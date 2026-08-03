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31.07.26 | 17:35
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ANGLO AMERICAN PLC43,610-0,02 %
GLOBEX MINING ENTERPRISES INC1,175+1,29 %
LUNDIN MINING CORPORATION22,0900,00 %
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