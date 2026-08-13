© Foto: AdobeStockDer Kupferpreis (COMEX) kam zuletzt zurück. Aus charttechnischer Sicht kommt der Schwächeanfall zur Unzeit, stand das Industriemetall doch unmittelbar davor, eine große Rallye zu installieren. Droht nun ein Debakel?Aktuelle Kupferpreisentwicklung - Gewinnmitnahmen oder abruptes Ende der Rallye? Zum Zeitpunkt der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle setzte das Industriemetall den zentralen Widerstandsbereich 6,5 US-Dollar / 6,7 US-Dollar unter Druck. Sowohl das Momentum als auch die fundamentalen Rahmenbedingungen sprachen für einen Ausbruch über die 6,7 US-Dollar. Und so kam es dann auch. Der Kupferpreis (COMEX) durchbrach die Widerstandszone und stieß so die Tür in Richtung 7 …
Enthaltene Werte: US0231351067,GB0000456144,US35671D8570,US6516391066,US67066G1040,CA4436281022,US84265V1052,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,US30303M1027,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE