Newmont verdient Milliarden, Barrick legt Zahlen vor - und in Nevada beginnt die Suche nach den nächsten Goldminen

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1,3 Millionen Unzen Gold und 2,2 Milliarden US-Dollar Free Cashflow in nur drei Monaten: Die jüngsten Zahlen von Newmont zeigen, welche Dimensionen das aktuelle Goldpreisniveau für große Produzenten angenommen hat. Doch der Boom hat eine zweite Seite. Jede verkaufte Unze muss langfristig durch neue Reserven ersetzt werden. Während Barrick Mining seine neuen Quartalszahlen präsentiert und i-80 Gold Millionen in seine Nevada-Infrastruktur investiert, könnte deshalb die nächste Frage für die Branche lauten: Wo entstehen eigentlich die Minen, die in zehn Jahren Gold liefern sollen? Genau hier wird es auch für kleinere Unternehmen wie North Peak Resources interessant.

Newmont zeigt, wie lukrativ Gold derzeit sein kann

Newmont (ISIN: US6516391066) lieferte Ende Juli beeindruckende Zahlen. Der Goldkonzern produzierte im zweiten Quartal 2026 rund 1,3 Millionen zurechenbare Unzen Gold und erwirtschaftete einen Free Cashflow von 2,2 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig verfügte das Unternehmen zum Quartalsende über 9 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und insgesamt 13 Milliarden US-Dollar Liquidität. Allein seit dem vorherigen Earnings Call flossen nach Unternehmensangaben 1,9 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Newmont hält außerdem an seiner Prognose von rund 5,3 Millionen zurechenbaren Unzen Gold für das Gesamtjahr fest. Solche Zahlen zeigen, wie stark große Produzenten vom aktuellen Umfeld profitieren können. Gleichzeitig verdeutlichen sie aber ein grundlegendes Problem des Bergbaus: Wer Millionen Unzen pro Jahr aus dem Boden holt, benötigt langfristig auch Millionen neue Unzen.

Bei Barrick richtet sich der Blick heute auf die nächste Bilanz

Ähnlich interessant ist die Situation bei Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080). Das Unternehmen hatte bereits im ersten Quartal 719.000 Unzen Gold produziert und damit seine damalige Guidance von 640.000 bis 680.000 Unzen übertroffen. Besonders stark entwickelte sich dabei unter anderem Nevada Gold Mines. Genau am heutigen 10. August steht nun der nächste wichtige Termin an: Barrick hat die Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das zweite Quartal angekündigt. Damit richtet sich der Blick erneut auf einen der größten Goldproduzenten der Welt. Doch unabhängig davon, wie einzelne Quartalszahlen ausfallen, bleibt für Konzerne dieser Größenordnung eine strategische Aufgabe bestehen: Reserven müssen ersetzt und neue Produktionsmöglichkeiten geschaffen werden. Und ausgerechnet Nevada spielt dabei seit Jahren eine außergewöhnliche Rolle.

240.000 Unzen in einem Quartal - Nevada bleibt Goldland

Wie wichtig der Bundesstaat ist, zeigen wiederum die aktuellen Zahlen von Newmont. Aus der Beteiligung an Nevada Gold Mines entfielen im zweiten Quartal rund 240.000 zurechenbare Unzen Gold auf den Konzern. Die Produktion lag damit 2 Prozent über dem vorherigen Quartal. Nevada ist also keineswegs nur eine historische Goldregion. Hier wird weiterhin Gold im industriellen Maßstab gefördert. Das erklärt gleichzeitig, weshalb neue Projekte in etablierten Distrikten interessant bleiben. Straßen, Stromversorgung, Bergbaukompetenz, historische Daten und bestehende Verarbeitungsanlagen können in solchen Regionen entscheidende Vorteile darstellen.

Noch wichtiger ist jedoch die Geologie: Dort, wo bereits große Goldsysteme entdeckt wurden, suchen Unternehmen mit moderner Exploration nach deren Fortsetzungen und nach bislang übersehenen Strukturen.

i-80 Gold investiert bereits in die nächste Generation

Wie ernst dieser Ansatz genommen wird, zeigt i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067). Das auf Nevada fokussierte Unternehmen arbeitet derzeit an mehreren Projekten und meldete Ende Juli, dass die Modernisierung seiner Lone-Tree-Anlage weiterhin im Zeit- und Budgetplan liegt. Parallel lieferte das Unternehmen im Juni bemerkenswerte Bohrergebnisse aus dem Archimedes-Untertagebereich. Gemeldet wurden dort unter anderem 16,2 Gramm Gold je Tonne über 56,4 Meter. Solche Ergebnisse garantieren selbstverständlich noch keine zukünftige wirtschaftliche Produktion. Sie zeigen aber, weshalb Kapital in Nevada weiterhin in Exploration, Infrastruktur und Projektentwicklung fließt. Dabei entsteht ein interessanter Kreislauf: Große Produzenten demonstrieren, wie profitabel Goldminen in einem starken Goldmarkt sein können. Gleichzeitig investieren Entwickler in die Infrastruktur für zukünftige Produktion. Und Explorer suchen nach den Lagerstätten, die diese Pipeline eines Tages ergänzen könnten.

Bei North Peak wird aus der Nevada-Story jetzt ein Bohrthema

Genau an diesem Punkt kommt North Peak Resources ins Spiel. Das Unternehmen konzentriert sich mit dem Prospect Mountain Mine Complex auf den historischen Eureka Mining District in Nevada. Interessant ist dabei nicht allein die Lage. Entscheidend ist vielmehr, dass North Peak inzwischen einen konkreten Schritt in Richtung der nächsten Explorationsphase gemacht hat. Am 8. Juli meldete das Unternehmen, dass eine Wasserversorgung direkt am Projekt gesichert und eine Pumpe installiert wurde. Damit wurde nach Unternehmensangaben eine wichtige Voraussetzung für Diamantbohrungen auf der sogenannten Sulphide Anomaly geschaffen. Bereits im Mai hatte North Peak sämtliche erforderlichen Genehmigungen für das geplante Bohrprogramm 2026 in fünf Zielgebieten auf Prospect Mountain gemeldet. Aus einer allgemeinen Nevada-Story wird damit zunehmend eine operative Geschichte.

Unter dem historischen Bergbau liegt die eigentliche Wette

Prospect Mountain besitzt dabei eine Besonderheit, die für die weitere Exploration entscheidend werden könnte. Der Distrikt wurde historisch bereits intensiv abgebaut. Nach Angaben von North Peak existiert ein umfangreiches historisches Untertagebergwerk. Gleichzeitig wurden auf dem Projekt unterschiedliche Mineralisierungstypen identifiziert, darunter Carlin-artige Gold-Silber-Mineralisierung sowie Carbonate-Replacement- und porphyrbezogene Systeme. Die nun adressierte Sulphide Anomaly liegt tiefer. Genau darin steckt die Explorationsidee: Historischer Bergbau konzentrierte sich naturgemäß auf jene Bereiche, die mit damaliger Technik erkannt und wirtschaftlich erschlossen werden konnten. Moderne Geophysik, Bohrtechnik und geologische Modelle ermöglichen heute einen anderen Blick auf solche alten Distrikte. Ob daraus tatsächlich eine wirtschaftliche Lagerstätte entsteht, müssen erst weitere Bohrungen zeigen. Für Prospect Mountain besteht derzeit ausdrücklich noch keine Mineralressourcen- oder Reservenschätzung. Doch genau deshalb können die nächsten Bohrungen für die Bewertung des Projekts relevant werden.

Der Goldboom verschiebt den Blick vom Produzenten zum Explorer

Für Anleger entsteht dadurch eine interessante Staffelung innerhalb des Goldsektors. Ganz oben stehen Unternehmen wie Newmont und Barrick Mining. Sie verfügen über produzierende Minen und verwandeln hohe Goldpreise unmittelbar in Cashflow. Darunter stehen Entwickler wie i-80 Gold, die bereits erhebliche Summen in Projekte und Verarbeitungsinfrastruktur investieren. Und noch früher in der Wertschöpfungskette befinden sich Explorer, deren Bewertung wesentlich davon abhängt, ob sie neue mineralisierte Systeme nachweisen und deren Dimension Schritt für Schritt definieren können. Je länger Gold auf einem hohen Niveau bleibt, desto interessanter könnte diese dritte Gruppe werden. Denn die milliardenschweren Cashflows der heutigen Produzenten lösen das langfristige Reserveproblem der Branche nicht automatisch. Dafür braucht es neue Entdeckungen.

Die nächsten Goldminen entstehen nicht über Nacht

Das macht Nevada momentan besonders spannend. Während Newmont bereits Millionen Unzen produziert und Barrick über Nevada Gold Mines ebenfalls tief im Bundesstaat verankert ist, entsteht daneben eine Pipeline kleinerer Projekte. Nicht jedes davon wird eine Mine werden. Viele Explorationsprojekte werden ihre Erwartungen nicht erfüllen. Genau darin liegt das erhebliche Risiko von Junior-Explorern. Doch irgendwo müssen die zukünftigen Goldminen der Branche entstehen. Für North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) beginnt deshalb eine interessante Phase: Mit vorhandenen Genehmigungen, gesicherter Wasserversorgung und mehreren geplanten Bohrzielen muss das Unternehmen nun zeigen, was tatsächlich unter Prospect Mountain steckt. Gelingt es, die geologische These mit Bohrergebnissen zu untermauern, könnte aus der Lage mitten im traditionsreichen Nevada-Goldland deutlich mehr werden als nur eine interessante Adresse.

Quellen:

North Peak Resources - News vom 8. Juli 2026, "North Peak Secures On-Site Water Supply and Installs Pump, Clearing the Way for Diamond Drilling of the Prospect Mountain Sulphide Anomaly"

https://northpeakresources.com/news/

North Peak Resources - News vom 19. Mai 2026, "North Peak Resources Secures All Required Permits for 2026 Drilling Program Across Five Target Areas at Prospect Mountain, Eureka, Nevada"

https://northpeakresources.com/news/

North Peak Resources - Corporate & Investors / Prospect Mountain Investor Presentation, Juli 2026

https://northpeakresources.com/corporate-investors/

Newmont - Q2 2026 Results, 23. Juli 2026

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-Robust-Second-Quarter-2026-Results-Remains-on-Track-to-Achieve-Full-Year-Guidance/default.aspx

Barrick Mining - Ankündigung Q2-2026-Ergebnisse, 10. August 2026

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/barrick-to-report-second-quarter-2026-results-on-august-10/default.aspx

Barrick Mining - Q1 2026 Results

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

i-80 Gold - Unternehmensnews, "Lone Tree Plant Refurbishment", 28. Juli 2026 sowie "Additional High-Grade Assay Results From Archimedes Underground", 25. Juni 2026

https://www.i80gold.com/

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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