Kupfer, Gold und strategische Metalle rücken trotz der aktuellen Börsenkorrektur immer stärker in den Mittelpunkt der globalen Wirtschaft. Stromnetze, KI-Rechenzentren, Elektromobilität und Rüstung verschlingen gewaltige Mengen an Rohstoffen, während neue Minen nur langsam entstehen. Davon profitieren nicht nur etablierte Produzenten. Besonders spannend sind breit diversifizierte Unternehmen, die über Beteiligungen und Royalties an zahlreichen Projekten verdienen können, ohne jede Mine selbst finanzieren zu müssen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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