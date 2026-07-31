© Foto: picture alliance / PhotoshotStürme legen Minen in Chile lahm, während Lagerbestände schrumpfen und der Bedarf durch Künstliche Intelligenz und Stromnetze steigt. Strategen halten ein neues Rekordhoch für möglich.Schwere Winterstürme haben mehrere Kupferminen in Chile beeinträchtigt. Die Ausfälle treffen einen ohnehin angespannten Markt. Knappe Lagerbestände, mögliche US-Zölle und die steigende Nachfrage durch Stromnetze, Elektroautos und Rechenzentren treiben die Preise. Schneefall, Überschwemmungen und starke Winde forderten in Südamerika 13 Todesopfer. Betroffen waren unter anderem Minen von Anglo American, Antofagasta, Lundin Mining und dem staatlichen Produzenten Codelco. Chile liefert mehr als ein Fünftel des …
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