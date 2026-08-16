Gold-Erholung gewinnt an Dynamik: Barrick generiert Milliarden - könnten Entwickler als Nächstes profitieren?

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Gold gewinnt wieder an Dynamik. Eines der wichtigsten Signale für Anleger könnte jedoch weniger vom täglichen Kurschart als vielmehr aus Peking kommen.

China hat seine offiziellen Goldreserven auch 2026 weiter aufgestockt und damit eine Kaufkampagne fortgesetzt, die inzwischen seit deutlich mehr als einem Jahr läuft. Die Bedeutung geht über einzelne monatliche Käufe hinaus. China ist bereits der weltweit größte Goldproduzent und bleibt dennoch ein wichtiger Käufer zusätzlichen Goldes auf den internationalen Märkten.

Diese Kombination deutet auf eine strukturelle Entwicklung am Goldmarkt hin: Während Anleger häufig kurzfristige Preisbewegungen in den Blick nehmen, behandeln Zentralbanken physisches Gold zunehmend als strategisches Reserveasset.

Für Goldproduzenten könnten die Auswirkungen erheblich sein. Die jüngsten Zahlen eines der größten Unternehmen der Branche zeigen, wie stark sich höhere Goldpreise auswirken können.

Barrick zeigt, was höhere Goldpreise bewirken können

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) produzierte im ersten Quartal 2026 insgesamt 719.000 Unzen Gold und übertraf damit die eigene Prognosespanne von 640.000 bis 680.000 Unzen.

Noch bemerkenswerter war die Entwicklung des Cashflows.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 67 Prozent auf 5,22 Milliarden US-Dollar, während der zurechenbare freie Cashflow um 195 Prozent auf 1,21 Milliarden US-Dollar zulegte. Barrick kündigte außerdem eine Quartalsdividende von 0,175 US-Dollar je Aktie an und genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu drei Milliarden US-Dollar.

Für Anleger liefert Barrick wichtige Belege für die übergeordnete Goldthese. Hohe Goldpreise steigern nicht nur den Wert der im Boden befindlichen Unzen - sie können auch den Cashflow etablierter Minen erheblich erhöhen.

Doch es gibt noch eine andere Seite der Gleichung.

Große Produzenten benötigen langfristig neue Lagerstätten und Minen, um erschöpfte Reserven zu ersetzen und ihre Produktion aufrechtzuerhalten.

Damit rücken Projektentwickler zunehmend in den Fokus.

Evolution bezeichnet den Wandel am Goldmarkt als "strukturell"

Auch Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) profitiert von dieser Entwicklung.

Der australische Produzent meldete für das bisherige Geschäftsjahr 2026 einen Netto-Minen-Cashflow von rund 1,6 Milliarden australischen Dollar sowie einen operativen Minen-Cashflow von etwa 2,5 Milliarden australischen Dollar. Bis März hatte Evolution eine Netto-Cashposition von 42 Millionen australischen Dollar erreicht - verglichen mit einer Nettoverschuldung von 1,64 Milliarden australischen Dollar Ende 2023.

Noch wichtiger ist, dass Evolution die treibenden Kräfte hinter Edelmetallen als "strukturell und nicht zyklisch" bezeichnet. In seiner Präsentation vom Mai hob das Unternehmen insbesondere die Goldkäufe der Zentralbanken sowie die Umschichtung von Reserven weg vom US-Dollar und hin zu Gold hervor.

An diesem Punkt beginnt sich die zentrale Anlagefrage zu verändern.

Wenn etablierte Produzenten bei den aktuellen Goldpreisen beträchtliche Cashflows erwirtschaften, was könnte dasselbe Umfeld dann für fortgeschrittene Projekte bedeuten, die sich noch auf dem Weg zur Entwicklung befinden?

Tesoro Gold: Von der Entdeckung zur Entwicklung

Ein Unternehmen, das sich dieser Frage nähert, ist Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208).

Das wichtigste Projekt des Unternehmens, das El-Zorro-Goldprojekt in Chile, umfasst die Ternera-Lagerstätte mit einer Mineralressource von 1,82 Millionen Unzen Gold. Anders als ein etablierter Produzent wie Barrick erzielt Tesoro bislang noch keinen Cashflow aus der Goldproduktion. Dadurch ist die Anlage erheblich spekulativer - zugleich wird die Bewertung des Unternehmens jedoch von anderen Meilensteinen bestimmt.

Der Fokus verlagert sich zunehmend von der Entdeckung weiterer Goldvorkommen auf den Nachweis, ob El Zorro zu einer wirtschaftlich tragfähigen Mine entwickelt werden kann.

Tesoro arbeitet an einer endgültigen Machbarkeitsstudie, die den Abbau, die Verarbeitung, die Infrastruktur, das Rückstandsmanagement, die Genehmigungsverfahren und die Projektumsetzung umfasst. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Rahmen für eine strategische Allianz mit STRACON Chile geschaffen. GR Engineering Services und Knight Piésold wurden mit wichtigen ingenieurtechnischen Arbeiten beauftragt.

Auch die Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil dieses Übergangs. Tesoro hat einen Genehmigungsantrag für einen Netzanschluss mit einer Leistung von 21 MW eingereicht. Eine Vereinbarung mit Tecnocap könnte zudem Zugang zu einer bestehenden Hochspannungsleitung ermöglichen, die rund 25 Kilometer von Ternera entfernt verläuft.

Gleichzeitig werden die Bohrarbeiten fortgesetzt.

Die jüngsten Bohrungen zur Ressourcendefinition ergaben unter anderem einen Abschnitt von 66,3 Metern mit 1,71 Gramm Gold je Tonne, einschließlich höhergradiger Zonen. Weitere Bohrungen werden zeigen, welches zusätzliche Potenzial im gesamten Projekt nachgewiesen werden kann.

Die nächsten Katalysatoren könnten wichtiger sein als der Goldpreis

Für Tesoro konzentriert sich die Investmentthese nun auf mehrere konkrete Meilensteine: eine aktualisierte Mineralressource, die erstmalige Ausweisung einer Erzreserve und den Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie.

Diese Schritte dürften Anlegern wesentlich mehr Informationen über die potenzielle Lebensdauer der Mine, die Wirtschaftlichkeit, den Kapitalbedarf und die Entwicklungsrisiken liefern.

Garantien gibt es nicht. El Zorro befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase. Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung, den Genehmigungen, dem Bau und dem späteren Betrieb liegen noch vor dem Unternehmen.

Das übergeordnete Marktumfeld lässt sich jedoch immer schwerer ignorieren.

China stockt seine Goldbestände weiter auf. Barrick zeigt, welches Cashflow-Potenzial die Goldproduktion bietet. Evolution argumentiert, dass die unterstützenden Faktoren für das Edelmetall struktureller und nicht lediglich zyklischer Natur sind.

Für Goldanleger könnte die nächste entscheidende Frage daher lauten, woher die künftigen Unzen der Branche kommen werden.

Während Tesoro das El-Zorro-Projekt von der Ressourcendefinition über die Machbarkeitsstudie bis hin zu einer möglichen Entwicklungsentscheidung voranbringt, könnte das Unternehmen zunehmend in den Fokus rücken.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-gold-reserves-rise-by-most-since-october-2023-buying-pace-quickens-2026-08-07/?utm_source=chatgpt.com

https://tesorogold.com.au/

https://pulse2.com/barrick-gold-production-beats-guidance-as-free-cash-flow-surges-195-to-1-21-billion/

https://www.barrick.com/English/home/default.aspx

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ISIN:??AU0000077208

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