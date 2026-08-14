3,5 Billionen US-Dollar unter Nevada: Warum der neue Rohstofffund auch die Lithium-Story verändert

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3,5 Billionen US-Dollar. Auf diesen theoretischen Brutto-In-situ-Wert beziffert 3 Proton Lithium die kritischen Rohstoffe seines Railroad Valley Minerals Project in Nevada. Für Schlagzeilen sorgt derzeit vor allem Wolfram: Das privat gehaltene Unternehmen meldete Anfang August eine abgeleitete Ressource von rund 1,78 Mio. Tonnen und bezeichnetet sie als größte bekannte Wolframressource der USA.

Fast etwas unter geht dabei, was zusätzlich unter dem Boden liegen soll. 3PL weist 31 Mio. Tonnen gemessenes Lithiumcarbonat-Äquivalent aus, dazu 533 Mio. Tonnen Kali und 87 Mio. Tonnen Boratminerale. Damit erzählt der neue Fund auch eine Lithium-Geschichte - und zeigt, wie breit sich Nevada inzwischen als Standort für kritische Rohstoffe aufstellt.

3,5 Billionen US-Dollar sind noch keine Mine

Die enorme Zahl braucht allerdings Kontext. Ein Brutto-In-situ-Wert multipliziert vereinfacht Rohstoffmengen im Boden mit Marktpreisen. Er berücksichtigt weder Investitionskosten noch Gewinnungsraten, Verarbeitungskosten, Genehmigungen oder spätere Betriebskosten. Aus einem theoretischen Rohstoffwert lässt sich deshalb kein Unternehmens- oder Projektwert ableiten.

Railroad Valley liefert dafür direkt ein Lehrbuchbeispiel. Ein Teil des Gebiets ist von einer langfristigen Flächenreservierung für die NASA betroffen. Die Raumfahrtbehörde nutzt die außergewöhnlich flache Region zur Kalibrierung von Satelliteninstrumenten. Damit prallen an einem Standort zwei strategische Interessen aufeinander: Rohstoffsicherheit und Raumfahrtinfrastruktur.

Gerade das zeigt, wie viele Schritte zwischen einer geologischen Ressource und einer tatsächlich produzierenden Mine liegen.

Lithium Americas macht aus Geologie Industrie

Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) befindet sich mit Thacker Pass bereits mehrere Entwicklungsstufen weiter. Das Projekt liegt im McDermitt-Caldera-System im Norden Nevadas und zählt laut USGS zu den größten bekannten Lithiumlagerstätten der USA. Lithium Americas weist derzeit 44,5 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent als gemessene und angezeigte Ressource aus.

Entscheidend ist jedoch nicht allein die Größe. Phase 1 von Thacker Pass befindet sich bereits im Bau und soll auf eine nominale Kapazität von 40.000 Tonnen batteriefähigem Lithiumcarbonat pro Jahr kommen. Über fünf Phasen sieht das Konzept langfristig bis zu 160.000 Tonnen jährlich vor. Der mechanische Abschluss der ersten Phase ist für Ende 2027 vorgesehen, die kommerzielle Produktion soll 2028 hochgefahren werden.

Thacker Pass zeigt damit den nächsten Schritt: Eine Ressource bekommt erst durch Verfahrenstechnik, Finanzierung, Infrastruktur, Abnahmeverträge und Bau eine industrielle Dimension.

Albemarle zeigt, was tatsächliche Produktion bedeutet

Noch weiter ist Albemarle (ISIN: US0126531013). Silver Peak in Nevada ist nach Unternehmensangaben die einzige derzeit aktive Lithiumressource der USA. Seit mehr als 50 Jahren gewinnt Albemarle dort Lithium aus unterirdischen Solen.

Die Sole wird aus mehreren hundert Metern Tiefe gepumpt und anschließend über große Verdunstungsbecken konzentriert. Allein dieser Prozess dauert 18 bis 24 Monate. Erst danach wird das Material weiterverarbeitet, bis Lithiumcarbonat beziehungsweise spezielle Lithiumhydroxid-Qualitäten entstehen.

Silver Peak ist damit der Gegenpol zur 3,5-Billionen-Dollar-Schlagzeile. Hier zählt nicht, wie groß ein theoretischer Rohstoffwert im Boden ist, sondern welche Mengen sich technisch, genehmigungsfähig und wirtschaftlich tatsächlich gewinnen lassen.

Sienna untersucht drei frühe Lithiumansätze in Nevada

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) steht innerhalb dieser Entwicklungskette deutlich früher. Das Unternehmen verfügt in Nevada über gleich mehrere Lithiumprojekte. Cave Creek umfasst rund 1.230 Acres, das Elko Lithium Project rund 1.830 Acres. Beide liegen im Elko County und befinden sich in einer frühen Explorationsphase.

Hinzu kommt das rund 2.300 Acres große Clayton Valley Deep Basin Lithium Brine Joint Venture. Hier steht ein anderes geologisches Modell im Mittelpunkt: potenzielle lithiumhaltige Solen in tieferen Bereichen des Beckens. Damit untersucht Sienna innerhalb eines Bundesstaates unterschiedliche Formen möglicher Lithiummineralisierung.

Ob daraus wirtschaftliche Lagerstätten entstehen, müssen weitere Explorationsarbeiten erst zeigen. Die Projekte stehen damit genau an jenem Punkt, an dem auch deutlich größere Rohstoffentwicklungen einmal begonnen haben: bei der Frage, was tatsächlich unter der Oberfläche vorhanden ist.

Nevada wird zum Labor für kritische Rohstoffe

Railroad Valley, Thacker Pass und Silver Peak könnten unterschiedlicher kaum sein. 3PL meldet einen riesigen Multi-Rohstoff-Komplex, Lithium Americas baut eine neue industrielle Lieferkette auf und Albemarle produziert bereits seit Jahrzehnten. Sienna wiederum untersucht Projekte am Anfang dieser Entwicklungskette.

Gerade diese Unterschiede machen Nevada derzeit so interessant. Die 3,5 Billionen US-Dollar unter Railroad Valley stehen nicht für einen automatisch realisierbaren Wert. Sie zeigen vielmehr, welche geologische Dimension kritische Rohstoffe in Nevada erreichen können - und wie weit der Weg von einer Entdeckung bis zur tatsächlichen Produktion trotzdem ist.

Quellen

https://www.focus.de/finanzen/news/usa-landen-volltreffer-mit-fund-einer-3-5-billionen-dollar-schweren-lagerstaette-kritischer-mineralien-in-nevada_44e301ee-014b-46a8-b0e1-41eaa7f78aba.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/3-proton-lithium-confirms-multiple-world-class-critical-minerals-at-railroad-valley-including-the-discovery-of-the-united-states-largest-tungsten-resource-302841425.html

https://lithiumamericas.com/thacker-pass/overview/default.aspx

https://www.albemarle.com/global/en/silver-peak

https://www.siennaresources.com/projects/cv-deep-basin-lithium-brine-jv/

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