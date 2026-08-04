© Foto: AdobeStockBereitet der Kupferpreis den großen Ausbruch vor? Der Boden scheint bereitet. Ist Kupfer das nächste Metall, das in den Rallyemodus schaltet? Eine Bestandsaufnahme.Aktuelle Kupferpreisentwicklung - Industriemetall verstärkt den Druck enorm Während Edelmetalle, wie Gold, Silber oder auch Platin, durch die aktuellen Entwicklungen immer wieder zurückgeworfen werden, legen einige Industriemetalle beachtliche Rallye-Qualitäten an den Tag. Allen voran präsentiert sich das vor einiger Zeit an dieser Stelle thematisierte Zink in exzellenter Verfassung. Kupfer könnte nun zum nächsten Rallye-Kandidaten aufsteigen. Während Gold unverändert an seiner Trendwende "bastelt" und auch der Silberpreis …
Enthaltene Werte: US35671D8570,US6516391066,CA4436281022,US84265V1052,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,215837033,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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