.firefoxgold.com/

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