Adidas mit 200 EUR-Reboundmöglichkeit - Puma stolpert kurz und sprintet weiter - Desert Gold steht vor dem Ausbruch!

Die großen deutschen Sportartikelhersteller kämpfen jeder für sich in einem zunehmend schwierigen Konsumumfeld um Marktanteile, Margen und die Gunst der Käufer und Investoren. Während das eine Unternehmen mit den drei Streifen aus Herzogenaurach aktuell mit beeindruckenden Rekordumsätzen glänzt, muss sein direkter Nachbar, ebenfalls auch Herzogenaurach, der mit der Raubkatze im Sprung, schmerzhafte Rückgänge verdauen und sich versuchen, neu zu erfinden. Doch fernab dieser beiden deutschen Unternehmen gibt es noch eine interessante Geschichte über einen noch kleinen, aber überaus ambitionierter Gold-Explorer in Westafrika, denn dieser könnte vor spannenden Neuigkeiten zum Beginn der Produktion stehen und möglicherweise kurz vor einem entscheidenden charttechnischen Ausbruch. Wer jetzt nur auf den Kampf der Turnschuh-Giganten starrt, verpasst vielleicht den Ausbruch des kleinen Explorers. Kommen Sie mit uns auf die Reise von den fränkischen Sportschuhen hin zu den Goldadern Malis, um zu sehen, wo aktuell die Chancen im Markt sind. Lesen Sie unbedingt weiter!

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