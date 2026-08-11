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zukunftsbilanzen.de
11.08.2026 06:46 Uhr
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Adidas mit 200 EUR-Reboundmöglichkeit - Puma stolpert kurz und sprintet weiter - Desert Gold steht vor dem Ausbruch!

Die großen deutschen Sportartikelhersteller kämpfen jeder für sich in einem zunehmend schwierigen Konsumumfeld um Marktanteile, Margen und die Gunst der Käufer und Investoren. Während das eine Unternehmen mit den drei Streifen aus Herzogenaurach aktuell mit beeindruckenden Rekordumsätzen glänzt, muss sein direkter Nachbar, ebenfalls auch Herzogenaurach, der mit der Raubkatze im Sprung, schmerzhafte Rückgänge verdauen und sich versuchen, neu zu erfinden. Doch fernab dieser beiden deutschen Unternehmen gibt es noch eine interessante Geschichte über einen noch kleinen, aber überaus ambitionierter Gold-Explorer in Westafrika, denn dieser könnte vor spannenden Neuigkeiten zum Beginn der Produktion stehen und möglicherweise kurz vor einem entscheidenden charttechnischen Ausbruch. Wer jetzt nur auf den Kampf der Turnschuh-Giganten starrt, verpasst vielleicht den Ausbruch des kleinen Explorers. Kommen Sie mit uns auf die Reise von den fränkischen Sportschuhen hin zu den Goldadern Malis, um zu sehen, wo aktuell die Chancen im Markt sind. Lesen Sie unbedingt weiter!

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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