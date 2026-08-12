China kauft weiter Gold - rücken jetzt die Goldentwickler in den Fokus?

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China kauft weiter Gold. Die People's Bank of China erhöhte im Juli erneut ihre Goldreserven und setzt damit ihre seit längerem laufende Akkumulationsstrategie fort. Für den Goldmarkt ist das mehr als nur eine weitere Monatsmeldung: Die anhaltenden Käufe unterstreichen, dass Zentralbanken zu einem strukturellen Faktor auf der Nachfrageseite geworden sind.

Doch für Anleger stellt sich zunehmend eine zweite Frage: Wenn Zentralbanken und andere Großinvestoren weiterhin Gold akkumulieren, woher sollen die zukünftigen Unzen kommen?

Genau hier könnten Goldproduzenten und insbesondere Entwickler neuer Minen stärker in den Fokus rücken. Denn hohe Goldpreise verbessern zwar die Wirtschaftlichkeit bestehender Minen - langfristig benötigt die Branche jedoch neue Projekte, um die Produktion aufrechtzuerhalten.

Barrick: 195% mehr Free Cashflow

Wie stark ein günstiges Goldpreisumfeld auf die Ertragskraft etablierter Produzenten wirken kann, zeigt Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080).

Der Konzern produzierte im ersten Quartal 2026 insgesamt 719.000 Unzen Gold und übertraf damit seine Prognosespanne von 640.000 bis 680.000 Unzen. Gleichzeitig stieg der zurechenbare freie Cashflow gegenüber dem Vorjahr um 195% auf 1,21 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz legte um 67% auf 5,22 Mrd. US-Dollar zu.

Bei All-in Sustaining Costs von 1.708 US-Dollar je Unze führte die Kombination aus höheren realisierten Goldpreisen und kontrollierten Kosten zu einer erheblichen Cash-Generierung.

Doch Barrick investiert gleichzeitig in die Produktion von morgen, unter anderem durch Ressourcendefinitionsbohrungen bei Fourmile in Nevada und den Ausbau des Lumwana Super Pit in Sambia.

Die Botschaft dahinter ist einfach: Hohe Goldpreise belohnen die heutige Produktion - aber die Branche braucht neue Projekte, um auch morgen ausreichend Gold produzieren zu können.

West Wits: Wenn aus einer Ressource eine Mine wird

Wie der Übergang vom Entwickler zum Produzenten aussehen kann, zeigt West Wits Mining (ISIN: AU000000WWI4).

Das Unternehmen erreichte bei seinem Qala-Shallows-Projekt in Südafrika am 17. März 2026 den ersten Goldguss. Das übergeordnete Witwatersrand Basin Project verfügt über eine globale Mineralressource von 7,24 Mio. Unzen bei 4,0 g/t Gold.

Die DFS für Phase 1 sieht eine Produktion von 944.000 Unzen über eine Minenlaufzeit von 17 Jahren bei AISC von 1.289 US-Dollar je Unze vor. Nach Angaben des Unternehmens ist das Projekt durch vorhandene Barmittel und Fremdkapitalfazilitäten bis zum Erreichen einer stabilen Produktion vollständig finanziert.

West Wits verdeutlicht damit einen entscheidenden Punkt: Eine große Ressource allein macht noch keine Mine. Finanzierung, Engineering, Genehmigungen und Bau entscheiden darüber, ob Gold im Boden tatsächlich in Produktion gebracht werden kann.

Tesoro Gold: Drei wichtige Meilensteine bis Jahresende

Genau an dieser Stelle wird Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) interessant.

Das Unternehmen entwickelt in Chile das El-Zorro-Goldprojekt mit der zentralen Lagerstätte Ternera. Diese verfügt derzeit über eine auf den Tagebau begrenzte Mineralressource von 1,82 Mio. Unzen Gold bei 1,10 g/t.

El Zorro befindet sich in Chiles etablierter Bergbauregion Coastal Cordillera und liegt nur rund 13 Kilometer von der Pazifikküste entfernt. Der operative Hafen von Caldera ist etwa 55 Straßenkilometer entfernt, der Flughafen Copiapó rund 70 Kilometer.

Das geplante Entwicklungskonzept ist vergleichsweise geradlinig: ein eigenständiger Tagebau mit konventioneller Verarbeitung.

Entscheidend für Anleger könnten jedoch die kommenden Monate werden.

Laut dem jüngsten Quartalsbericht sind die wesentlichen Arbeitsbereiche der Definitive Feasibility Study bereits angelaufen oder weit fortgeschritten. GR Engineering Services arbeitet am DFS-Engineering für eine geplante Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3,0 Mio. Tonnen pro Jahr. Knight Piésold plant die Dry-Stack-Tailings-Anlage, während STRACON Chile als bevorzugter Auftragnehmer im Rahmen einer unverbindlichen Kooperationsvereinbarung ausgewählt wurde. BurnVoir arbeitet parallel an einer Projektfinanzierungsstrategie und potenziellen Fremdkapitalfazilitäten.

Der Zeitplan für die nächsten Schritte ist konkret: Eine aktualisierte Mineralressource für Ternera wird im August erwartet, eine erste Erzreserve soll im September folgen und die DFS für El Zorro ist noch vor Ende 2026 vorgesehen.

Tesoro verfügte Ende Juni über 15,29 Mio. A$ an liquiden Mitteln und war schuldenfrei. Die bestehenden Arbeitsprogramme sind nach Unternehmensangaben vollständig finanziert. Gleichzeitig verlagert sich das Bohrprogramm von Infill-Bohrungen zunehmend auf die Erweiterung von Ternera und regionale Explorationsziele.

Wer entwickelt das Gold von morgen?

Chinas anhaltende Goldkäufe zeigen, dass die strategische Nachfrage nach dem Edelmetall hoch bleibt. Barrick demonstriert, welche Cashflows etablierte Produzenten in einem starken Goldmarkt erzielen können. West Wits zeigt den nächsten Schritt: den erfolgreichen Übergang vom Entwickler in die Produktion.

Tesoro befindet sich noch davor - und entsprechend höher sind auch die Risiken.

Es gibt keine Garantie, dass El Zorro tatsächlich zu einer Mine entwickelt wird. Genehmigungen, Finanzierung, technische Machbarkeit und Bau bleiben entscheidende Faktoren. Doch mit einer bestehenden Ressource von 1,82 Mio. Unzen und mehreren wichtigen Meilensteinen in den kommenden Monaten dürfte 2026 deutlich mehr Klarheit über die Wirtschaftlichkeit und den möglichen Entwicklungsweg des Projekts bringen.

Wenn Zentralbanken weiter Gold kaufen, könnte sich für Anleger deshalb zunehmend eine neue Frage stellen: Nicht nur, wer das Gold von heute produziert - sondern wer die Minen für das Gold von morgen entwickelt.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-gold-reserves-rise-by-most-since-october-2023-buying-pace-quickens-2026-08-07/?utm_source=chatgpt.com

https://tesorogold.com.au/

https://pulse2.com/barrick-gold-production-beats-guidance-as-free-cash-flow-surges-195-to-1-21-billion/

https://westwitsmining.com/wp-content/uploads/2026/05/WWI-Corporate-Presentation-May-2026.pdf

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Tesoro Gold

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ISIN:??AU0000077208

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