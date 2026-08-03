Die Aktienanalyse zu diesem Kupfer- und Goldproduzenten lässt eine jährliche Rendite von 40 % möglich werden. Erfahren Sie, ob die Konsolidierungsphase wirklich beendet ist und wie weit die Aktie in den nächsten 18 Monaten steigen kann. Für Anleger, die nach Chancen in Rohstoffwerten suchen, ist dies eine wichtige Standortbestimmung. Wir untersuchen die aktuelle Charttechnik und bewerten, warum der Wert nach einer langen Seitwärtsbewegung nun vor einem neuen Aufwärtstrend stehen könnte. Das Ziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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