Gold und Silber präsentieren sich in einer sehr starken Verfassung. So konnten zuletzt beide Edelmetalle weiter zulegen. Dies sorgt für Rückenwind bei Produzenten wie etwa Newmont, B2Gold oder Coeur Mining und damit auch für den Precious Metals Index, in dem mehrere Gold- und Silberproduzenten vertreten sind. Einen wichtigen Impuls lieferte zuletzt der US-Arbeitsmarktbericht für Juli, der deutlich schwächer ausfiel als erwartet. Das nährte Zweifel daran, ob die Federal Reserve im September tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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