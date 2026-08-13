Die Korrektur bei Gold ist vorbei. Es bahnt sich die nächste Rally an. Die US-Arbeitsmarktdaten waren deutlich schlechter als erwartet und haben die FED-Zinserwartungen deutlich reduziert. Zusätzlich sorgen die anhaltenden Konflikte um die Straße von Hormus für zusätzlichen Preisschub. In China dürfen Privatanleger kein Papiergold mehr besitzen. Gleichzeitig kaufen die Zentralbanken Gold. Diese Gemengelage hat den Preis des Edelmetalls wieder deutlich nach oben getrieben und dabei sind auch technische Chartmarken aus dem Weg geräumt worden, so dass der Weg nach oben frei ist. Wir sehen uns heute mit Barrick Mining, Desert Gold und B2Gold drei Unternehmen an, die von der erneuten Rally profitieren könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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