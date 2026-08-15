© Foto: adobe.stock.comEin Goldpreis von 5.000 US-Dollar zum Jahresende? Ist das wieder möglich? Die Chance schien vertan, zu groß waren Inflationssorgen und Zinsängste. Doch der Wind drehte sich zuletzt. Gold hat Schwung aufgenommen. Aktuelle Goldpreisentwicklung: Erholungsrallye läuft Der Goldpreis hat mit dem Sprung über die 4.200 US-Dollar eine eminent wichtige Weichenstellung vollzogen und gleichzeitig ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Solange das Edelmetall oberhalb dieser Marke notiert, hat es die Chance auf eine nachhaltige Erholung. Daran ändern auch die jüngsten Gewinnmitnahmen nichts, die nach dem Vorstoß des Goldpreises über die 4.400 US-Dollar einsetzten. Kurzum: Die Erholung ist intakt. Die …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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