Noch vor Kurzem war es für die Märkte abgemachte Sache, dass die Zinsen in den USA in diesem Jahr steigen. Doch nun spricht so manches dagegen, nicht nur der Widerstand von Donald Trump, der auf Zinssenkungen drängt. Vielmehr sprechen die Fakten nun gegen eine Erhöhung, auch wenn die Teuerung hoch bleibt und außerhalb des Zielbereichs der Federal Reserve liegt. Zuletzt waren es die schwachen US-Arbeitsmarktzahlen, die den Märkten Futter gaben. Statt neuer Jobs gibt es derzeit vor allem weniger Arbeitsplätze. Für die Edelmetalle war das nach dem guten Start in die vergangene Woche ein zusätzlicher Turbo. Für Anleger gilt es, sich hier rechtzeitig zu positionieren. Die nächste Rallye im Sektor könnte begonnen haben. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von First Majestic Silver, Globex Mining und B2Gold.

Enthaltene Werte: CA32076V1031,CA11777Q2099,CA3799005093

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