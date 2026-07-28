© Foto: AdobeStockMacht sich Kupfer zum Ausbruch bereit? Der Kupferpreis trotzte bislang den widrigen Rahmenbedingungen und legte dabei eine beeindruckende Stärke an den Tag - wurde damit der Grundstein für die nächste Rallye gelegt?Aktuelle Kupferpreisentwicklung: Kupfer besser als Gold und Silber Das Industriemetall präsentierte sich in den letzten Wochen überaus robust. Zwar musste auch der Kupferpreis ausgehend von seinen Verlaufshoch bei 6,7 US-Dollar ein paar Federn lassen, doch im Vergleich zu Gold und Silber nahm sich der Preisrückgang vergleichsweise bescheiden aus. Kupfer teilte dabei durchaus einige der Belastungsfaktoren, denen Gold und Silber ausgesetzt waren. Die hohen Ölpreise befeuerten die …
Enthaltene Werte: US0231351067,US35671D8570,US6516391066,US67066G1040,CA4436281022,US84265V1052,EU0009652XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,US30303M1027,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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